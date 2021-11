Nhận hối lộ của dân ngay trước cửa nhà, ông Quyền không ngờ lại bị Nam bắt quả tang trong 'Phố trong làng' tập 6.

browser not support iframe.

Trong Phố trong làng tập 6 lên sóng tối nay, 15/11, Mến (Doãn Quốc Đam) bị Nam (Anh Tuấn) gọi lên trụ sở công an xã sau khi đánh vợ nhập viện. Không thể đứng nhìn mẹ con chị Thương bị Mến hành hung mỗi khi say rượu, Nam dọa Mến sẽ bị vợ kiện nếu còn tiếp tục tái diễn hành vi bạo lực gia đình. "Nếu có đơn, chúng tôi sẽ tiếp nhận, lập hồ sơ và chuyển lên công an huyện. Vụ việc sẽ được xử lý đúng quy định của pháp luật", Nam nói.

Trong khi đó, ông Quyền (Đức Khuê) - đội trưởng đội dân phòng xã tiếp người dân tại nhà và ngang nhiên nhận túi quà đút lót. Thấy Nam đến, ông Quyền thay đổi thái độ, trả lại hộp sâm vừa nhận. "Mai anh tự mang lên xã để giải quyết, bây giờ tôi không còn phụ trách việc này nữa".

Còn Hoàng (Duy Khánh) bất ngờ gặp cô chủ bán quạt hôm trước ngay tại trụ sở công an xã trong buổi trả căn cước công dân. Sau khi đọc tên Nguyễn Thanh Hải, Hoàng nghĩ người bước vào là nam nhưng không ngờ lại là cô gái xinh đẹp từng hớp hồn anh. Biết mình đã nhầm, Hoàng cười trừ. "Chắc anh thấy tôi ngoài đời xinh hơn căn cước nên anh không nhận ra đúng không?", Hải (Minh Thu) nói.

Hoàng sẽ trả lời Hải ra sao để chữa ngượng? Mến có vì lời dọa của Nam mà thay đổi thái độ với vợ? Ông Quyền sẽ nói gì với Nam sau khi bị bắt quả tang? Diễn biến chi tiết Phố trong làng tập 6 lên sóng VTV1 tối nay 15/11.

Ngọc Nhi