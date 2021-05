Tom Cruise đã gửi lại 3 tượng Quả cầu vàng nam diễn viên nhận được trong sự nghiệp về cho ban tổ chức là Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) để bày tỏ sự phản đối.

Tom Cruise từng nhận giải Quả cầu vàng Nam diễn viên xuất sắc nhất cho các vai diễn trong phim Jerry Maguire (1997) và Born on the Fourth of July (1990) và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Magnolia năm 2000. Tuy vậy hôm 10/5, anh đã trả lại toàn bộ 3 tượng vàng này về cho ban tổ chức trước những bê bối quanh tổ chức HFPA.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tranh cãi ngày càng tăng xung quanh HFPA - tổ chức đứng sau giải Quả cầu vàng - vì thiếu tính đa dạng, đặc biệt là không có thành viên là người da màu và các câu hỏi đạo đức liên quan đến lợi ích tài chính của một số thành viên HFPA đã bị thời báo Los Angeles nêu tên trong một bài điều tra đăng tải hồi tháng 2/2021.

Scarlett Johansson từng 4 lần được đề cử Quả cầu vàng.

Trước đó, nữ diễn viên Scarlett Johansson cũng đã lên tiếng cho rằng các tổ chức trong lĩnh vực giải trí nên rút lại tài trợ cho HFPA. Scarlett Johansson cho biết trong quá khứ cô từng nhận những câu hỏi mang tính lạm dụng tình dục từ các thành viên HFPA. Chính vì vậy nhiều năm qua cô đã từ chối không tham gia các cuộc họp báo của tổ chức này. Scarlett Johansson nói trừ khi tổ chức này phải cải tổ, nếu không các tổ chức nên ngừng hợp tác và tài trợ cho các hoạt động của HFPA.

Trước bê bối này của HFPA, kênh NBC đã quyết định sẽ không phát sóng lễ trao giải Quả cầu vàng năm tới.

'Top Gun: Maverick' - bom tấn có sự tham gia diễn xuất của Tom Cruise

Quỳnh An