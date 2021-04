9h ngày 17/4, Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 chính thức diễn ra tại sàn Book365.vn.

Hội sách với chủ đề Sách cho mọi nhà sẽ kéo dài trong từ ngày 17/4 - 15/5/2021 với nhiều nội dung đổi mới.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội sách trực tuyến quốc gia, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Hội sách có sự tham gia của trên 70 gian hàng, giới thiệu khoảng 20.000 đầu sách đến từ các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành trên cả nước. Hội sách còn tổ chức ngày hội bản quyền sách quốc tế với sự tham gia của hàng chục đơn vị xuất bản nước ngoài và Việt Nam nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid đến hoạt động giao dịch bản quyền, tạo điều kiện để các đơn vị xuất bản trong nước tham gia giao dịch bản quyền với các đơn vị xuất bản thế giới.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cắt băng khai mạc Hội sách trực tuyến.

Trên cơ sở tích hợp các tính năng tiện ích để kết nối bạn đọc đến với sách, Hội sách còn tổ chức nhiều hoạt động sự kiện trực tuyến, như giao lưu với các nhà văn, dịch giả, tác giả được bạn đọc yêu mến; giao lưu người nổi tiếng về chủ đề sách và văn hóa đọc, giao lưu với những người làm xuất bản trên cả nước chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm về nghề đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, miễn, giảm phí vận chuyển, gây quỹ ủng hộ đưa sách đến đối tượng học sinh, sinh viên, đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.

"Tôi hy vọng, phương thức tổ chức này sẽ giúp bạn đọc tăng cơ hội tiếp cận sách, khơi dậy tình yêu và thói quen đọc sách ngay trong những ngày cả nước chung tay chống đại dịch, đồng thời giúp các đơn vị xuất bản mở ra một hướng đi mới đột phá phát triển thị trường, và cũng là một bước tiến quan trọng giúp ngành xuất bản bước vào nền kinh tế số", Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Hội sách trực tuyến lần thứ hai lần này có sự kết hợp với lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại đường sách TP.HCM cùng các hoạt động đa dạng của Đường sách trong dịp này, như: Tọa đàm Văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Công ty Đường Sách TP.HCM thực hiện (10h ngày 18/4); giới thiệu sách về TP.HCM do NXB Tổng hợp TP.HCM thực hiện (ngày 19/4); giới thiệu các bộ sách mới về chuyển đổi số do NXB Thông tin và Truyền thông thực hiện (9h30 ngày 19/4); tọa đàm giới thiệu các bộ sách mới về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (15h ngày 19/4); chương trình gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng (ngày 20/4)… Các tọa đàm, giao lưu trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam sẽ được kết nối với Hội sách trực tuyến quốc gia để độc giả khắp nơi có thể tham gia.

Tình Lê

Ảnh:Phạm Hải