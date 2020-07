Trong bối cảnh ảm đạm của phòng vé nội địa, 'Bán Đảo' (Peninsula) - phần 2 của bom tấn 'Train to Busan' (Chuyến tàu sinh tử) có lượng vé đặt trước vượt ngưỡng 10.000 lượt.

4 năm kể từ thành công của Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử), phần 2 với tên Bán Đảo (Penisula) chính thức công chiếu tại Hàn Quốc ngày 15/7 và lượt vé mở bán đang thống lĩnh phòng vé châu Á tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Việt Nam.

Tại Hàn Quốc, bộ phim đạt kỷ lục gần 360.000 lượt xem trong ngày công chiếu 15/7 (theo Top Box Office). Đây là con số ấn tượng giữa tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp tại Hàn Quốc.

Bán Đảo (Peninsula) có chi phí sản xuất 5 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng).

Tại Đài Loan, Bán Đảo (Peninsula) đứng đầu phòng vé áp đảo ngày đầu tiên công chiếu với doanh thu 800.000 USD, vượt qua kỷ lục của Train To Busan vào 4 năm trước. Con số này gấp 10 lần so với doanh thu mở màn của Ký Sinh Trùng (Parasite) tại Đài Loan.

Phim còn tiếp tục công phá màn ảnh rộng và dẫn đầu doanh thu phòng vé tại Singapore và Malaysia. Doanh thu phòng vé tại Singapore đã đạt 147.000 đô la Sing, được xem là kỷ lục mới vượt qua Train To Busan và Parasite, kể cả bom tấn Along with the Gods: The Last 49 Days.

Phần phim này được ví như phiên bản Hàn của 'Fast'&'Furious'.

Theo số liệu của CGV Việt Nam, Bán Đảo (Peninsula) vượt ngưỡng 10.000 lượt vé đặt trước (tương đương khoảng 10 tỷ đồng) chỉ sau 48 giờ chính thức mở bán. Bộ phim này cũng đang được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện của phòng vé Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 quá ảm đạm và thiếu bom tấn.

Bán Đảo (Peninsula) là phần tiếp theo của bom tấn zombie Train To Busan từng làm mưa

làm gió phòng vé Châu Á năm 2016. Bộ phim kể về cựu quân nhân Jung Seok (Kang Dong Won) quyết định trở lại 'Bán Đảo' nhằm thu hồi một kiện hàng nọ vì số tiền công hậu hĩnh lên đến 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, thứ chờ đón Jung Seok và đồng đội trở về là cuộc phục kích của những chiến hữu cũ và sự tấn công của lũ zombie khát máu. Được gia đình Min Jung (Kim Do Yoon đóng) giải cứu, Jung Seok phải tìm cách đào thoát khỏi nơi đây trước khi mặt trời ló dạng.



Bán Đảo (Peninsula) sẽ có các suất chiếu đặc biệt từ 19h ngày 17/7 trước khi chính thức công chiếu tại Việt Nam từ ngày 24/7.

Mỹ Anh