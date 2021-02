Là một trong những cuốn sách nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 'Đảo mộng mơ' nay được phát hành trong một diện mạo mới, rực rỡ và thu hút hơn.

Tác phẩm nổi tiếng Đảo mộng mơ là một lát cắt đời sống của những đứa trẻ lên 10 giàu trí tưởng tượng. Chúng mơ mộng, và tự "hiện thực hóa" những ước mơ trong trẻo của mình. Câu chuyện bắt đầu từ một đống cát, được kể lại bởi nhân vật "tôi" - cu Tin.

Có một hòn đảo hoang, trên đảo có Chúa đảo, phu nhân Chúa đảo, và một chàng Thứ… Bảy. Hàng ngày, vợ chồng Chúa đảo và Thứ Bảy vẫn phải đi học, nhưng sau giờ học là một thế giới khác, của đảo, của biển có cá mập, và rừng có thú dữ. Thế giới đó hấp dẫn, đầy quyến rũ, có tranh cãi, có cai trị, có yêu thương, có ẩu đả, và cả…những nụ hôn!

Diện mạo mới cho tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Ngay từ khi ra mắt, Đảo mộng mơ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, yêu thích của đông đảo bạn đọc và là cuốn sách bán chạy nhất tại Hội sách TP. HCM năm 2010. Đến nay, qua 29 lần tái bản, cuốn sách vẫn được độc giả đón nhận nồng nhiệt.

Kỷ niệm 10 năm xuất bản lần đầu, Đông A tái bản Đảo mộng mơ lần thứ 30, với diện mạo mới: Sách được làm bìa cứng, ép nhũ, ruột in trên giấy Ford IK định lượng 140 gsm. Sách có bìa áo và đai sách (obi) kèm theo.

Cuốn sách được minh họa bởi họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, người đã gắn bó và vẽ minh họa cho các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh suốt từ năm 1985. Trong lần in đầu tiên, cuốn Đảo mộng mơ bìa cứng có 8 minh họa màu. Ở các ấn bản bìa mềm sau này, tất cả minh họa được in đen trắng. Nay, trong ấn bản kỷ niệm 10 năm xuất bản lần đầu, toàn bộ 8 minh họa màu sẽ được trả về nguyên vẹn, mỗi minh họa in tràn 2 trang sách.

Để kỷ niệm chặng đường một thập kỷ đã qua, cuốn Đảo mộng mơ - Ấn bản kỷ niệm 10 năm xuất bản, được phát hành kèm 1 bookmark và 4 postcard đồng bộ, in màu xinh xắn trên giấy chất lượng cao. Những món quà nhỏ xinh này được tạo ra để gửi tới bạn đọc như một lời tri ân, đánh dấu 10 năm đồng hành của bạn đọc và tác phẩm.

Tình Lê