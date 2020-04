Đang yên đang lành ở quê, ông Sơn được cô Xuyến gọi điện cấp báo cả khu phố đã bị cách ly vì có người nhiễm Covid-19.

Trong tập 5 'Những ngày không quên', gia đình ông Sơn (NSND Trung Anh) đã về làng Yên ăn giỗ. Những tưởng sẽ an toàn trở về nhưng trong tập 6 cả nhà hốt hoảng vì nghe tin khu phố có người trốn cách ly về nên cả khu phố sẽ bị cách ly. Do vậy ông Sơn nhắn Huệ (Thu Quỳnh) báo Quốc (Tuấn Tú) không phải về nhà đóng cửa sổ nữa kẻo bị tóm vào. Khi Thư (Bảo Thanh) hỏi ai báo tin thì ông Sơn trả lời do cô Xuyến (Hoàng Yến) báo khiến Thư vô cùng nghi ngờ độ tin cậy của thông tin.

Ông Sơn và Huệ lo lắng trong khi Thư rất cảnh giác với thông tin này.

Cũng trong tập 6 sắp phát sóng, Đẩu (Anh Tuấn) sang cấp báo với ông Bá (Quang Tèo) khi biết tin làng bên đã bị cách ly do có người dương tính với covid-19, điều này khiến ông Bá hết sức hoang mang bởi có vẻ như ông đã tham gia bữa tiệc có người nhiễm bệnh. "Hôm qua ông có dự cái đám ở nhà Dũng cận không, cái lão đi nước ngoài về xong mời cả làng đến ăn cỗ đấy, cái lũ ấy bây giờ bị covid hết rồi", Đẩu nói trong sự lo lắng của ông Bá.

Ông Bá giật thót khi nghe tin của Đẩu.

Trong khi đó Dương (Bảo Hân) có cuộc đụng độ không ngờ với Cân (Việt Bắc) ở làng. Cả hai nhận ra nhau trong hoàn cảnh không ngờ khiến nhiều người bật cười.

Dương và Cân đụng độ ở làng Yên.

Thực hư chuyện cả khu phố nhà ông Sơn bị cách ly thế nào? ông Bá có tham gia bữa tiệc vô số người nhiễm bệnh? Diễn biến chi tiết 'Những ngày không quên' tập 6 lên sóng tối thứ hai, 13/4 trên VTV1.

Mỹ Anh