Dù đã 44 tuổi với 13 năm hoạt động nghệ thuật nhưng mãi đến "Thế giới hôn nhân", nam diễn viên Park Hae Joon mới thực sự toả sáng khi chứng minh được thực lực của mình.

Với nội dung xoay quanh việc ngoại tình, phim Thế giới hôn nhân (The World of the Married)thể hiện đang tạo được sức hút lớn. Không như những bộ phim tình cảm ngôn tình sướt mướt, Thế giới hôn nhân lại thu hút khán giả vì nội dung gây cấn cùng diễn xuất chuyên nghiệp của dàn diễn viên chính. Ngoài nữ chính Kim Hee Ae vai người chồng bội bạc do Park Hae Joon thủ vai cũng chính là một điểm thu hút khán giả.

Vai diễn của Park Hae Joon khiến khán giả "sôi máu" về độ bội bạc, vũ phu, đánh đập vợ con. Trong phim anh cũng có rất nhiều cảnh nóng bỏng với các bạn diễn nữ.

Park Hae Joon sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu của ĐH Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Anh bắt đầu hoạt động trong làng giải trí với tư cách một diễn viên kịch từ năm 2007, xuất hiện thoáng qua trong một số bộ phim trước khi chính bắt đầu lấn sân sang diễn xuất vào năm 2012 ở tuổi 36.

Sau rất nhiều năm lăn lộn cả mảng điện ảnh và truyền hình, Park Hae Joon vẫn là cái tên mờ nhạt. Thậm chí ở những ngày đầu sự nghiệp, Park Hae Joon còn từng đóng những vai quần chúng chỉ xuất hiện vài phút trên phim. Anh đảm nhận vai phụ trong nhiều phim nổi tiếng nhưng chỉ vừa có vai chính truyền hình đầu tay với Thế Giới Hôn Nhân. Trước đó anh đảm nhận một số vai phụ trong các dự án phim như Hwayi A Monster Boy, Doctor Stranger, Misaeng,...

Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn thật sự trong sự nghiệp diễn xuất của Park Hae Joon khi anh vào vai một tên tội phạm buôn ma túy trong phim điện ảnh Believer (Độc Chiến). Cũng chính từ vai diễn này, tên tuổi của nam diễn viên được chú ý hơn. Nhờ đó, Park Hae Joon có được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Buil Film Awards và Baeksang Art Awards danh giá.

Phải đến Thế giới hôn nhân, ở cái tuổi 44 lần đầu tiên được đóng chính trong một bộ phim truyền hình, cái tên Park Hae Joon đã thực sự vụt sáng. Đây cũng chính là vai nam chính đầu tiên trên truyền hình của anh. Sau những nỗ lực của bản thân, đây chính là thành quả mà Park Hae Joon xứng đáng được nhận lại và tiếp tục phát triển sự nghiệp trong tương lai.

"Thế giới hôn nhân" khai thác chủ đề ngoại tình, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của nữ bác sĩ gia đình Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Sun Woo sớm nếm trái đắng khi chồng cô - Lee Tae Oh (Park Hae Joon) ngoại tình, phản bội vợ con. Quá đau khổ, nữ bác sĩ quyết tâm lên kế hoạch trả thù chồng cùng bồ nhí của anh. Phim gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng của các nhân vật trên màn ảnh. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi đề tài gia đình của truyền hình Hàn bị gắn mác 19+. "Thế giới hôn nhân" hiện đang có tỷ suất người xem cao thứ hai trong lịch sử JTBC và hiện đang là bộ phim có tỷ suất người xem cao thứ ba trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Phim phát sóng vào 21h (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.

