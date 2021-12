Danh sách Giải thưởng tập thể 1 Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng. 2. Thư viện tỉnh Bắc Ninh. 3. Thư viện tỉnh Bình Thuận. 4. Thư viện huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 5. Thư viện Nguyễn Chí Thanh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 6. Thư viện huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 7. Phòng đọc cơ sở tổ dân phố Thạch Bình, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 8. Thư viện Cộng đồng ECO VN Group tại xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 9. Thư viện Công an Nhân dân, Bộ Công an. 10. Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an. 11. Trường Sỹ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng. 12. Trường TH số 3 xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 13. Trường THPT chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 14. Trường THCS xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 15. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 16. Trường TH Võ Thị Sáu, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 17. Thư viện Trường Đại học Mở Hà Nội. 18. Trung tâm Thông tin Thư viện, Đại học Quốc Gia Hà Nội. 19. Nhà xuất bản Phụ nữ. Danh sách Giải thưởng cá nhân 1. Ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Thư viện tỉnh Sóc Trăng. 2. Ông Huỳnh Văn Bê, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Trà Vinh. 3. Bà Lâm Bảo Ngọc, cán bộ Thư viện tỉnh Kiên Giang. 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, phụ trách Thư viện quận Bình Thạnh, TP.HCM. 5. Bà Trương Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào, Thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế. 6. Bà Nguyễn Thúy Cúc, Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện Quân đội. 7. Ông Trần Văn Dậu, Tủ sách Nam Cao, tỉnh Hà Nam. 8. Bà Nguyễn Thị Hà, phụ trách thư viện, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 9. Bà Bùi Thị Na Sa, nhân viên thư viện, Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 10. Bà Vương Tuyết Linh, giáo viên Trường TH Trần Hưng Đạo, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. 11. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, nhân viên thư viện, Trường THCS Gia Viễn, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. 12. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Số 3, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 13. Bà Hoàng Thị Khánh Ly, giáo viên Trường THPT Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. 14. Ông Nguyễn Đức Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.