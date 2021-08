Ngay ngày đầu tiên ra mắt, trailer ‘Spider-Man: No Way Home’ đã vượt kỷ lục lượt xem 'khủng' của ‘Avengers: Endgame’.

Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà) vừa tung trailer đầu tiên ngày 24/8, hứa hẹn sẽ là cú hit phòng vé khi ra rạp vào cuối năm nay. Kỹ xảo mãn nhãn, nội dung thu hút cùng sự xuất hiện của dàn sao đình đám như: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Benedict Wong, Willem Dafoe, Jamie Foxx... khiến lượt xem trailer tăng chóng mặt.

'Spider-Man: Far From Home' công chiếu toàn cầu từ 17/12/2021

Theo Deadline, trong 24 giờ đầu ra mắt, trailer Spider-Man: Far From Home đã cán mốc 355,5 triệu lượt xem trên toàn cầu, xô đổ mọi kỷ lục. Trước đó, trailer Avengers: Endgame chỉ đạt 289 triệu lượt xem và giữ ngôi quán quân gần 3 năm qua cho đến khi Spider-Man: Far From Home xuất hiện.

Đáng kể hơn khi Spider-Man: Far From Home có lượng view cao gấp đôi trailer thứ 2 của chính mình với 135 triệu lượt xem trong 24 giờ. Trên các mạng xã hội toàn cầu, Spider-Man: Far From Home được nhắc đến 4,5 triệu lần trên các nền tảng mạng xã hội trong 24 giờ.

Quỳnh An - Theo Deadline