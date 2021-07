Cuốn cẩm nang này nêu những dấu hiệu nhận biết, các con đường lây nhiễm bệnh và cách để phòng ngừa Covid-19 cho bản thân và cộng đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) xuất bản cuốn sách Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong và ngoài ggành; cung cấp nhiều thông tin bổ ích mà mỗi người lao động cần nắm được để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cuốn sách do PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng Việt Nam) thẩm định; TS.BS Nguyễn Việt Đồng (Giám đốc Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Hội Y học Lao động Việt Nam) biên soạn.

Cẩm nang nêu những dấu hiệu nhận biết, các con đường lây nhiễm bệnh và cách để phòng ngừa Covid-19 cho bản thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, cẩm nang đưa ra những lưu ý với cơ quan, doanh nghiệp và người lao động để vừa đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là để toàn dân sớm thích nghi, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Đặc biệt, sách trả lời cho các câu hỏi: Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19?; Người sử dụng lao động cần làm gì để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc?...

Không chỉ vậy, cuốn cẩm nang còn chỉ ra các biện pháp phòng dịch khi tham gia phương tiện giao thông, cách ly tại nhà và làm việc nơi công sở.

Ngoài ra, sách còn mang tính cập nhật khi nêu những điều cần biết về tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và thông điệp “5K, Vaccine + Công nghệ” của Thủ tướng Chính phủ.

Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động được phát hành dưới dạng cả sách in và sách điện tử. Sách in được xuất bản với hình thức sách bỏ túi, nhỏ gọn, in 4 màu. Sách điện tử được thực hiện ở dạng tích hợp multimedia, gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.

Để kịp thời đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phối hợp với Nhà xuất bản để tổ chức triển khai trang bị sách điện tử cho trên 84.000 đoàn viên công đoàn trong toàn ngành.

Tình Lê