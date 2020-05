Thuỳ Anh, diễn viên thủ vai Ánh, cô em gái xấu tính và đáng ghét trong 'Tình yêu và tham vọng' nói theo kịch bản ban đầu, nhân vật này còn đáng sợ hơn nhiều.

Thuỳ Anh vào vai Ánh trong 'Tình yêu và tham vọng'.

Ánh trong kịch bản còn đáng ghét hơn nhiều

- Ánh đang là nhân vật bị ghét nhất phim 'Tình yêu và tham vọng', xuất hiện lúc nào bị ném đá lúc đó, chị thấy sao?

Thuỳ Anh thấy Ánh đâu phải nhân vật bị ghét nhất 'Tình yêu và tham vọng' đâu, cũng nhiều nhân vật gây sự khó chịu mà. Thuỳ Anh chỉ thấy Ánh xuất hiện lúc nào thì dậy sóng lúc đó thôi. Cảm giác thực sự là rất vui.

- Chị có thường xuyên vào đọc các bình luận của khán giả sau khi xem phim và bình luận nào khiến chị sốc?

Thuỳ Anh đợt đầu cũng có đọc các bình luận để xem mình thiếu sót ở đâu để khắc phục. Thời điểm đó cũng bị ảnh hưởng tâm lý một chút. Mặc dù đã xác định nhiều comment bất lịch sự và ghét nhân vật ghét lây người diễn rồi nhưng Thuỳ Anh cũng hơi buồn chút. Giờ thì Thuỳ Anh khẳng định rằng mình đã cố gắng và làm tốt vai diễn của mình. Khán giả ghét nhân vật là mình vui. Còn những bình luận ác ý, không lịch sự mình sẽ để sang một bên.

- Khi nhận vai Ánh chị có dự đoán được đây sẽ là nhân vật bị ghét và chuẩn bị tinh thần nhận gạch đá?

Tất nhiên rồi! Đóng vai 'em Cám' đương nhiên sẽ phải biết điều đó. Bản thân Thuỳ Anh đọc kịch bản cũng hiểu nội dung tình huống. Ánh trên màn ảnh đã là Ánh mà Thuỳ Anh thay đổi nhiều lời thoại và cảm xúc, chứ để nguyên Ánh trong kịch bản chắc không dừng lại ở chữ ghét đâu.

Thuỳ Anh và Diễm My sau mỗi cảnh quay

Thuỳ Anh thường xuyên bị Diễm My bắt nạt

- Các diễn Lã Thanh Huyền, Huyền lizzie đều chia sẻ với tôi rằng họ đến đoàn phim rất vui, đi đóng có thể vào vai ghét nhau nhưng hở ra là buôn chuyện. Có cảnh nào vì mải buôn mà sao nhãng công việc? Mối quan hệ của chị và Diễm My bên ngoài thế nào?

Vì mọi người đều thân với nhau, lại là phụ nữ nữa nên nhiều chuyện để 'buôn'. Cũng có lần mải buôn, câu chuyện lên đến cao trào là chỉ có tiếng cười thôi. Thế là hôm đấy đạo diễn tức luôn, chúng tôi xin lỗi mãi mới được tha.

Mối quan hệ của Thuỳ Anh và Diễm My ở ngoài đời khác hẳn trên phim. Hai chị em cũng thân thiết, hay nói chuyện và quay clip xàm với nhau. Thuỳ Anh còn bị chị My bắt nạt ấy chứ.

- Vào vai ghét nhau, Ánh nhiều lúc cư xử quá đáng với Linh, có cảnh nào làm khó chị và bản thân chị cũng thấy ghét Ánh?

Thật ra vai Ánh có vai trò chọc phá và tạo cho mọi người có cảm xúc bất bình nên tất nhiên các tình huống đưa ra cũng phải để thực hiện mục tiêu đó. Thuỳ Anh thì không ghét Ánh vì hiểu được nguyên nhân tại sao Ánh lại như vậy. Thuỳ Anh hiểu nội tâm nhân vật và đang mong nguyên nhân đó sẽ được thể hiện để khán giả xem được, bớt ghét Ánh một chút.

Tập trung học, Thuỳ Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Bắt đầu lại từ con số 0

- Nổi lên từ 'Đập cánh giữa không trung', đáng lẽ vai diễn đó là bệ đỡ tên tuổi lớn cho Thùy Anh nhưng 6 năm sau khi ra mắt chị chưa có được chỗ đứng vững vàng trong làng diễn viên, chủ yếu chỉ đóng những vai thứ chính. Chị có buồn vì điều này hay thử lý giải do mình thiếu may mắn hay do thiếu chiêu trò?

Nghe câu hỏi này vài năm trước chắc Thuỳ Anh sẽ bực bội lắm đấy, còn bây giờ chỉ biết cười thôi. Trong 4 năm sau khi ra mắt 'Đập cánh giữa không trung', Thuỳ Anh không có cơ hội dùng nó làm bàn đạp vì mình tập trung hoàn thành tốt nhất có thể 2 bằng đại học của mình tại Học Viện Ngân Hàng. 2 năm tiếp mình bắt đầu từ con số không - không kinh tế - không mối quan hệ - không người thân ở nơi đất khách quê người. Nhiều vai chính và thứ chính của các bộ phim điện ảnh được yêu thích, và các lời mời nữ chính trong các dự án mình không thể tham gia thì mình thấy đó là một thành công quá lớn rồi.

- Giả sử nếu như giờ có vai diễn lớn, là cơ hội để chị đổi đời nhưng yêu cầu chị phải đóng những cảnh nóng, yêu cầu phải nude táo bạo hơn 'Đập cánh giữa không trung' liêu có đồng ý?

Cảnh nóng, cảnh nude không phải là thước đo cho một bộ phim lớn. Trong 'Đập cánh giữa không trung', cảnh nào đưa lên màn ảnh thì cũng đều có lý do và ẩn dụ trong đó và nó là cần thiết. Thuỳ Anh sẽ cống hiến hết mình nếu bộ phim xứng đáng.

- Cuộc sống của chị khi Nam tiến thế nào? Ra HN đóng 'Tình yêu và tham vọng' thời gian dài, chị có định ở lại HN luôn không?

Sài Gòn bây giờ là ngôi nhà thứ 2 của Thuỳ Anh rồi. Thời gian đầu Nam tiến thực sự mình cũng khó khăn, về tài chính lẫn công việc. Nói thẳng là không có tiền để hỗ trợ công việc và cuộc sống. Cũng mệt mỏi nhưng chưa bao giờ Thuỳ Anh có ý định sẽ quay trở lại. Vì Sài Gòn cho Thuỳ Anh một năng lượng khiến mình phải làm, phải cố gắng và nỗ lực. Có thể là vì ở đây không làm thì không có cái ăn. Thuỳ Anh thích Sài Gòn và chưa có suy nghĩ sẽ chuyển lại về Hà Nội.

Thuỳ Anh sẽ cống hiến hết mình nếu bộ phim xứng đáng.

browser not support iframe.

Trích đoạn 'Tình yêu và tham vọng' với sự xuất hiện của Thùy Anh và Diễm My 9X

Mỹ Anh