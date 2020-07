Chị đẹp của 'Hạ cánh nơi anh' đang trong giai đoạn đàm phán để nhận vai nữ chính trong bộ phim Hollywood 'Cross' bên cạnh nam diễn viên Sam Worthington.

Son Ye Jin được khán giả toàn châu Á yêu thích sau bộ phim 'Hạ cánh nơi anh'.

Theo đó, cả Son Ye Jin và Lee Sun Gyun, nam diễn viên thủ vai ông chủ Park trong bom tấn Hàn giành giải Oscar Ký sinh trùng cùng được mời tham gia bộ phim Cross của Hollywood dự kiến bấm máy vào tháng 3 năm sau. Bộ phim này còn có sự góp mặt của Sam Worthington, tài tử từng nổi đình đám với vai chính trong bom tấn Avatar từng làm mưa làm gió khắp thế giới.

Lee Sun Gyun trong phim 'Ký sinh trùng'.

Phía công ty quản lý hai diễn viên Hàn Quốc Son Ye Jin và Lee Sun Gyun đều xác nhận họ đang trong giai đoạn đàm phán để tham gia bộ phim Cross. Nếu nhận lời, Cross sẽ là bộ phim đầu tiên ở Hollywood mà nữ diễn viên Hạ cánh nơi anh tham gia.

Phim sẽ lấy bối cảnh giả tưởng ở tương lai, nơi một quốc gia bị chia cắt, một bên giàu có còn một bên thì nghèo đói. Son Ye Jin sẽ vào vai Vera, một phụ nữ mạnh mẽ sống gần biên giới của quốc gia nghèo đói. Sau khi chồng cô qua đời vì cố gắng vượt biên, Vera một mình nuôi con trai khôn lớn. Còn Sam Worthington sẽ vào vai một người đàn ông sống ở bên quốc gia giàu có.

Sam Worthington của phim 'Avatar'.

Cross do Andrew Niccol - người từng thành công với các phim In Time, The Host, Gattaca... đạo diễn. Phim dự kiến bấm máy tại Hàn Quốc vào tháng 3/2021.

Son Ye Jin trong 'Hạ cánh nơi anh'

Mỹ Anh