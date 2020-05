Bí quyết nuôi dạy con của mẹ 2 CEO và 1 giáo sư nổi tiếng thế giới được đúc kết trong cuốn sách 'Làm thế nào để nuôi dạy con thành công' mới xuất bản.

Tuổi thơ khốn khó với bà mẹ chỉ biết tuân theo sự áp đặt

Tác giả Esther Wojcicki

Sinh ra trong một gia đình người Do Thái gốc Nga, tuổi thơ của bà Esther Wojcicki gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn. Cha mẹ bà là những người may mắn đã kịp chạy trốn thoát khỏi cuộc tàn sát đẫm máu người Do Thái của Phát xít Đức.

Cha bà là một họa sĩ, đã được nhận một học bổng tại một Học viện danh giá của New York nhưng ông đã không thể theo học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Đã không biết bao nhiêu lần Esther Wojcicki đã chứng kiến những cãi vã, thậm chí xô xát của cha mẹ mình.

Mẹ bà là nạn nhân của nghèo đói và ít được học hành. Bà không có tư duy phản biện. Chỉ biết chăm chỉ làm việc tuân theo mệnh lệnh của chồng, của những người khác mà không dám đưa ra một chính kiến nào bao giờ, cho dù các “mệnh lệnh” trên đôi lúc sai lè lè. Đó có thể là một phần, là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy tức tưởi, bi thương của đứa con trai út trong nhà, khi “cậu bé” mới đầy 16 tháng tuổi. Đứa bé chết do uống nhầm phải thuốc Asprin trong lúc chơi đùa và không được chăm sóc chu đáo, khoa học.

Tất cả những câu chuyện ấy, những hoàn cảnh đớn đau ấy đã đi vào ký ức tuổi thơ của Esther Wojcicki. Mặc dù mới chỉ hơn 10 tuổi nhưng bà đã biết suy nghĩ rằng: sẽ làm mọi cách để thoát khỏi thế giới mà bà đã sinh ra, thoát khỏi đói nghèo và cả cuộc sống chỉ biết tuân lệnh, phục tùng một cách tội nghiệp như chính người mẹ của mình.

Bà mẹ nuôi dạy 3 cô con gái nổi tiếng

Esther Wojcicki và 3 cô con gái thành danh.

Sự nỗ lực ấy đã được đền đáp và sau 8 năm bà đã nhận kết quả được trao học bổng toàn phần của trường ĐH California tại Berkeley – top trường hàng đầu danh giá của nước Mỹ và thế giới. Tốt nghiệp đại học bà trở thành một nhà giáo dạy học trong lĩnh vực báo chí. Stan - chồng bà một giáo sư về vật lý, ông luôn bận rộn với công việc nghiên cứu, thường xuyên phải xa nhà nên công cuộc nuôi dạy con hoàn toàn một tay do bà đảm nhận.

Khác với những bà mẹ luôn luôn ra mệnh lệnh, áp đặt và kiểm soát con hàng ngày, phương pháp giáo dục được đặt tên, đúc kết thành công thức “TRICH” của bà có phần được thoải mái, tự do hơn. Nếu như các bà mẹ trên cho rằng công cuộc nuôi dạy con là một cuộc chiến đầy gian nan, thử thách và áp lực thì với TRICH bà coi công việc nuôi dạy các con của mình như một hành trình đầy trải nghiệm, vui vẻ và thành công. Và kết quả bà đạt được là minh chứng rõ nhất cho điều này: 3 cô con gái đã trở thành những người nổi tiếng, thành danh và giàu có đứng vào hàng Top trên đất Mỹ và thế giới

Người con gái cả - Susan Wojcicki CEO của YouTube. Cô mong muốn sẽ đem đến cho thế giới này được tiếp cận một cách dễ dàng với các hình ảnh, âm thanh. Và ý tưởng đó đã đi vào hiện thực. Cô cũng chính là tác giả đã hiện thực hóa của ý tưởng này. Để rồi, ngày nay hàng tỷ người trên thế giới đang được sử dụng và tiếp cập sản phẩm Youtube của cô.

Người con gái thứ hai – Janet tốt nghiệp ĐH Stanford về sau trở thành giáo sư về nhi khoa tại ĐH California, San Fancisco.

Người con gái út Anne - tốt nghiệp ĐH Yale, người sáng lập và là CEO của công ty 23andMe (công ty công nghệ sinh học và di truyền học).

Không phải ngẫu nhiên, không phải tình cờ mà ba cô con gái của bà đều trở thành những người tài năng, nổi tiếng như vậy. Tất cả đều do bà đã chủ động áp dụng những phương pháp nuôi dạy con một cách khoa học của chính mình.

Bài học cho những người luôn ra mệnh lệnh, kiểm soát con hoàn toàn

Mọi bí quyết nuôi dạy con được Esther Wojcicki đưa vào cuốn sách 'Làm thế nào để nuôi dạy con thành công'.

Mệnh lệnh, bắt con phải tuân thủ, kiểm soát con hoàn toàn thường xuyên là những gì bà luôn phản đối trong cách nuôi dạy con. Thay vào đó bà đã xây dựng cho mình một phương pháp giáo dục con bằng cách TIN TƯỞNG – TÔN TRỌNG – TỰ LẬP – HỢP TÁC – TỬ TẾ. Bà đã áp dụng “bí quyết” này trong việc dạy ba người con gái của mình kể từ khi lọt lòng - đó là sự khác biệt rất lớn, rất rõ ràng so với cách giáo dục hầu hết của các bà mẹ châu Á, trong đó có nhiều bà mẹ Việt Nam của chúng ta hiện nay. Có lẽ sự khác biệt ấy đã mang lại cho bà những thành công vĩ đại mà các bà mẹ khác chúng ta cần học hỏi và tham khảo.

Phương pháp giáo dục TRICH nhẹ nhàng, đúng và trúng tâm lý lứa tuổi từng thời kỳ, từ giấc ngủ cũng cần phải dạy con phải biết tự lập, biết phải có trách nhiệm với chính mình. Rồi trách nhiệm đó được nâng cao hơn nữa, khi con lớn lên và tiến hành lựa chọn, quyết định theo một ngành nghề đích đáng.

Tất cả, bà chỉ là người hướng dẫn, gợi ý cho các con của mình mà bà không đưa ra quyết định nào thay con. Luôn luôn tôn trọng các quyết định của con kể cả khi biết đó là một quyết định tưởng như đã làm bà vỡ nát con tim! Người mẹ ấy vẫn kiên trì chịu đựng để tôn trọng và tin tưởng vào các quyết định cuối cùng của các con mình.

Bà đã mang đến cho các con mình tinh thần của một chiến binh; bà đã xây dựng sự tin tưởng, lòng can đảm cho các con. Bà luôn coi sai lầm, thất bại là quá trình của học hỏi.

Có rất nhiều bà mẹ đã có những phương pháp giáo dục con rất thành công trên thế giới, nhưng TRICH là một phương pháp mà mọi người đọc chúng ta đều phải thừa nhận rằng nó rất khoa học và dễ dàng áp dụng.

Thu Trang