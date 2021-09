“Tôi không còn trẻ để sống chết theo đuổi ước mơ nữa rồi. Kể cả khi tôi đầu tư học và theo đuổi nghề diễn viên, xác suất để một người nước ngoài được xuất hiện trong phim Hàn Quốc rất thấp”, Hương thừa nhận.

Vừa lên sóng, clip phân cảnh Jo Yeon Joo (Honey Lee) nói xấu mẹ chồng với Trang (Nguyễn Thị Hương) bằng tiếng Việt hài hước trong phim One the Woman (Nữ thanh tra tài ba) dậy sóng mạng xã hội. Khán giả Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu tìm hiểu về nữ diễn viên người Việt xuất hiện trong bộ phim mới này.

Nguyễn Thị Hương (hay còn gọi là Jiyun Kim Huong) vào vai Trang trong One the Woman.

Trong One the Woman, Nguyễn Thị Hương (hay còn gọi là Jiyun Kim Huong) vào người giúp việc tên Trang trong gia đình tài phiệt Hàn Quốc. Thoại ít, xuất hiện không nhiều, nhưng sự duyên dáng từ giọng nói chuẩn và biểu cảm sinh động, thú vị khi diễn xuất đã thu hút khán giả tò mò, tìm hiểu về cô gái Việt.

Để trò chuyện với VietNamNet, Jiyun Kim Huong phải sắp xếp lịch phiên dịch trong tuần. Đảm nhiệm nhiều công việc, cô sắp xếp thời gian khoa học, ưu tiên việc nào nhận trước sẽ làm trước. Cô gái Việt khiêm tốn chia sẻ: "Tôi chỉ đơn thuần là một người Việt Nam yêu đất nước Hàn Quốc, đang ngày ngày chăm chỉ, cố gắng làm tốt nhất những công việc theo khả năng của mình".

Bắt đầu với Hometown Over The Hill 2

Jiyun Kim Huong kể bén duyên với màn ảnh Hàn từ phim Hometown Over The Hill 2 (Ngôi làng phía Nam phần 2). Với cô, đây là bộ phim nhiều thử thách và áp lực vì dài 125 tập, kéo dài từ 2012 đến đầu 2015, gấp 10 lần các phim khác. Vào thời điểm đó, hàng trăm diễn viên đa quốc tịch đang “xếp hàng” cho vai diễn còn Hương đang là sinh viên cao học tại Seoul, “vốn liếng” chỉ là 6 năm làm quen với đất nước Hàn Quốc và những lần diễn văn nghệ truyền thống Việt Nam tại trường.

Hương tâm sự: "Công việc của diễn viên quá cô đơn khi vào giờ mà mọi người đi ngủ, tôi một mình khăn gói đi quay. Mọi thứ đều quá mới, từ công việc đứng trước máy quay, cách đọc kịch bản với nhiều ký hiệu, cách làm việc với một ê-kíp lớn, nhiều người, môi trường xung quanh toàn rừng núi, cánh đồng và cả nỗi nhớ nhà,... Vì chưa quen, chưa thích ứng được nên mọi thứ càng khó khăn hơn gấp bội”.

Dù vậy, Hương nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bộ phim đầu tay. Đặc biệt, diễn viên Yeon Jeong Hoon dành nhiều thời gian hướng dẫn Hương khi cô nhận được lời mời thuyết giảng tại các trường đại học sau này.

Jiyun Kim Huong những năm tháng sinh viên tại Hàn Quốc

Thành công với Chocolate và loạt show truyền hình

Hometown Over The Hill 2 thành công, Hương có cơ hội tham gia phim Chocolate (năm 2019) và đóng cùng nữ chính là Ha Ji Won. Trong phim, cô vào vai một người Việt Nam có chồng là người Hàn Quốc. Trong phim, Ha Ji Won giúp người chồng chuẩn bị món bún chả cho vợ để kỷ niệm ngày cưới bất ngờ.

Jiyun Kim Huong và Ha Ji Won cùng tham gia dự án phim năm 2019.

Một phân cảnh xúc động trong trong phim Chocolate.

Thành công sau mỗi bộ phim, Hương nhận được lời mời và xuất hiện trong các chương trình truyền hình, talkshow về người Việt của các đài lớn. Ngoài talkshow về văn hóa, Jiyun Kim Huong được nhiều đoàn phim tài liệu mời ghi hình về cuộc sống của cô dâu Việt ở Hàn Quốc. Hình ảnh chân thực nhất từ việc đi học cao học, nội trợ cho tới tập kịch bản, tới trường quay và chuẩn bị cho vai diễn… đều được chia sẻ với khán giả Hàn Quốc và Việt Nam.

Jiyun Kim Huong làm khách mời Bản tin thời sự của MC thời sự nổi tiếng Kim Eo Joon.

“Vai này chắc chắn là của em“

Duyên màn ảnh tiếp tục tìm đến Hương khi đạo diễn của One the Woman khẳng định “nhất định phải là người Việt Nam có kinh nghiệm diễn xuất trên truyền hình, nên trừ khi Hương không muốn nhận vai ra, vai này chắc chắn là của em”. Được sự tin tưởng, Hương cố gắng hết mình cho vai diễn người giúp việc tên Trang.

Không chỉ tập diễn xuất và dịch thoại, cô trở thành giáo viên đặc biệt, hỗ trợ Honey Lee tập nói tiếng Việt. “Tôi đem bản dịch sẵn lời thoại đến nhà Honey Lee để cùng tập phát âm tiếng Việt, mỗi lần ở lại 2 tiếng. Ở trường quay, trước khi bắt đầu, hai chị em tập lại nhiều lần. Honey Lee luyện tập rất nhiều nên khi quay không có sai sót”, Hương kể lại.

Cô gái Việt Nam đa tài trên màn ảnh Hàn Quốc

Hương kể cả 2 có duyên gặp gỡ năm 2007 tại Việt Nam, nhưng chỉ thực sự làm việc và gắn bó khi tham gia One the woman. Hoa hậu Hàn Quốc là người giản dị, thân thiện, luôn gọi Hương là cô giáo.

“Mỗi khi tôi tới trường quay, dù còn đứng cách xa, Honey Lee đã hô to "chào cô giáo Trang”. Nàng hậu Hàn chu đáo dặn ê-kíp chuẩn bị kỹ để Hương lên hình được đẹp nhất, thẳng thắn đề nghị “quay hết cảnh của cô giáo Trang, để cô về sớm”.

Hoa hậu – Diễn viên Honey Lee trong vai con dâu nhà tài phiệt.

Chia sẻ thêm về vai diễn, Hương cho biết nhân vật giúp việc phải nói được tiếng Hàn, Anh và Việt; thân hình phải thon thả, gọn gàng và khả năng nấu ăn "chuẩn nhà hàng" để đáp ứng nhu cầu của bà mẹ chồng khó tính.

Hương hài hước nói ở ngoài đời với trình độ thạc sĩ, chưa chắc cô xin được chân người giúp việc như trong phim vì không đáp ứng được đủ yêu cầu. Cô nhận xét vai người giúp việc Trang là “khá khẩm” nhất vì vẫn được giữ nguyên lớp make-up và ngoại hình xinh đẹp. Với những phim phải vào vai cô dâu Việt, người quét dọn nhà nghỉ, công nhân phân xưởng,… Hương phải phủ phấn cho da đen đi, xóa sạch lớp son, hóa trang cho phù hợp với nhân vật. Riêng với One the woman, Hương cũng đã phải giảm 14 kg để vào vai.

Đa tài ở nhiều lĩnh vực, không theo đuổi làm diễn viên chuyên nghiệp

Trước khi đến với nghiệp diễn, công việc chính của Jiyun Kim Huong là phiên dịch viên. Cô từng phiên dịch cho nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam như nguyên Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng, các cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, các cán bộ Việt Nam khi viếng thăm Hàn Quốc cũng như các hội nghị hay chương trình đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, kỹ sư đến từ Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên phiên dịch cho cán bộ Đại sứ quán, Toà án các cấp,…

Jiyun Kim Huong tham dự Chương trình giao lưu thanh niên Hàn Quốc – Việt Nam.

Với công việc giảng viên, cô tham gia giảng dạy tiếng Hàn - Việt ở các trường đại học và các tập đoàn dạy học trực tuyến trên Hệ thống Phát thanh Giáo dục Hàn Quốc EBS. Truy cập vào trang cá nhân, Hương tạo ấn tượng với hình ảnh cô gái Việt Nam trong tà áo dài. Nét duyên truyền thống ấy đã cùng Hương trong nhiều sự kiện lớn nhỏ tại Hàn Quốc.

Khi nhận được câu hỏi liệu có dự định trở thành diễn viên chuyên nghiệp hay không, Hương thẳng thắn phải sống thực tế. “Tôi không còn trẻ để sống chết theo đuổi ước mơ nữa rồi. Kể cả khi tôi đầu tư học và theo đuổi nghề diễn viên, xác suất để một người nước ngoài được xuất hiện trong phim Hàn Quốc rất thấp”, Hương thừa nhận.

Nữ diễn viên cho biết, một năm Hàn Quốc có khoảng 5 phim cần dùng người nước ngoài, và không phải phim nào nhân vật cũng là người Đông Nam Á. Vì vậy, cơ hội dành cho những diễn viên như Hương không cao.

Bộ phim Hàn Quốc One the Woman của đài SBS đã kết thúc tuần chiếu thứ hai bằng rating cao nhất từ trước đến nay - 12,7% - đánh dấu bước nhảy vọt so với mức 7,1% trong tập 1 và tập 2 vào tuần trước. Không chỉ là bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất, “One the Woman” còn là chương trình được xem nhiều nhất dưới mọi hình thức phát sóng với mức rating trung bình là 5,5%. Giải mã sức hút của bộ phim, ngoài sự xuất hiện ấn tượng của Hoa hậu Honey Lee, yếu tố hài kịch và những tình tiết bí ấn chính là thỏi nam châm cuốn hút khán giả.

Linh Chi