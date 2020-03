'Wonder Woman 1984’, bom tấn trị giá 200 triệu USD (khoảng 48.000 tỷ) của Warner Bros. rời lịch ra rạp tới cuối mùa hè thay vì 5/6 như dự kiến.

browser not support iframe.

Trước sự lây lan của đại dịch toàn cầu Covid-19 trên khắp thế giới, hàng loạt bom tấn mùa hè của Hollywood đã buộc phải hoãn vô thời hạn hoặc đổi lịch chiếu nhằm tránh thiệt hại. Warner Bros. vừa thông báo sẽ không phát hành 'Wonder Woman 1984' vào tháng 6 như dự kiến mà sẽ chuyển sang 14/8 với hy vọng thời điểm này thế giới đã kiểm soát được dịch bệnh.

'Wonder Woman 1984' là phần tiếp theo của 'Wonder Woman' (2017) đã đạt doanh thu 821 triệu USD trên toàn cầu.

Trước 'Wonder Woman 1984', hãng này cũng quyết định hoãn phát hành hàng loạt bộ phim hè như: In the Heights, Scoob, Malignant mà chưa ấn định ngày ra rạp.

Gal Gadot trong vai Wonder Woman.

Như vậy tất cả những bộ phim đình đám nhất đã đều công bố hoãn chiếu, từ Black Widow, Mulan, Fast & Furious đến No Time to Die, A Quiet Place...

Không chỉ các phim đã hoàn thành hoãn chiếu mà nhiều dự án lớn đang trong giai đoạn sản xuất cũng ngưng thực hiện trong đó có bom tấn hoạt hình 'Minions: The Rise of Gru'.

Hiện rất nhiều nước trên thế giới đã đóng cửa rạp chiếu phim để tránh lây lan dịch bệnh. Riêng tại Mỹ, hệ thống rạp chiếu nước nhất là AMC Theatres dự kiến sẽ đóng cửa từ 6-12 tuần bắt đầu từ giữa tháng 3.

Lần đầu tiên trong lịch sử mùa phim Hè, mùa phim lớn nhất trong năm của Hollywood với doanh thu lên đến vài tỷ USD có nguy cơ bị xóa sổ.

Mỹ Anh