Chỉ hơn 1 tháng sau thời điểm ra mắt tại các cụm rạp chiếu ở Việt Nam, siêu phẩm phòng vé “Venom: Đối mặt tử thù” sẽ công chiếu trực tuyến trên các nền tảng của FPT Play từ ngày 27/1.

Venom 2: Let There Be Carnage (Venom: Đối mặt tử thù) là phần mới nhất của siêu phẩm phòng vé về nhân vật phản anh hùng phức tạp và có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Đánh dấu sự trở lại của ngôi sao Tom Hardy trong vai chính Venom, bộ phim trở thành siêu phẩm Hollywood ăn khách đứng thứ 4 trong năm 2021 với 504,5 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

Bom tấn phòng vé này sẽ chính thức “lên kệ” trên các nền tảng trực tuyến của FPT Play từ ngày 27/1. Thông tin này khiến không ít fan cứng của MCU bất ngờ bởi Venom 2: Let There Be Carnage sẽ trở thành tựa phim Marvel được công chiếu trực tuyến sớm nhất tại Việt Nam, ngay trong thời điểm vẫn đang phát hành tại rạp.

Hài hước pha lẫn căng thẳng cực độ

Sở dĩ Venom 2: Let There Be Carnage được người hâm mộ điện ảnh săn đón bởi bộ phim này sẽ tái hiện trên màn ảnh rộng trận tử chiến khốc liệt nhất giữa hai “siêu quái” Venom và Carnage trong truyện tranh Marvel. Phần 2 cũng hứa hẹn mức độ rùng rợn và bạo lực hơn cả phần phim trước đó khi Carnage là một kẻ thù mới đáng sợ hơn nhiều lần so với Riot trong phần đầu tiên.

Carnage cũng là một symbiote, đã xâm nhập vào một vật chủ mới Cletus Kasady (Woody Harrelson thủ vai) khi hắn cắn “Venom” Eddie Brock (Tom Hardy). Do là “con” của Venom, Carnage mạnh mẽ, nhanh nhẹn và tàn ác gấp nhiều lần, đặc biệt khi vật chủ mà nó liên kết là một kẻ sát nhân hàng loạt.

Bên cạnh cuộc đối đầu căng thẳng giữa 2 sinh vật cộng sinh siêu nhiên, bộ phim còn hứa hẹn đem lại những tình tiết hài hước. Khán giả chắc chắn sẽ phải bất ngờ vì nét diễn hài rất duyên của Tom Hardy, đặc biệt ở những trường đoạn Eddie Brock nỗ lực sống hòa hợp cùng Venom tồn tại trong cơ thể.

Nam phóng viên luôn tìm cách để khống chế “đứa trẻ” ngoài vũ trụ với khát khao tận hưởng một cuộc sống bình yên. Trong khi đó, Venom luôn phàn nàn, tìm mọi cách phá phách để thỏa mãn những cảm xúc bộc phát của mình. Họ giận dỗi, chọc phá nhưng luôn quan tâm lẫn nhau bằng những màn đấu khẩu mặn mòi. Những ai đã quen với một Tom Hardy đầy tâm lý, ở cả chính và phản diện sẽ phải ngạc nhiên với hình tượng Eddie Brock vui nhộn mà anh thể hiện trong phim.

Trái ngược với sự hài hước của Tom - Venom, tuyến câu chuyện phụ cặp đôi Kasady và bạn gái Frances Barrison (Naomie Harris) được xây dựng nghiêm túc và nhiều chiều sâu, tạo nên sự cân bằng cần thiết cho kịch bản. Mối tình giữa hai kẻ phản diện Kasady và Frances dễ dàng khiến khán giả liên tưởng đến Joker và Harley Quinn, cặp đôi kỳ dị nhưng không kém phần ngọt ngào trong Suicide Squad.

“Đỉnh của chóp” từ đạo diễn đến dàn diễn viên

Được yêu mến trên toàn thế giới, Venom 2: Let There Be Carnage không chỉ được đánh giá cao về câu chuyện và cách xây dựng kịch bản mà còn được tán thưởng vì dàn cast và đạo diễn quá tài năng.

Trong phần 2, vị trí đạo diễn được Sony Pictures yên tâm giao phó Andy Serkis, thay cho Ruben Fleischer. Ông là người hiểu rõ MCU khi từng thủ vai Ulysses Klaue trong Avengers 2: Đế Chế Ultron. Không những vậy, Andy Serkis là người có công lớn thay đổi ngành điện ảnh tại Hollywood bằng việc áp dụng công nghệ motion-capture (mô phỏng chuyển động) để tạo ra các nhân vật siêu nhiên trên màn ảnh rộng. Nhờ bàn tay của ông, những cảnh chiến đấu giữa Venom và Carnage trên phim không chỉ được khắc họa mãn nhãn, ác liệt, tàn bạo mà còn chân thật đến mức rùng mình.

Bên cạnh Tom Hardy, phim có sự tham gia của hai diễn viên tên tuổi là Woody Harrelson trong vai sát nhân Cletus Kasady và minh tin h đoạt giải Oscar là Naomie Harris trong vai Francis Barrison - dị nhân sở hữu khả năng thét ra các tần số chết người.

Woody Harrelson được khán giả biết đến với vai Haymitch Abernathy trong loạt phim The Hunger Games. Trong khi đó, Naomie Harris nổi tiếng với vai nữ thần Calypso trong loạt phim Pirates of the Caribbean và gần đây nhất là Tiến sĩ Kate Caldwell trong Rampage. Các nhân vật phụ như bạn gái cũ Anne của Eddie (Michelle Williams) cũng trở lại, cùng với bác sĩ Dan (Reid Scott) và bà chủ cửa hàng tiện lợi Mrs. Chen (Peggy Lu).

"Venom 2: Let There Be Carnage" cùng với "Peter Rabbit 2: The Runaway" và "Escape Room 2: Tournament of Champions" là bộ ba phim bom tấn của Sony Pictures sẽ khai màn loạt nội dung cao cấp được trình chiếu trên FPT Play từ năm 2022.

Để có thể trình chiếu sớm các siêu phẩm Hollywood trên nền tảng trực tuyến ở Việt Nam chính là nhờ thỏa thuận giữa FPT Play và nhiều nhà phát hành phim điện ảnh quốc tế. Mở đầu của chuỗi hợp tác là cú bắt tay giữa FPT Play và Sony Pictures.

Venom: Đối mặt tử thù (Venom 2: Let There Be Carnage) sẽ công chiếu lần đầu tiên tại Việt Nam, trực tuyến trên các nền tảng của FPT Play từ ngày 27/1. Xem ngay tại website fptplay.vn Hotline 19006600.

Doãn Phong