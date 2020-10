Để minh oan cho anh Hưng, Nguyện đã liều mình vào hang ổ của bọn buôn ma túy, thậm chí phải chịu một mũi dao trong 'Vua bánh mì' tập 21.

Hữu Nguyện vào hang ổ giang hồ tìm Dung:

Ở tập 20 phim Vua bánh mì, sau hơn 5 năm lưu lạc, Nguyện cuối cùng cũng tìm được Hưng - người liên quan đến vụ bắt cóc Dung (Nhật Kim Anh). Bị kẻ xấu gài bẫy, anh Hưng vướng vào vụ tai nạn của một cậu bé tên An, bị cảnh sát truy lùng. Từ đây, Nguyện đồng hành cùng anh Hưng trong hành trình đi tìm công lý của mình.

Trước đó, anh Hưng vì giúp cảnh sát ngăn chặn được một vụ buôn bán ma túy nên đã vô tình gây thù chuốc oán với băng đảng này. Ông Thịnh - bố dượng của bé An bị nhóm người xấu uy hiếp, đã tự gây tai nạn cho con trai mình, sau đó dựng hiện trường để đổ tội cho anh Hưng.

Hưng bàng hoàng nhớ lại giây phút khiến mình bị vướng vào rắc rối với bọn buôn lậu.

Trong lúc anh Hưng đang chạy trốn, Duy - người em thân thiết của anh, đồng thời cũng là người nắm được chân tướng vụ việc bất ngờ xuất hiện. Gặp lại nhau chưa lâu, cả Hưng và Duy bị bọn côn đồ uy hiếp và bắt đi. Nguyện lúc này nhanh trí ẩn nấp chờ thời cơ giải cứu cho hai người.

Biết được sự thật, Nguyện đến cầu xin sự trợ giúp của bà Đào - mẹ ruột bé An. Sau đó cậu một thân một mình tìm đến hang ổ của đám côn đồ, cứu Hưng và Duy. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Nguyện đỡ mũi dao thay cho anh Hưng. Ngay lúc này, cảnh sát xuất hiện để giải cứu.

Nguyện vui mừng khi có thể minh oan được cho Hưng.

Nguyện tìm hiểu sự thật, chờ thời cơ giải cứu cho Hưng.

Vết thương nặng nhưng vì được kịp thời cứu chữa nên Nguyện may mắn sống sót. Trong lúc Nguyện ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, bé An cũng tỉnh lại, cùng Duy đến cơ quan công an làm chứng cho Hưng. Được minh oan, anh Hưng ngay lập tức trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Sau những hành trình cùng nhau, Hưng cuối cùng cũng mở lòng hơn với Nguyện. Bằng những thông tin Hưng cung cấp về Vinh 'chong chóng', Nguyện rời khỏi đây và tiếp tục hành trình đi tìm mẹ.

Sau 7 năm, Nguyện vẫn nhớ lời Dung, tiếp tục sống vì chính nghĩa.

Nguyện vào tận hang ổ kẻ xấu tìm tung tích của Dung.

Suốt 7 năm lưu lạc ở bên ngoài, Nguyện tìm đến mọi vùng quê mong tìm được tung tích của Dung. Dừng chân tại một khu chợ, Nguyện vì giải cứu những người dân thường mà đã đụng chạm với một đám giang hồ.

Để trả thù cho đàn em bị Nguyện hạ gục, tên đại ca của đám côn đồ nặc danh là người có hình xăm chong chóng để dụ cậu đến hang ổ. Tại đây, khi Dung bị người này dùng lời lẽ xúc phạm, Nguyện đã vô cùng tức giận, dồn nén hết cảm xúc vào những cú đánh.

Từ đây, Nguyện cũng biết được Quốc Vinh (Trung Dũng) - người bắt cóc Dung hiện đang làm việc trong một tiệm bánh mì nổi tiếng - tiệm Vua bánh mì. Mặc dù mình mẩy đầy thương tích, nhưng Nguyện rời đi với tâm trạng mừng rỡ khi đích đến càng ngày càng gần.

Hùng Cường