Cùng thời điểm tôi cũng như nhiều khán giả khác bội thực và bực bội trước sự xuất hiện nhan nhản của những bà mẹ đáng sợ trên sóng truyền hình Việt.

Phải nói rằng chưa khi nào phim truyền hình Việt được quan tâm và bàn luận nhiều như bây giờ. Tôi thú thực là xưa nay vốn chỉ thích phim ngoại, đặc biệt là phim Hàn Quốc nhưng gần đây cũng bị cuốn vào phong trào "cày" phim nội chỉ vì mẹ tôi lúc nào cũng chiếm cái tivi giờ vàng mỗi tối để xem phim Việt Nam. Vậy nên tôi cũng thử xem cùng.

Phải nói là phim Việt giờ làm hấp dẫn, thu hình và tiếng trực tiếp, diễn viên nhập vai và lời thoại rất đời thường nên xem khá cuốn. Tuy nhiên tôi lại thấy có một điểm không ổn trong cách xây dựng nhân vật của các nhà làm phim, mà cụ thể ở đây là những nhân vật bà mẹ trong phim Hãy nói lời yêu và Hương vị tình thân.

Nhân vật bà Bích trong 'Hương vị tình thân'.

Để thu hút sự chú ý của khán giả, các nhân vật bà mẹ được điển hình hóa, thậm chí được xây dựng một cách cực đoan, có phần xa lạ với người Việt. Đầu tiên phải kể đến nhân vật bà Bích trong Hương vị tình thân. Ngay từ những tập đầu phim tôi đã choáng váng khi thấy nhân vật này liên tục đánh cô bé Nam, hò hét mắng chửi xa xả, đôi khi chỉ vì chiếc bánh bao.

Bà Bích phân biệt đối xử giữa con ruột và con nuôi rất rõ ràng, thậm chí còn từng có ý định bỏ rơi cô bé Nam giữa chợ. Đành rằng bà Bích là mẹ nuôi, khác máu tanh lòng nên khó có thể đối xử với Nam như con ruột nhưng sống với cô bé từ nhỏ không lẽ chẳng có tình cảm nào mà đối xử với nhau như kẻ thù thế.

Sau này khi tưởng Nam đứng ra trả nợ cho mình, bà Bích có phần thay đổi thái độ nhưng trong đầu luôn tính toán thiệt hơn với con nuôi, thậm chí còn có ý định tính tiền bao năm nuôi dưỡng cô nếu gặp lại bố đẻ.

Nhân vật này hiện lên như một bà mẹ ghê gớm, tính toán và vô tình. Có lẽ biên kịch đã thành công khi xây dựng một nhân vật bà mẹ quá cực đoan như vậy nhưng tôi thì thấy bà Bích đã bị đẩy lên thái quá, thiếu thực tế và khó chấp nhận.

Nhân vật bà Sa trong 'Hương vị tình thân'.

Cũng trong Hương vị tình thân, tôi khiếp sợ một bà mẹ khác là bà Sa - mẹ của Khánh Thy. Bà Sa cũng hiện lên mà một bà mẹ máu lạnh, thực dụng, tìm mọi cách để con gái lấy được một trong hai người con trai của bạn thân, cốt bước vào gia đình giàu có.

Bất chấp sự khó chịu của con gái, bà Sa liên tục gây sức ép, thậm chí sỉ nhục và tát con gái vì không nghe lời mình trong chiến dịch mồi chài đàn ông. Trong các tập gần đây, khi biết người con trai cả đã có mối mới là gia đình đại gia, bà Sa lại giục con gái theo đuổi cậu con trai thứ, miễn không bỏ sót cơ hội bước vào nhà hào môn.

Người mẹ nào cũng muốn con mình lấy được người chồng tử tế, giàu có nhưng nhân vật bà Sa được đẩy lên một cách thái quá, phi thực tế để gây sự chú ý của người xem. Nhiều khi tôi tự hỏi họ có phải là mẹ con ruột hay không bởi cách cư xử với nhau quá tệ hại. Nhân vật người mẹ trở nên đáng sợ khiến người xem không khỏi rùng mình.

Tuy nhiên danh hiệu bà mẹ đáng sợ nhất màn ảnh lúc này có lẽ phải dành cho bà Hoài trong Hãy nói lời yêu. Có lẽ tôi phải dùng từ "bệnh hoạn" dành cho nhân vật này bởi hành động quá quắt, kiểm soát chồng con vô lý và yêu thương đặt không đúng chỗ. Đành rằng bà Hoài có lý do khi thuê người hại bồ của chồng sảy thai, tất cả sự điên loạn cũng chỉ vì chồng đi lăng nhăng ở ngoài nhưng thật khó lý giải cho những hành động khó chấp nhận của nhân vật bà mẹ này với các con.

Nhân vật bà Hoài trong 'Hãy nói lời yêu'.

Đỉnh điểm là khi cô con gái My bị một gã sở khanh đã có vợ lừa, bà Hoài tìm cách tung ảnh gã đàn ông lên mạng để trả thù cho con gái. Tuy nhiên cách "tẩy trắng" con gái sau khi clip My bị đánh ghen bị tung lên mạng đã lắng xuống càng khiến cô gái ê chề hơn, chuyện gia đình bà một lần nữa được cư dân mạng đào xới bình phẩm.

Trong khi con gái đang buồn vì cú lừa đầu đời đau điếng, thay vì an ủi cô bé giúp My vượt qua cú sốc thì bà Hoài chọn cách đay nghiến, dọa nạt cô bé khiến My như bị dồn vào ngõ cụt. Sự áp đặt với chồng con còn thể hiện ở cách bà Hoài vì quá kỳ vọng vào cậu con trai thứ 2 đã ép cậu bé làm việc mọi theo ý mình, thậm chí phải vào trường mình đã chọn.

Suốt nhiều tập phim đã lên sóng, nhân vật bà mẹ này khiến tôi ức chế vì sự gia trưởng của mình, gần như không có lúc nào thể hiện sự quan tâm một cách bình thường với các thành viên trong gia đình của một người vợ, người mẹ bình thường. Xem các nhân vật bà mẹ trên phim truyền hình Việt hiện tại tôi chỉ thấy hiện lên một màu u tối, bi quan và đáng ngại.

Bạn đọc Thu Hương (Hà Nội)

