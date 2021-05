Vào vai A Quy, nhân vật bị gọi là 'Vua đầu đất', Trung Ruồi tiếp tục gây cười với tạo hình xấu lạ vô cùng ấn tượng.

browser not support iframe.

Trung ruồi trong 'Vua đầu đất'

Ngày 28/5, Trung Ruồi sẽ phát hành phim Vua đầu đất, với kinh phí lớn nhất trong sự nghiệp của anh từ trước tới nay. Vua đầu đất gồm 5 tập do Trung Ruồi đóng chính. Anh vào vai A Quy, nhân vật bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, vì có cái đầu rất cứng như sắt nên được lò luyện võ nhận nuôi và dạy võ. Phim xoay quanh hành trình đi đòi lại tấm sổ đỏ cho võ đường nơi A Quy được nuôi dạy và lớn lên.

Trong phim, Trung Ruồi có sự kết hợp cùng nghệ sĩ Hoàng Sơn, nữ diễn viên Trần Vân và Minh Tít.

Theo lời Trung Ruồi, hiện nay khán giả đã quen với việc thưởng thức những sản phẩm chỉn chu, chuyên nghiệp trên YouTube, nhiều phim chiếu rạp được phát triển lên từ nền tảng này. Do vậy nên nếu cứ tiếp tục làm theo lối cũ không thể đáp ứng được yêu cầu của khán giả nữa. Vì vậy, anh và đơn vị sản xuất quyết định làm một sản phẩm chất lượng từ góc quay, từ kịch bản… khắt khe hơn nhiều các sản phẩm của chính anh trước đó. So với các phim từng xuất hiện trên kênh Trung Ruồi, đây sẽ là bộ phim có kinh phí đầu tư "khủng" nhất.

Có thời điểm phim đang sản xuất đã phải ngừng lại vài tháng để tiếp tục đi xin tài trợ do chi phí sản xuất quá cao. "Sau khi quay xong, đang tiến hành dựng phim đã có sơ bộ tổng kinh phí chỉ có hòa hoặc lỗ chứ chưa thấy lãi. Có lẽ khi phim lên sóng, chúng tôi chỉ "lãi" được tình cảm của khán giả mà thôi", Trung ruồi nói.



Quá trình làm Vua đầu đất, Trung Ruồi có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình sản xuất. "Để hoàn thành đúng thời gian, tất cả các bộ phận trong ê-kip, từ diễn viên, quay phim, hậu đài… đều phải làm việc với 200, thậm chí 300% công suất. Thường chúng tôi bắt đầu ngày làm việc lúc 5h sáng và kết thúc vào 1h sáng hôm sau. Sau 5 ngày quay đầu tiên, ê-kip quá mệt nên đành phải nghỉ 2 ngày. Đến đợt quay thứ 2 có một ngày chúng tôi quay từ 6h sáng, kết thúc công việc lúc 5h15 sáng hôm sau và đến 8h thì tiếp tục quay đến 1h đêm hôm sau nữa", Trung ruồi nói.

Vì áp lực thời gian, vì căng thẳng do làm việc liên tục nên trong quá trình quay, anh em trong đoàn không tránh khỏi việc va chạm với nhau. "Ví dụ vì tôi trốn ra ngoài ăn sáng, mọi người tìm không thấy nên cả đoàn "quạo" tôi, vì đang mệt mỏi mà quay phim vẫn xin được quay lại 1 đoạn nên diễn viên và quay phim "quạo" nhau, các bộ phận khác cũng "quạo" nhau vì những lý do khác… Thế nhưng ai cũng hiểu là chỉ vì sản phẩm, vì mọi người quá mệt mà thôi. Nên sau khi cáu kỉnh với nhau, chúng tôi lại tiếp tục làm việc. Đến hôm off đoàn, tôi đã phải đi xin lỗi từng người trong ê-kip", Trung Ruồi chia sẻ.

Vua đầu đất sẽ phát trên kênh YouTube chính thức của Trung ruồi vào tối thứ 6 hàng tuần, từ 28/5.

Quỳnh An