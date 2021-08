Michael B. Jordan - người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2020 tái xuất gợi cảm trong phim được làm từ cuốn hồi ký truyền cảm hứng khắp thế giới.

Trailer phim 'Hồi ký của cha'

Hồi ký của cha (A Journal for Jordan) vừa tung trailer đầu tiên. Phim do tài tử da màu từng đoạt giải Oscar Denzel Washington đạo diễn dựa trên cuốn hồi ký A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor vô cùng xúc động của nhà báo giành giải Pulitzer Dana Canedy phát hành năm 2008. Đảm nhiệm vai nam chính không ai khác là Michael B. Jordan, ngôi sao 34 tuổi giành danh hiệu người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2020.

Michael B. Jordan được tạp chí People chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2020.

Hồi ký của cha xoay quanh câu chuyện về chàng trai trẻ Charles Monroe King (Michael B. Jordan đóng) và cô gái xinh đẹp Dana Canedy (Chanté Adams thủ vai). Cả hai gặp gỡ, yêu nhau, có một cậu con trai tên là Jordan. Khi chiến tranh nổ ra, Charles Monroe King tới Iraq phục vụ cho quân đội. Trong quãng thời gian tại đây, anh đã viết nhật ký về tình yêu và lời khuyên dành tặng cho cậu con trai bé bỏng của mình ở quê nhà.

Michael B. Jordan với những phân cảnh nóng bỏng đầu phim.

Trailer phim bắt đầu với những phân cảnh lãng mạn của cặp diễn viên Michael B. Jordan và Chanté Adams với buổi hẹn hò, lời tỏ tình ngọt ngào như những cặp đôi đang yêu. Thế rồi khi ra chiến trường, nhân vật Charles Monroe King bắt đầu viết cho con trai mình. Hơn 1 phút của trailer hé lộ nhiều khoảnh khắc tình cảm và cả khung cảnh chiến tranh khốc liệt tại Iraq vào thập niên 2000.

Đây là bộ phim mới nhất của Michael B. Jordan sau những thành công từ vai ác nhân Erik trong bom tấn Black Panther hay võ sĩ Adonis Johnson trong hai phần của phim Creed. Trong Hồi ký của cha, anh sẽ đóng cặp với người đẹp Chanté Adams – vốn là gương mặt mới và được chú ý từ LHP độc lập Sundance 2017 trong phim Roxanne Roxanne.

Hồi ký của cha được viết dựa trên câu chuyện có thật và ngay khi phát hành đã leo lên top 1 những cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Đây được coi là một trong những cuốn sách hay nhất mà các bậc phụ huynh thường hay tặng cho con cái họ. Người cha Charles Monroe King đã tâm sự và nhắn nhủ rất chân thành với cậu con trai, khi ông đang ở chiến trường. Câu chuyện này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ khiến con trai ông trưởng thành.

Hồi ký của cha dự kiến ra rạp vào cuối năm nay, hứa hẹn là tựa phim nặng ký của mùa giải thưởng cuối năm.

Quỳnh An