Lilly Aspell đóng vai Diana thời trẻ (sau này là Wonder Woman do Gal Gadot thủ vai) trong bộ phim sắp công chiếu Wonder Woman 1984. Diễn viên nhí 13 tuổi gây ấn tượng mạnh với những cảnh quay hành động đầy thử thách mà không cần đóng thế.