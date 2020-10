Nhân dịp khởi chiếu The Witches (Phù thủy, Phù thủy), CJ CGV Việt Nam có 8 vé dự buổi chiếu ra mắt phim dành tặng cho độc giả VietNamNet vào tối 29/10 tại rạp CGV 2 miền.

'Công chúa' Anne Hathaway vào vai phù thủy đẹp ma mị.

The Witches (Phù thủy, Phù thủy) được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Roald Dahl - người được mệnh danh là người kể chuyện cho trẻ em vĩ đại nhất thế kỷ 20 với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Matilda, Charlie và nhà máy sô-cô-la, Sophie và tên khổng lồ...

The Witches kể về một cậu bé 7 tuổi sống với bà ngoại sau khi bố mẹ qua đời. Trong chuyến đi chơi nghỉ dưỡng tại một khách sạn sang trọng, cậu nhóc vô tình lọt vào hội nghị của các phù thủy rồi bị Phù thủy tối thượng biến thành chuột bằng một loại thuốc đặc biệt. Đây cũng chính là chất độc ả định dùng để biến tất cả trẻ em thành chuột. Cùng với bà mình, cậu bé phải tìm mọi cách trở lại hình dạng thật và đánh bại âm mưu của binh đoàn phù thủy.

Phim quy tụ dàn diễn viên ngôi sao.

Ngoài sự góp mặt của Anne Hathaway, phim còn quy tụ nhiều gương mặt đình đám như chủ nhân tượng vàng Oscar - Octavia Spencer, chủ nhân Quả cầu vàng - Stanley Tucci. The Witches thuộc thể loại kỳ ảo, hài hước dành cho cả gia đình sẽ có các suất chiếu đặc biệt vào ngày 31/10 và 1/11 trước khi chính thức ra rạp từ 6/11 tới.

Nhân dịp khởi chiếu The Witches (Phù thủy, Phù thủy), CJ CGV Việt Nam có 8 vé dự buổi chiếu ra mắt phim dành tặng cho độc giả VietNamNet tối 29/10 tại rạp CGV 2 miền. Để có cơ hội nhận vé, xin vui lòng gửi emai về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề "The Witches - HN" (với độc giả tại Hà Nội) và "The Witches - SG" (với độc giả tại TP.HCM) kèm tên, địa chỉ, số điện thoại. Hạn chót nhận thư là hết ngày 29/10. BBT sẽ liên hệ trực tiếp với độc giả nhận vé.

Anne Hathaway trong 'The Witches' (Phù thủy, Phù thủy)

Quỳnh An