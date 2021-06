"Có một thực tế người trẻ hiện nay rất nhanh nhạy và thực tế, đọc sách để học cách làm giàu', diễn viên Hiếu Su chia sẻ.

Khi đọc sách tôi không còn bốc đồng, nóng tính

- Vợ anh (MC Thuỳ Linh VTV) chia sẻ anh có thói quen đọc sách vào mỗi buổi sáng?



Khi còn nhỏ, tôi rất thích đọc truyện nhưng khi vào đại học tôi ít đọc hơn. Đến khi có smartphone, tôi chỉ thích dùng mạng xã hội và từ đó mất luôn văn hoá đọc sách. Mãi đến giữa năm 2019 khi được làm thư ký đạo diễn cho đạo diễn Khải Hưng phim Sinh Tử, bác là người khơi lại cho tôi văn hoá đọc sách. Mỗi buổi sáng tôi thực hiện theo, dần rồi đọc sách đã trở thành thói quen.

- Anh sẽ lựa chọn thể loại sách gì để đọc?

Trước đây cứ hứng lên tôi sẽ đọc một cuốn sách bất kỳ. Có khi đọc chưa hết cuốn này đã đọc sang cuốn khác, cứ mải chạy theo như thế đến một thời điểm tôi nhìn lại thấy mình “lạc đường”. Đọc sách chưa hết và chưa thấm thì cũng giống như kiểu nấu một món ăn mà chưa cho gia vị hay nấu chưa chín vậy. Mất khoảng một năm tôi mới nhận ra là mình thích thể loại sách về tư duy về hạnh phúc tự thân, tư duy về kinh doanh và cách đối nhân xử thế.

- Vậy hiện tại anh đọc cuốn sách gì vậy?

Tôi đọc sách theo từng giai đoạn, thời điểm trước do tôi tăng cân nên tôi rất hay đọc sách về cách giảm cân. Thời gian đó tôi may mắn tìm đến cuốn Sinh ra là để chạy (Born to run) của tác giả Christopher McDougall. Tôi đã áp dụng vào mỗi buổi sáng khi chạy bộ từ 5-6 km để khởi động ngày mới và thấy vô cùng hiệu quả.



Ở thời điểm tôi cảm thấy cần đọc những cuốn sách về kỹ năng tôi đã tìm đến cuốn Tôi tự học và Óc sáng suốt của tác giả Nguyễn Duy Cần để hiểu rõ hơn về văn hoá đọc. Hay sau này có một vài loạt những cuốn sách tôi thấy rất hay như: Trở về từ cõi sáng, Bên rặng tuyết sơn, Muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong, Hành trình về phương đông của tác giả Giáo sư Blair T. Spalding, Hạt giống tâm hồn.

- Đọc sách giúp anh thay đổi như thế nào?

Đọc sách giúp tôi thay đổi nhiều thứ lắm, tôi biết cách cân bằng cuộc sống và luôn tư duy tích cực. Điều thay đổi lớn nhất của tôi đó chính là sức khoẻ tinh thần được chăm sóc đầy đủ nên bản thân cảm thấy luôn thư thái, lạc quan. Cũng nhờ đọc sách nhiều nên tính cách tôi không còn bốc đồng và nóng tính như xưa nữa.

Không phải cứ cầm quyển sách đã là học

- Có câu: “Người đọc sách nhiều chưa chắc đã thành công nhưng người thành công chắc chắn đọc nhiều sách”. Anh nghĩ như thế nào?

Đúng là như vậy! Tôi tâm niệm thành công không phải là đích đến nó là quá trình. Đích đến ấy không cần cao siêu, chỉ cần ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Đọc sách đơn giản chúng ta tiếp cận được nhiều kinh nghiệm, kiến thức của những người phi thường. Tôi còn nhớ câu chuyện khi nhà đầu tư nổi tiếng Warren Bufett được hỏi về bí quyết thành công của mình, ông đơn giản chỉ vào một chồng sách và nói: “Hãy đọc 500 trang sách mỗi ngày". Đó là cách tri thức vận động, tích lũy, như thể lãi suất kép vậy. Tất cả mọi người đều có thể làm được, tuy nhiên không nhiều bạn có thể duy trì việc đọc sách trở thành một thói quen được. Điều này, tạo ra sự khác biệt giữa người thành công và số đông còn lại. Tôi cũng tin là như vậy.

- Trong dịch bệnh Covid-19, sách in đã chuyển qua trực tuyến. Đây là điều đáng mừng xong cũng còn rất nhiều điều đáng bàn. Cá nhân anh lựa chọn đọc sách cầm tay hay đọc trực tuyến và vì sao?

Bản thân tôi nghĩ đọc sách trực tuyến bây giờ là đi rất đúng với thời đại bởi sự gọn gàng, tiện dụng. Thay vì cầm 1 cuốn sách 500 trang, ta chỉ cần cầm 1 thiết kết nối Internet mà không phụ thuộc vào ánh sáng nên đọc được mọi lúc mọi nơi. Tôi hay đi công tác dài ngày, thời gian đi trên xe, tàu, máy bay rất nhiều nên tôi chọn phương án nghe sách nói của 1 số app uy tín để nghe. Thế nhưng tôi cũng thấy rằng, đọc sách trực tuyến khiến tôi bị mất tập trung.

- “Muốn là người hoạt ngôn phải đọc nhiều”, anh đồng ý như vậy không?

Theo tôi hoạt ngôn là linh hoạt sử dụng ngôn từ để trình bày hoặc giải quyết 1 vấn đề nào đó. Mà linh hoạt trong giao tiếp cần vốn từ nhiều, sự nhạy cảm, tinh tế, hiểu về tâm lý... Điều đó chỉ có thể học, đọc và trải nghiệm để ngày một tốt hơn. Bà xã tôi cũng là một người hoạt ngôn, thời gian ở nhà cô ấy rất chăm đọc và hay xem lại các chương trình đã làm để đúc rút kinh nghiệm. Chỗ nào thấy thiếu hoặc chưa đủ, Thuỳ Linh thường lên mạng hoặc tìm đến sách để có kiến thức mới thôi. Ở nhà tôi và bà xã hay chơi trò nối từ để rèn luyện kỹ năng ngôn từ và tôi đã thắng.

- Có nhận định, người trẻ không còn “nặng tình, lưu luyến” với chữ nghĩa, với sách nữa. Anh nghĩ thế nào?

Không hẳn như thế đâu. Tôi thấy giới trẻ bây giờ có nhiều cách tiếp cận kho tàng tri thức, có thể qua nền tảng YouTube hay các app đọc sách online. Người trẻ ngại cầm một quyển sách cồng kềnh thay vì sự tiện lợi của một chiếc điện thoại thông minh. Thậm trí qua lời bài hát chẳng hạn đó cũng là một cách học, học một cách sinh động. Không phải cứ cầm quyển sách đã là học.

- Trong thời đại công nghiệp 4.0 bận bịu, với những người không có quá nhiều thời gian cho việc đọc, anh có thể chia sẻ bí quyết đọc sách hiệu quả?

Tôi nghĩ thời nào cũng bận bịu cả và nếu nói cuộc sống bận để không học nữa thì chắc đó chỉ là lý do thôi. Khi đã trở thành thói quen và yêu thích việc đọc để thu nạp kiến thức thì tự khắc sắp xếp thời gian được cho nó. Khi bận làm việc nhà hay lái xe tôi thường bật nghe sách nói. Sau mỗi lần đọc sách, tôi dành thêm vài phút nữa để ngẫm và chiêm nghiệm “hấp thụ” lại những gì mình đã đọc và thường ghi vào cuốn sổ nhỏ để ghi lại những câu nói, đoạn văn mà mình tâm đắc.

- Người trẻ ngoài đọc sách để tìm kiến thức còn có khao khát đọc sách làm giàu. Anh nghĩ như thế nào?

Theo cách nhìn nhận chủ quan của tôi thì không phải người trẻ đâu mà ai cũng mong muốn mình trở nên giàu có. Hiểu biết - kiếm tiền- giàu có – hạnh phúc là những mục tiêu mà ai cũng muốn đi chinh phục. Có một thực tế người trẻ hiện nay rất nhanh nhạy và thực tế, đọc sách để học cách làm giàu. Nói như vậy không phải cứ đọc sách là giàu có nhiều tiền đâu. Nhưng có một điều tôi chắc chắn đọc sách giúp chúng ta giàu có về mặt tinh thần, cảm xúc, để từ đó có tư duy, tầm nhìn đúng phát triển bản thân theo hướng tích cực nhất!

Clip Hiếu Su trong 'Hồ sơ cá sấu'

browser not support iframe.

Trần Đạt