Ông Hoàng Vĩnh Bảo gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang đóng góp trí tuệ, sức lực phát triển sự nghiệp xuất bản Việt Nam.

Kính gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Xuất bản, Hội viên Hội Xuất bản Việt Nam.

Các đồng chí thân mến!

Ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 122/SL thành lập Nhà In quốc gia với nhiệm vụ thống nhất tổ chức và quản lý nhà in Chính phủ; phổ biến lưu thông sách báo tài liệu trong nhân dân, giúp đỡ và hướng dẫn việc in và phát hành sách của các nhà xuất bản. Sắc lệnh 122/SL đã đánh dấu bước phát triển mới của Ngành Xuất bản cách mạng nước ta, thành lập cơ quan quản lý 3 khâu xuất bản - in - phát hành sách. Từ đó, ngày 10/10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Xuất bản.

69 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ngành Xuất bản Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, năng lực, trình độ, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của nhân dân, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là một lĩnh vực tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đi cùng với những bước phát triển của Ngành Xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm công tác xuất bản trên cả nước, đóng góp trí tuệ, sức lực, góp phần vào việc xây dựng và phát triển sự nghiệp xuất bản Việt Nam.

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, các đơn vị trong toàn Ngành đã khắc phục khó khăn, thi đua, sáng tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Các đồng chí thân mến!

Hôm nay, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống của Ngành Xuất bản, với tinh thần “trân trọng truyền thống lịch sử và hướng tới tương lai phát triển”, thay mặt cho hội viên Hội Xuất bản Việt Nam trên cả nước, tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương đã luôn quan tâm, ủng hộ Ngành Xuất bản và Hội Xuất bản Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển.

Thay mặt Thường vụ Hội Xuất bản, tôi xin trân trọng tri ân, cảm ơn các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Xuất bản và Hội viên Hội Xuất bản Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, phấn đấu không mệt mỏi cho sự phát triển của Ngành và của Hội.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Xuất bản, Hội viên Hội Xuất bản Việt Nam sẽ kế thừa, phát huy truyền thống quý báu của Ngành, đoàn kết tiếp tục thực hiện thắng lợi sứ mệnh vẻ vang, hướng đến mục tiêu xây dựng Ngành thành một ngành kinh tế - công nghệ phát triển toàn diện, vững chắc.

Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo