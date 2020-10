"Hôn nhân của chúng tôi vẫn bền chặt và chúng tôi vẫn ở bên nhau", diễn viên Dominic West đăng tải dòng chữ gửi truyền thông và người hâm mộ.

Dominic West công khai hôn Lily James ngoài phố

Ngay sau khi loạt ảnh Dominic West đi chơi với nữ diễn viên Lily James tại Rome, Italy và hôn cô đắm đuối giữa thanh thiên bạch nhật được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nam diễn viên đã lập tức về Anh để cứu vãn cuộc hôn nhân.

Cùng với sự chứng kiến của nhiều phóng viên, Dominic West hôn vợ say đắm và khẳng định tình cảm gia đình vẫn bền chặt như chưa có chuyện gì xảy ra 1 ngày trước đó. Bên cạnh đó nam diễn viên cũng viết dòng chữ khẳng định: "Hôn nhân của chúng tôi vẫn bền chặt và chúng tôi vẫn ở bên nhau. Xin cảm ơn" để trấn an dư luận.

Nam diễn viên hôn vợ để chứng minh không có chuyện gì với Lily James.

Dominic West cùng vợ đang sống tại Wiltshire, Anh cùng 4 người con. Cặp đôi từng là bạn đại học đã gặp lại nhau sau nhiều năm và quyết định kết hôn năm 2010. Thời gian này Dominic West đang quay phim The Pursuit of Love in England cùng nữ diễn viên Lily James. Cả hai đã dành 2 ngày nghỉ cuối tuần tại Rome, Italy và bị bắt quả tang ngoại tình.

Trước đó Dominic West từng đóng chính trong series phim truyền hình mang tên The Affair (Ngoại tình) trong đó nhân vật anh đó có rất nhiều quan hệ ngoài luồng.

Dominic West trong phim 'The Affair' (Ngoại tình)

Quỳnh An