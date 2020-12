Trong tập 77 phim Vua bánh mì, Gia Bảo xin lỗi ông Đạt vì bản thân đã không đủ can đảm nói ra sự thật trong suốt 14 năm.

Ở tập 76 phim Vua bánh mì, Lan Anh (Trương Mỹ Nhân) bất ngờ hỏi về chiếc lắc tay khiến bà Khuê (Thân Thúy Hà) bàng hoàng. Bà Khuê cùng ông Tài (Trương Minh Quốc Thái) định đi chất vấn Lan Anh thì ông Đạt (Cao Minh Đạt) - người vốn đang phải nằm trên giường bệnh lại bất ngờ xuất hiện.

Ông Đạt tức giận khi bị người thân cận lừa dối suốt gần 30 năm, nhưng lại không đủ sức để chống trả. Vì chưa bình phục hẳn, chỉ một cái đẩy nhẹ từ ông Tài đã khiến ông Đạt ngã sõng soài ra sàn nhà. Bà Khuê chứng kiến tất cả nhưng không thể lựa chọn giữa tương lai và người mình yêu thương.



May mắn, Gia Bảo (Bạch Công Khanh) kịp thời có mặt và giúp đỡ ông Đạt. Gia Bảo xin lỗi ông Đạt vì bản thân đã không đủ can đảm để ngăn chặn tai nạn của bà nội hơn 14 năm trước. Gia Bảo xin lỗi ông Đạt vì đã xuất hiện trên cuộc đời này. Đó cũng chính là lý do khiến Gia Bảo luôn muốn gây ấn tượng và giành tình cảm của ông Đạt.

Giấy không thể gói được lửa, sự thật luôn tồn tại và sẽ có lúc phải lộ ra. Bà Khuê cho rằng chính sự xuất hiện của Lan Anh đã khiến nội bộ gia đình mình bị xào xáo. Thấy Lan Anh đang nắm giữa quá nhiều bí mật của mình, bà Khuê vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Tuy nhiên, kế hoạch trả thù vẫn chưa dừng lại.

Chỉ cần Lan Anh nói chuyện bà Khuê đã thuê người bắt cóc bà Dung từ hơn 14 năm trước với gia đình, chắc chắn bà Khuê và ông Tài sẽ gặp rắc rối. Nếu muốn bảo vệ được danh dự và an toàn cho mình, bà Khuê phải nhường vị trí Tổng giám đốc Thành Phát cho Lan Anh.

Ở một diễn biến khác, Hữu Nguyện (Quốc Huy) nhờ vào sự giúp đỡ của Thụy Kha cùng với tiệm Vua bánh mì đã phát triển ra một loại sản phẩm mới. Tuy nhiên, những nhà phân phối một mực từ chối loại bánh này và đòi bồi thường hợp đồng. Thì ra ông Tài đã mua chuộc hết các nhà phân phối để chống lại Hữu Nguyện.

