Các nhà đài Hàn Quốc mang đến "bữa tiệc" phim truyền hình với nhiều tác phẩm đình đám cùng xuất hiện trong tháng 2.

Cuộc chiến thượng lưu 2 và Vincenzo dẫn đầu danh sách

Đứng đầu danh sách những phim ăn khách nhất dù chỉ mới phát sóng 2 tập đầu tiên làCuộc chiến thượng lưu 2 của đài SBS và Vincenzocủa tvN.

Ngày 19 và 20/2, Cuộc chiến thượng lưu 2 với dàn diễn viên Kim So Yeon, Eugene, Yoon Jong Hoon, Uhm Ki Joon, Lee Ji Ah… trở lại thành công, được đánh giá là hấp dẫn hơn cả phần 1. Vincenzo – tác phẩm tvN mới nhất mang đề tài kịch tính của Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin và Taecyeon (2PM) cũng khởi đầu ấn tượng không kém, giành vị trí thứ 2 cho phim truyền hình được chú ý nhất trong tuần 3 của tháng này.

Phần 1 của Cuộc chiến thượng lưu xoay quanh tòa chung cư cao cấp 100 tầng Hera Palace và 3 người phụ nữ Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon), Oh Yoon Hee (Eugene). Phim thu hút khi thể hiện mặt tối của con người trước tiền bạc, quyền lực cũng như góc khuất sau vỏ bọc hào nhoáng.

Phần 2 của Cuộc chiến thượng lưu lấy bối cảnh một năm sau sự kiện ở phần trước, nhanh chóng thu về rating khủng:19,1% (tập 1) vào tối 19.2 và 20,4% (tập 2), bỏ xa nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hạ cánh nơi anh, Điên thì có sao…

Vincenzo xoay quanh câu chuyện về Park Joo Hyung (Song Joong Ki) được nhận làm con nuôi tại Ý và đổi tên thành Vincenzo Cassano, sau này trở thành luật sư cho mafia. Vì xung đột ở thế giới ngầm, anh về lại Hàn Quốc và gặp nữ luật sư Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin) rồi cùng bắt đầu hành trình theo đuổi công lý theo cách riêng.

Phim nhận nhiều phản hồi tích cực sau tập đầu tiên cùng rating cao thứ 3 đối với phim lên sóng cuối tuần trong lịch sử đài tvN và chạm ngưỡng cao nhất 10,8% ở tập 2. Vincenzo cũng đánh dấu màn tái xuất của tài tử họ Song kể từ Biên niên sử Arthdal 2 năm trước.

Các vị trí còn lại của Top 10

Sisyphus: The Myth (Thần thoại) của Park Shin Hye và Cho Seung Woo giữ vị trí thứ ba, lên sóng vào thứ Tư, thứ Năm hàng tuần, là dự án viễn tưởng lấy thần thoại Hy Lạp làm cảm hứng. Phim xoay quanh cuộc du hành thời gian giữa vị cứu tinh đến từ tương lai Kang Seo Hae (Park Shin Hye) và anh kỹ sư kiêm giám đốc bí ẩn Han Tae Sool (Jo Seung Woo) trong bối cảnh trái đất đang bị một nhóm sinh vật bí ẩn đe dọa.

Sisyphus: The Myth giữ vị trí thứ ba, là dự án viễn tưởng lấy thần thoại Hy Lạp làm cảm hứng.

Ngoài Thần thoại, JTBC còn có phim ăn khách khác là Beyond Evil phát sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy đã tiến vào top 5 và vươn lên vị trí thứ 4 trong loạt phim khung giờ vàng nổi tiếng. Bộ phim tâm lý kinh dị có sự góp mặt của Shin Ha Kyun và Yeo Jin Goo, kể về 2 người đàn ông sẵn sàng phá vỡ quy tắc và luật pháp để truy đuổi sát nhân hàng loạt.

Beyond Evil là phim tâm lý kinh dị có sự góp mặt của Shin Ha Kyun và Yeo Jin Goo.

Vị trí cuối của top 5 gọi tên River Where the Moon Rises (Sông đón trăng lên). Bộ phim lịch sử - lãng mạn mới nhất của đài KBS do Ji Soo và Kim So Hyun đóng chính là bộ phim cổ trang có thật về công chúa tham vọng Pyeonggang, còn gọi là Yeom Ga Jin (Kim So Hyun), kết hôn với On Dal (Ji Soo) và lợi dụng chàng để trả thù.

River Where the Moon Rises là bộ phim cổ trang có thật về Công chúa Pyeonggang.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là: She Would Never Know (Tiền bối, đừng tô màu son đó), Hello, Me (Xin chào, tôi ơi!), Love Ft. Marriage and Divorce (Yêu (Kết hôn và ly dị) , Homemade Love Story (Chuyện tình ở Samkwang), Miss Monte Cristo (Quý cô Monte Cristo ).

Với kịch bản không ngừng đổi mới cùng diễn viên thực lực, phim truyền hình xứ Hàn đang thống trị nền tảng trực tuyến dù chỉ vừa lên sóng các tập đầu. Đây là cơ hội cho những cái tên mới tỏa sáng, nhận được chú ý nhiều hơn từ công chúng.

Trích phim Vincenzo:

