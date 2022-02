Song Seung Heon chính thức gia nhập đoàn phim 'Hiệp sĩ áo đen', một lần nữa hợp tác với đạo diễn Cho Ui-seok.

Nam diễn viên Song Seung Heon sẽ tham gia diễn xuất trong loạt phim mới Hiệp sĩ áo đen (Black Knight). Bộ phim lấy bối cảnh một thế giới bị ô nhiễm không khí nặng nề vào năm 2071, nơi con người chỉ có thể hít thở sau tấm mặt nạ. Trong tình cảnh rối ren, Hiệp sĩ áo đen viết nên câu chuyện đậm chất huyền thoại về một người tài xế giao hàng cần mẫn sở hữu những kỹ năng chiến đấu thượng thừa, và một kẻ tị nạn 'Sawol' luôn mơ ước được đi theo gót chân chàng tài xế.

Trong Hiệp sĩ áo đen, Song Seung Heon thủ vai Ryu Seok, nhân vật phản diện đầy mưu mô và là người thừa kế duy nhất của Chun-myung, tập đoàn khổng lồ độc quyền nắm giữ nguồn cung oxy với tham vọng thống trị thế giới, nơi con người không thể sống thiếu những chiếc mặt nạ dưỡng khí.

Sự góp mặt của Song Seung Heon bên cạnh Kim Woo-bin và Kang You-seok góp phần củng cố một dàn cast hùng hậu. Thông tin nam tài tử gia nhập đoàn phim càng khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên, nóng lòng chờ đợi ngày Hiệp sĩ áo đen chính thức ra mắt. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa rõ thời điểm phim sẽ có mặt trên nền tảng Netflix.

Song Seung Heon và Song Hye Kyo từng khiến fan thổn thức với 'Trái tim mùa thu' (2000).

Song Seung Heon sinh năm 1976, là một trong những nam diễn viên đình đám nhất của truyền hình Hàn Quốc với nhiều bộ phim đình đám như: Hương mùa Hè, Phía đông vườn địa đàng, Trái tim mùa thu...

25 năm đóng phim, anh nổi tiếng với loạt vai diễn đa dạng, đầy màu sắc trong Voice mùa 4, Dinner Mate, The Player, Black & Saimdang, hay Memoir of Colors. Anh từng góp mặt trong tác phẩm đầu tay Make It Big của đạo diễn Cho và giờ là màn tái hợp của cả hai trong một series rất đáng để mong đợi.

Song Seung Heon trong phim 'Trái tim mùa thu'

An Na