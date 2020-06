Nữ ca sĩ, diễn viên Ái Phương chia sẻ, cô tiếc và ước gì mình nên bắt đầu thói quen đọc sách từ sớm hơn nữa.

"Tôi sống chậm hơn, học cách tập trung"

Ái Phương đang đọc những cuốn sách nào gần đây?

- Tôi đang đọc cuốn Khi mọi điểm tựa đều mất - Happy For No Reason của Marci Shimoff và Carol Kline, Lựợc sử loài người - Sapiens của Yuval Noah Harari, Cha mẹ độc hại - Toxic Parents của Susan Forward và Craig Buck cùng một số quyển khác nữa.

Chị có tìm thấy lời khuyên nào từ sách?

- Khi gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tôi sẽ chọn nghỉ ngơi, tránh suy nghĩ nhiều vì những lúc như vậy chúng ta không đưa ra giải pháp mà thường chỉ nghĩ đến tiêu cực mà thôi. Lúc cảm thấy tâm trí cân bằng hơn, tôi sẽ chọn cách nói ra, xin lời khuyên của những người thân tín, tìm sự tư vấn đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực mình gặp khó khăn. Tôi không xem sách là cẩm nang giải quyết vấn đề tức thời, tôi đọc những cuốn sách để giúp mình để có cái nhìn khách quan hơn trong mọi vấn đề.

Những quyển sách tôi đọc đa phần được đúc kết từ kinh nghiệm của một nhân vật. Việc đọc sách giống như tham khảo ý kiến của một ai đó đi trước, từng trải qua, có kinh nghiệm.

Thói quen đọc sách của chị bắt đầu từ khi nào?

- Trước đây vài năm không có đâu. Tôi vốn là một người nhiều năng lượng, khó ngồi yên nên thường thích xem và nghe nhiều hơn đọc. Những năm gần đây mình bắt đầu sống chậm hơn, học cách tập trung, rèn luyện tính kỷ luật và thói quen đọc sách ra đời.

Mình nhận thấy thói quen đọc sách hỗ trợ tốt cho bản thân, từ cách cảm nhận sâu sắc hơn cũng như rèn luyện được tính tập trung và kiên nhẫn hơn. Tôi tiếc và ước gì mình nên bắt đầu thói quen này từ sớm hơn nữa.

Trong những cuốn sách kể trên, chị ấn tượng với cuốn sách nào nhất?

- Ba cuốn đề tựa mình nhắc ở trên chính là những cuốn sách gây ấn tuợng mạnh nhất cho mình. Ở độ tuổi này, tôi quan tâm và tò mò về tâm lý, về lịch sử con người và về cốt lõi của hạnh phúc. Bằng cách hiểu được lịch sử, bản chất chúng ta mới có thể phát triển tiếp để thụ hưởng được cái gọi là hạnh phúc thật sự.

Con người luôn đi tìm bản chất của hạnh phúc. Chị đã tìm thấy gì từ những cuốn sách đó?

- Với cuốn “Khi mọi điểm tựa đều mất - Happy For No Reason”, nó chỉ ra cho chúng ta thấy là thực ra hạnh phúc được quy định bởi: 50% do gen, 40% do kết quả của cảm giác, suy nghĩ, ngôn từ, hành động, chỉ có 10% đến từ sự giàu có, tình trạng hôn nhân hay công việc.

Tôi đang dành thời gian để nghiên cứu nội tâm của mình, lắng nghe các cảm giác của mình, dù chỉ là một cảm xúc nhỏ nhất. Đây là cách tôi chăm sóc tinh thần của bản thân nhiều hơn. Hạnh phúc thực ra là do tự thân thấy vừa đủ, thấy hài lòng.

Chị có thấy mình chuyển biến tích cực hơn?

- Tôi thấy mình hạnh phúc hơn, điềm tĩnh hơn, nhiều năng lượng tích cực, hứng thú khám phá thế giới hơn.

Chị có thể chia sẻ với độc giả đoạn trích đáng nhớ nhất?

- “Những năm tháng đáng nhớ và có ý nghĩa nhất trong đời là khoảng thời gian bạn tự chủ và kiểm soát được những vấn đề của mình. Bạn không đổ lỗi cho số phận hay bất kỳ ai. Bạn là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình.” - Albert Ellis (trích trong quyển Khi mọi điểm tựa đều mất- Happy For No Reason)

Những người xung quanh chị thì sao? Họ có hay đọc sách?

- Tôi có một nhóm bạn thân cũng là những người thích đọc sách, ham học hỏi, thích khám phá thế giới. Chúng tôi hay nói với nhau về những quyển sách mới mua, đang đọc hay đã đọc, tuỳ vào sở thích mà sẽ mua những quyển sách phù hợp và chia sẻ với nhau sau khi đọc. Khi chúng ta lớn lên, rõ ràng có rất nhiều muộn phiền, so sánh, kỳ vọng và sự không thoải mái. Đọc sách đòi hỏi sự tập trung vì vậy nó giữ cho tâm trí yên tĩnh, khoẻ mạnh hơn.

Lợi ích như vậy, chị có từng tặng sách cho bạn bè/người thân thay cho những món quà khác?

- Có chứ. Thi thoảng tôi cùng đi nhà sách với bạn bè, thậm chí tặng sách cho bạn bè. Cũng tuỳ vào tính cách và nhu cầu, tôi sẽ tìm tặng những quyển sách khác nhau.

Tò mò một chút, việc đọc sách trong gia đình chị diễn ra như thế nào?

- Cha của tôi là giảng viên ĐH Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia. Cha cũng là người ham học và tập cho con cái có thói quen tự đọc và tự học. Trong nhà từ bé đã có rất nhiều sách về văn hoá xã hội, văn hoá Việt Nam, sách lịch sử và sách ngoại ngữ. Nhờ những mùa hè bị kèm cặp tự học tiếng Anh qua sách mà lớn lên tôi đã có thể sử dụng tiếng Anh khá thoải mái khi chưa từng được theo học qua các trung tâm anh ngữ.

Nếu như ngày xưa mình ghét bị kèm cặp, chỉ chực chờ giấu sách đi thì giờ càng lớn càng đầu tư về mảng này cho bản thân. Ngẫm lại, tôi cảm thấy mình và em trai khá may mắn.

Bật mí một xíu là sau những mùa hè tự học khắc nghiệt hiện tại em trai tôi cũng đã trở thành một giáo viên tiếng Anh (cười)

Một số cuốn sách tâm đắc chị sẽ giới thiệu cho độc giả?

- Vì bản thân rất quan tâm đến tinh thần, chữa trị vết thương, hoàn thiện và hướng tới giá trị hạnh phúc nên đây là những quyển sách tôi gợi ý cho các bạn đọc thử: Nếu biết trăm năm là hữu hạn (Phạm Lữ Ân), Năm ngôn ngữ tình yêu (Gary Chapman), Khi mọi điểm tựa đều mất ( Happy For No Reason) - Marci Shimoff, Carol Kline, Nhà giả kim (The Alchemist)- Paulo Coelho, Lắng nghe như một chú chó (Listen Like A Dog) - Jeff Lazarus.

