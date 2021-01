Trailer seres phim 'Young Rock' được The Rock chia sẻ trên Instagram sau 1 ngày đã đạt hơn 2 triệu lượt thích.

The Rock chia sẻ trailer đầu tiên về series phim hài Young Rock làm về chính cuộc đời mình sẽ phát sóng trên kênh NBC từ 16/2 tới. Young Rock sẽ tập trung vào 3 mốc trong đời nam diễn viên khi anh 10, 15 và 20 tuổi.

"Tôi ước cha mình ở đâu quanh đây sẽ xem được bộ phim này và sẽ tự hào", The Rock viết. Cha của nam diễn viên là cựu đô vật Rocky Johnson qua đời tháng 1/2020. The Rock nói thêm: "Tôi không thể đợi đến ngày phim phát sóng để khiến các bạn cười và chia sẻ những bài học cuộc đời tôi đã được học suốt quãng thời gian đó".

The Rock tên thật là Dwayne Johnson, sinh năm 1972, là cựu đô vật chuyên nghiệp của Mỹ. The Rock sở hữu thân hình vạm vỡ và chiều cao 1,95 m. Anh hiện là một trong những nam diễn viên ăn khách nhất Hollywood. Theo thống kê của tạp chí Forbes, năm ngoái thu nhập của The Rock là 87,5 triệu USD, giúp anh dẫn đầu danh sách 10 nam diễn viên giàu nhất thế giới 2020.

Tuy năm qua The Rock không có phim lớn nào ra rạp nhưng nam diễn viên vẫn có thu nhập tốt từ các dự án hợp tác với Netflix. Năm 2021, anh sẽ trở lại màn ảnh với hai bom tấn Red Notice và Jungle Cruise bên cạnh series Young Rock.

Quỳnh An