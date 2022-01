NSƯT Minh Trang đã lâu không xuất hiện trên truyền hình nhưng khán giả vẫn nhớ về chị. Hiện tại ở tuổi ngoài 60, nữ nghệ sĩ vẫn trẻ đẹp và có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

NSƯT Minh Trang một thời là nàng thơ của truyền hình, vedette của sân khấu

NSƯT Minh Trang là một nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình lẫn sân khấu vào những năm thập niên 1980. Chị là người được mệnh danh là “đệ nhất đào thương” của sân khấu thoại kịch Sài Gòn. Chị tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong vở Hà Mi của tôi; sau đó là Cô gái đội mũ nồi xám, Tôi và chúng ta, Lôi vũ… (sân khấu); Mê thảo - thời vang bóng, Một cuộc đời bị đánh cắp, Chung cư, Đừng đốt, Chim họa mi, Chiều ngang qua phố cũ, Phương Khấu... (điện ảnh, truyền hình)…

NSƯT Minh Trang trong vở "Hà Mi của tôi". Ảnh: Nhà hát kịch Hà Nội

Chính sự đóng góp của nữ nghệ sĩ gạo cội như vậy nên chị được tặng nhiều giải thưởng khác nhau. Cụ thể, Huy chương vàng Hội Diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn Hóa và Thông tin trao tặng vai Hà Mi của tôi (Vai Hà Mi) năm 1985. Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp tòa quốc vai Nga do Bộ Văn Hóa và Thông tin và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng năm 1986. Nghệ sĩ xuất sắc của Thủ đô Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trao tặng năm 2016. Giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình vai Phương do Hội điện ảnh Việt Nam trao tặng năm 1983. Bằng khen Cống hiến do Ủy ban Phát Thanh và Truyền hình Việt Nam trao tặng.

NSƯT Minh Trang dành tình yêu thương lớn cho nghệ thuật nên khi bố mẹ bắt vào Nam, chị vẫn kiên trì ở lại Hà Nội để theo học Trường Nghệ thuật Hà Nội - Khoa Sân khấu. Nói về giai đoạn này, NSƯT Minh Trang chia sẻ với Thanh Niên: "Tôi ở lại Hà Nội một mình rất khó khăn, vất vả. Năm 1979, tôi về Đoàn kịch nói Hà Nội (Nhà hát kịch Hà Nội) và thật may mắn khi có vai chính đầu tiên thành công trong Hà Mi của tôi".

Sự thành công của vở kịch "Hà Mi của tôi" đã khiến tên tuổi NSƯT Minh Trang được công chúng thủ đô yêu mến. Vì vậy, chị dành tình cảm sâu nặng với Nhà hát kịch Hà Nội. NSƯT Minh Trang trải lòng: "Nhà hát kịch Hà Nội với tôi luôn là tổ ấm, là nơi tôi đã lớn lên trên con đường nghệ thuật cùng với các cô chú, anh chị em nghệ sĩ của nhà hát với biết bao kỷ niệm vui buồn và yêu thương...Và chính nơi đây cũng đã cho tôi sự trưởng thành và vinh quang trên con đường nghệ thuật... Tôi luôn biết ơn và cảm ơn tất cả những gì đã có được ở nơi này".

NSƯT Minh Trang trở lại với phim "Phượng Khấu" trong thời gian gần đây.

Sau đó vào TP.HCM sinh sống NSƯT Minh Trang vẫn thể hiện được sự xuất sắc của mình. NSND Hồng Vân từng nói: "Hồi tôi mới ra trường và về sân khấu 5B thì Minh Trang đã là "vơđét của các vơ đét" trên sàn diễn rồi". Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, NSƯT Minh Trang theo chồng sang nước ngoài định cư khiến khán giả tiếc nuối.

Thân thế hoàng tộc và cuộc sống yên bình ở nước ngoài

NSƯT Minh Trang là cháu ngoại của Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà (Mệ Bông). Công nữ Cẩm Hà là con của công chúa Nguyễn Phúc Tốn Tùy (hay Tôn Thụy), con gái vua Dục Đức. Tâm sự với Thanh Niên, nữ nghệ sĩ nói về thân thế: "Nói ra có thể mọi người sẽ bất ngờ, bởi chính mẹ tôi là người giấu và không kể cho con cái nghe về gốc tích bên ngoại. Lúc nhỏ tôi chỉ biết mẹ là người Huế, ngoại ở Huế, mẹ ra ngoài Bắc học (khoảng năm 1954) rồi lập gia đình và sinh tôi (năm 1960)".

Nhà của NSƯT Minh Trang ở Singapore.

Mang thân thế dòng dõi nhưng NSƯT Minh Trang có lối sống khiêm nhường và chỉ nỗ lực hết mình cho công việc. Tuy nhiên, khi sự nghiệp phát triển thì những năm 90, chị bất ngờ theo chồng sang Đức định cư. Thời gian gần đây, chị lại dịch chuyển qua Singapore sinh sống. Cách đây ít tháng, Á hậu Hoàng Oanh đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip qua thăm nhà NSƯT Minh Trang tại Singapore khiến khán giả tò mò.

Căn hộ của nữ nghệ sĩ ở Singapore được thiết kế và bày trí đậm chất Việt Nam với những món đồ gỗ, cây cảnh, tranh vẽ đều mang dấu ấn Hà Nội. Không những trang trí phòng khách bằng những bức tranh, ảnh kỷ niệm từ thời trẻ đến giờ, nghệ sĩ Minh Trang cất công chăm sóc từng loại cây chuyển từ Việt Nam qua.

Chia sẻ về góc ban công ngập cây xanh của nghệ sĩ Minh Trang, Hoàng Oanh cho hay: "Từng cái cây ở đây là chị Trang mang từ Việt Nam sang suốt 20 năm qua, rất kỳ công". Từ góc ban công khoáng đạt, có thể ngắm hoàng hôn và nhìn ra Sân vận động quốc gia Singapore. Đây cũng là nơi các nghệ sĩ thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.

Thời gian gần đây, chị có trở lại phim truyền hình và nhận được sự ủng hộ của người chồng tâm đầu ý hợp. "Tôi may mắn có được người chồng hiểu biết thương yêu và luôn biết chia sẻ. Tuy không phải nghệ sĩ nhưng anh đàn hát hay và có lẽ vì vậy không khí gia đình luôn cân bằng và ấm cúng", NSƯT Minh Trang kể về chồng như thế. Sau khi hoàn thành công việc, NSƯT Minh Trang lại trở về với vai trò bà nội trợ đảm đang.

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Minh Trang.

Nói về cuộc sống hiện tại, NSƯT Minh Trang tâm sự với VietNamNet: "Cuộc sống của tôi cũng đơn giản, bình dị như bao người phụ nữ khác. Sáng sớm thức dậy lo cho con đi học, pha cà phê cho chồng, cuối tuần ăn sáng cùng cả nhà. Đặc biệt tôi rất thích tưới cây mỗi buổi sáng và nghe tiếng chim hót. Mặc dù ở nhà căn hộ nhưng tôi cũng gắng sắp xếp một góc nhỏ bình yên, trồng cây trong chậu đặt ở ban công, có đủ cả rau thơm rau húng và hoa. Lúc rảnh rỗi tôi làm việc nhà, đọc sách, đi chợ".

