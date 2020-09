Sao 'Tiệm cà phê hoàng tử' sau 13 năm: Người vụt sáng, kẻ bị ném đá, tẩy chay

Chae Jung An đảm nhận vai tình đầu của Han Kyul (Gong Yoo) và gây sốt bằng nhan sắc yêu kiều, ngọt ngào. Thậm chí, vẻ đẹp của nữ diễn viên được đánh giá là nhỉnh hơn cả nữ chính Yoon Eun Hye.

Vừa ca hát vừa diễn xuất, đồng thời sở hữu gương mặt xinh đẹp và chiều cao 1m72, thế nhưng sự nghiệp của Chae Jung An lại vô cùng lận đận. Sau Tiệm cà phê hoàng tử, cô nhận các vai phụ trong Yongpal, The prime minister and I, Man to man… và không gây được ấn tượng với khán giả.