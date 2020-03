Nữ hoàng cảnh nóng tiết lộ cuộc sống mẹ đơn thân của 3 đứa con gặp nhiều khó khăn, mưu sinh vất vả.

"Nữ hoàng cảnh nóng" tiết lộ cuộc sống mẹ đơn thân của 3 đứa con gặp nhiều khó khăn, mưu sinh vất vả.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Trinh chia sẻ hình ảnh con gái út nằm ngủ trên sàn nhà ở phim trường. Nữ diễn viên tiết lộ, cô phải mang con gái đi theo lên phim trường trong mùa dịch không không có ai chăm. Theo đó, Kiều Trinh cũng tiết lộ cuộc sống mẹ đơn thân nhiều khó khăn.

"Nhìn công chúa nằm ngủ vùi dưới nền gạch trong căn nhà bối cảnh quay, mẹ thương và xót lắm nhưng mẹ biết chỉ bên cạnh thì mẹ mới an tâm và có thể chăm con cùng anh 3 an toàn trong mùa dịch bệnh nguy hiểm này" - diễn viên Kiều Trinh viết.

Kiều Trinh xúc động chia sẻ hình ảnh con gái theo mẹ, ngủ trên sàn nhà ở phim trường.

Nói về lý do phải đưa con đi theo giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp, "nữ hoàng giải trí" cho biết: "Mọi người sẽ nói sao mùa dịch lại dẫn các con đi theo khắp nơi nhưng không ai hiểu, ngoại bị tai biến không thể chăm sóc bản thân được chu đáo thì làm sao chăm 2 cháu được, chưa nói đến 2 cái ao sâu. Mẹ phải đưa ngoại về Bình Dương ở với ông chú vài ngay mới tạm an tâm hơn để ngoại ở quê một mình. Gia đình mình chỉ có 4 người, 1 ông ngoại già 80, 1 người mẹ đơn thân cùng 2 đứa trẻ lên 10, lên 4 cùng bảo vệ nhau chống chọi qua thời gian tai ương toàn cầu. Giữ an toàn cho bản thân và cho gia đình là câu nói mẹ luôn in sâu tâm trí những ngày qua. Dù đói no cũng bên nhau không xa".

Kiều Trinh xúc động chia sẻ, dù còn nhiều khó khăn nhưng sẽ chấp nhận hy sinh tất cả cho đấng sinh thành và các con.

Diễn viên Kiều Trinh đưa cả hai con nhỏ đến phim trường do không có người chăm sóc.

Kiều Trinh được mệnh danh là "Nữ hoàng cảnh nóng" của phim Việt với hàng loạt những vai diễn ấn tượng như "Rừng đen", "Bi ơi, đừng sợ", "Mùa len trâu", "Dịu dàng"... Kiều Trinh đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề diễn, cùng gia tài 30 bộ phim lớn nhỏ, dù vậy, cuộc sống của nữ diễn viên vẫn gặp nhiều khó khăn.

Kiều Trinh hiện là mẹ đơn thân của 3 đứa con vẫn phải ở nhà thuê và làm các công việc khác ngoài việc tham gia phim ảnh: "Tôi đến với nghề vì duyên, đam mê. Công việc này cũng giúp tôi trang trải cuộc sống, nuôi con. Nhưng để mua nhà, giàu có bằng nghề diễn thì khó vô cùng. Bao năm qua, tôi vẫn ở nhà thuê". Theo đuổi nghề diễn, Kiều Trinh chia sẻ cuộc sống của cô và các con chỉ đang ở mức ổn định.

Kiều Trinh ở nhà thuê, mở tiệm may áo dài để kiếm thêm thu nhập.

Khẳng định không thể giàu từ nghề diễn, nữ diễn viên đã mở cửa hàng may áo dài trong hơn 2 năm qua để trang trải cuộc sống. Dù có đất vườn ở quê do bố mẹ để lại nhưng nhiều năm nay, Kiều Trinh vẫn ở nhà thuê nhỏ ở Sài Gòn để tiện cho công việc và học tập của các con.

(Theo Dân Việt)