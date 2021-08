Trong khi fan của nhiều nước chưa được xem phần 9 thì nhà sản xuất 'Fast & Furious' đã công bố phần 10 sẽ ra rạp vào tháng 4/2023.

Trailer phim 'Fast & Furious 9'

Fast & Furious đã ra mắt được 9 phần, là series phim có doanh thu cao thứ 7 toàn cầu với tổng số tiền thu về tới thời điểm này là hơn 6 tỷ USD (trong khi phần 9 vẫn đang công chiếu). Vì dịch bệnh, khán giả tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam còn chưa được xem Fast & Furious 9 ngoài rạp thì Universal Pictures đã xác nhận với Variety rằng phần 10 sẽ ra rạp từ 7/4/2023.

Fast & Furious 10 do Justin Lin đạo diễn. Đáng lẽ phần này dự kiến ra rạp từ 2/4 năm nay. Tuy nhiên do phần 9 bị hoãn từ tháng 4 năm ngoái tới giờ mới công chiếu do dịch Covid-19 nên lịch chiếu Fast & Furious 10 cũng bị kéo theo.

Vin Diesel và Jordana Brewster trong 'Fast & Furious 9'. Hiện phần này đã thu về hơn 500 triệu USD trên toàn cầu.

Hiện dàn sao góp mặt trong phần 10 vẫn là ẩn số nhưng fan hy vọng Vin Diesel sẽ trở lại cùng Tyrese Gibson, Sung Kang, Chris Bridges, Jordana Brewster và Michelle Rodriguez. Theo Entertainment Weekly, Dwayne Johnson sẽ không tham gia bất cứ phần phim nào nữa nhưng không rõ John Cena có tiếp tục đóng vai Jakob Toretto trong Fast & Furious 10 hay không.

Quỳnh An - Theo Variety