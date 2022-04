'Nhím Sonic 2' (Sonic the hedgehog 2) sẽ là bộ phim cuối cùng của Jim Carrey ra rạp trước khi danh hài nghỉ hưu ở tuổi 60.

Jim Carrey từng là ngôi sao ăn khách thập niên 1990 và đầu những năm 2000 khi có thời điểm nhận thù lao lên đến 25 triệu USD (phim Bruce Almighty). Danh hài sinh năm 1962 mới đây đã chia sẻ trên Access Hollywood rằng ông đang có kế hoạch nghỉ hưu sau khi hoàn thành vai diễn phản diện Robotnik trong bộ phim hài Sonic 2 ra rạp từ 15/4 tới.

Khi được hỏi đây có phải là thông tin nghiêm túc hay không? Jim Carrey khẳng định: "Cực kỳ nghiêm túc". Tuy nhiên danh hài cho biết nếu gặp kịch bản hay thì ông sẽ cân nhắc đóng nhưng trên thực tế "tôi đang nghỉ rồi". Jim Carrey nói thêm: "Tôi thích cuộc sống bình yên, tập trung vào những bức tranh và cuộc sống tinh thần. Tôi nghĩ mình làm phim đủ rồi".

Nhím Sonic 2 là phần tiếp theo của bộ phim ra mắt năm 2020, Nhím Sonic (Sonic the Hedgehog) pha trộn giữa người đóng và các nhân vật được thực hiện bằng kỹ xảo. Công chiếu vào ngày 21/2/2020, Nhím Sonic đã lập kỷ lục phòng vé Bắc Mỹ khi là phim chuyển thể từ game có doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất lịch sử, với 57 triệu USD. Nhím Sonic sau đó thu gần 320 triệu USD toàn cầu, trở thành phim thuộc thể loại siêu anh hùng có doanh thu cao nhất năm 2020.

Jim Carrey trong tạo hình Robotnik.

Tiếp nối phần phim đầu tiên, Nhím Sonic 2 bắt đầu sau khi ổn định cuộc sống mới cùng vợ chồng Tom và Maddie ở Green Hills, Sonic luôn háo hức chứng tỏ mình có những gì cần thiết để trở thành một anh hùng thực sự. Và những nhiệm vụ, thử thách lớn hơn đã bắt đầu tìm đến Sonic khi Tiến sĩ tàn ác Robotnik trở lại, lần này là với một đối tác mới, nhằm thu thập một viên ngọc lục bảo có sức mạnh hủy diệt các nền văn minh. Biết được điều này, Sonic và người đồng đội mới của mình đã cùng nhau phiêu lưu cuộc hành trình xuyên lục địa để nhanh chóng tìm ra và bảo vệ viên ngọc trước khi nó rơi vào tay kẻ ác.

Nhím Sonic 2 vẫn tiếp tục được thực hiện bởi đạo diễn từng được đề cử Oscar Jeff Fowler cùng đội ngũ sản xuất The Fast and the Furious và Deadpool - đội ngũ đứng sau những phân cảnh hành động ghi điểm với khán giả của phần đầu tiên. Ngoài sự trở lại của dàn diễn viên kỳ cựu với nhân vật họ đã từng thủ vai trong phần 1 như: Jim Carrey, James Marsden và Ben Schwartz, tài tử Idris Elba đã được tiết lộ sẽ là người lồng tiếng cho nhân vật mới trong phần phim này - Knuckles.

Tại Việt Nam, Nhím Sonic 2 sẽ mở các suất chiếu sớm vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trong 3 ngày từ 9, 10, 11/4 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ 15/4/2022.

Quỳnh An