Gặp sự cố với cửa ra vào và không muốn đoàn phim chờ đợi, Dwayne “The Rock” đã dùng tay phá cổng để ra ngoài hôm 18/9.

Trên Instagram, siêu sao hành động đăng ảnh cánh cổng tan nát nằm trên cỏ và kèm theo chú thích: "Chúng tôi bị mất điện do bão lớn khiến cổng trước không thể mở được. Tôi đã cố đè hệ thống thủy lực để mở cổng (hệ thống thường hoạt động khi không có điện) nhưng bất thành".

Tài tử Fast & Furious gọi kỹ thuật viên đến giúp đỡ nhưng anh không thể chờ đợi 45 phút.

"Tôi không thể để cả trăm thành viên trong ê-kíp sản xuất chờ đợi. Do đó, tôi đã làm những gì phải làm. Tôi tự mình đẩy, kéo và xé toạc cánh cổng. Khoảng một giờ sau, kỹ thuật viên và thợ hàn đến. Họ sợ hãi và không thể tin nổi cách thức tôi xử lý cánh cổng", anh nói thêm.

The Rock tay không phá cổng nhà. Ảnh: Daily Mail.

Ở cuối chia sẻ, ngôi sao không quên nhắc nhở anh chuẩn bị vào vai Black Adam - phản anh hùng thuộc Vũ trụ siêu anh hùng DC - trong bộ phim cùng tên.

Trong vòng vài giờ, bài đăng thu hút hơn 3,3 triệu lượt thích và 29.600 bình luận. Tài tử cũng đăng tải đoạn video ghi lại hiện trường vụ việc.

"Gã khổng lồ" The Rock mới trở lại làm việc sau thời gian điều trị Covid-19. Cuối tháng 8, anh cùng vợ và hai con gái dương tính với nCoV. Cả gia đình phải ở nhà gần ba tuần để chữa bệnh và cách ly.

The Rock phục hồi sức khỏe sau thời gian nhiễm virus corona. Ảnh: Happy Live.

Ngôi sao đang trong quá trình ghi hình bom tấn Red Notice với Gal Gadot và Ryan Reynolds. Hiram Garcia - nhà sản xuất, đồng thời là anh trai của vợ cũ The Rock - phát biểu trên Variety rằng: "Chúng tôi quay tiếp Red Notice từ hôm 14/9. Nhà đầu tư cam kết giữ an toàn tuyệt đối cho đoàn phim trong bối cảnh dịch bệnh. Một khi Dwayne Johnson mạnh khỏe, phần còn lại sẽ được giải quyết".

Ngoài phim ảnh, The Rock cũng đang bận rộn quảng bá sách ảnh mới mang tựa đề The Rock: Through the Lens, His Life, His Movies, His World.

(Theo Zing)