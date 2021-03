Người đẹp Tài năng - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My quan niệm, sách là hành trang cho người phụ nữ độc lập, tự tin khẳng định mình.

- Được biết, bên cạnh thời trang và âm nhạc, Doãn Hải My còn có sở thích đọc sách. Bạn có thể chia sẻ về thói quen này?



May mắn khi được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình nơi người thân xung quanh đều có niềm đam mê với sách nên tôi đã có thói quen đọc sách từ nhỏ. Thuở bé, qua những cuốn truyện cổ tích, thơ dân gian do mẹ và bà mua cho, tôi đã phần nào bộc lộ sự yêu thích với những trang viết. Lớn dần, tôi đọc nhiều hơn, ý thức được tầm quan trọng của sách và sách trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Tôi quan niệm, sách là nguồn kiến thức phong phú nhất, là tinh hoa mà tác giả đã mất một thời gian dài hay thậm chí cả cuộc đời để đúc kết, chiêm nghiệm rồi gửi gắm qua ngôn từ. Chúng ta - những độc giả chỉ cần lật những trang sách, đọc và tiếp thu những bài học đó để góp phần hoàn thiện bản thân mình. Bởi vậy, tôi càng thấy sách đáng trân trọng.

Đi bất cứ nơi đâu, tôi cũng hay mang theo sách để tranh thủ đọc, thời gian thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng vậy. Tôi giữ cho mình thói quen đọc sách hàng ngày, chỉ trừ thời gian phải luyện tập hay ôn thi bận quá mới không đọc được.

- Gu đọc của Hải My thế nào?

Thực ra, gu đọc của tôi đa dạng lắm. Tôi không đặt cho mình một giới hạn nào. Là một sinh viên Luật, ngoài những giáo trình và sách liên quan đến lĩnh vực đang theo học; tôi đều có hứng thú với các thể loại khác như: sách văn học, tâm lý, trinh thám, kỹ năng sống. Nhưng nếu chọn ra vài thể loại sách tôi có nhiều nhất, có lẽ là văn học và trinh thám.

Chính vì vậy, tủ sách của tôi rất phong phú và bật mí nho nhỏ rằng mỗi thành viên trong gia đình tôi đều có một tủ sách riêng. Vì gu đọc của mỗi người khác nhau nên sẽ có một “vùng đất sách” riêng vậy đó! Nhưng nhiều lúc, tôi cũng trao đổi sách với mọi người để được học hỏi một cách đa dạng hơn.

- Người ta nói sách có thể cứu rỗi tâm hồn con người, vậy có tựa sách nào đã giúp bạn vượt qua tổn thương?

Dù đọc khá nhiều nhưng tôi vẫn luôn ấn tượng nhất với cuốn Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh bởi cuốn sách đã khai sáng và giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Thông thường, chúng ta hay nghĩ đối tượng mình yêu thương phải là người khác và đôi khi quên rằng ta phải thương yêu bản thân mình trước mới có thể trao tình cảm cho những người xung quanh. Sau khi đọc cuốn sách này, tôi cảm nhận được sự an yên trong tâm hồn và sống thấu hiểu, bao dung hơn.

Để nói về tác dụng "chữa lành" vết thương, tôi cũng xin nhắc tên tựa sách này. Nó đã giúp tôi giải đáp những trăn trở trong mối quan hệ giữa người với người, tiếp động lực cho tôi vượt qua nỗi buồn của bản thân và luôn đặt sự thấu hiểu lên đầu tiên khi tìm hiểu về ai đó.

- Trong thế giới văn học, Hải My ấn tượng với tác giả nào?

Tôi ấn tượng và thường tìm đến văn học Nhật Bản bởi mỗi trang sách đều in đậm văn hóa, phẩm chất và những nét đẹp của con người, xứ sở mặt trời mọc. Trước đây, tôi có thời gian “nghiện” đọc những tác phẩm của Haruki Murakami bởi lối văn cuốn hút và khác thường của ông như: Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, 1Q84...

Còn thời gian gần đây, tác phẩm của Higashino Keigo lại thực sự thu hút tôi bởi sự kịch tính, logic và những sự đảo lộn bất ngờ ở cuối truyện mà dường như không có người đọc nào có thể ngờ tới. Điều này được thể hiện rõ qua các cuốn: Bí mật của Naoko, Phía sau nghi can X và Án mạng mười một chữ. Đằng sau ngôn từ và lối kể chuyện cuốn hút của các tiểu thuyết trinh thám, Higashino luôn đem tới cho người đọc những thông điệp ý nghĩa, mang tính thời đại.

- Cách để bạn ghi nhớ những châm ngôn, quan điểm sống ý nghĩa từ các cuốn sách?

Mỗi khi đọc được những châm ngôn, quan điểm sống và câu văn hay, tôi thường dùng bút bi hoặc bút nhớ gạch dưới những dòng đó để có thể ghi nhớ những bài học quý giá ấy. Tôi cũng có cuốn sổ tay để thỉnh thoảng ghi lại chúng. Suy tư về những câu văn tâm đắc và nắn nót viết lại cũng là một thú vui tao nhã.

- Mạng xã hội, internet ngày nay cũng là phương tiện cung cấp tri thức phổ biến và đôi khi còn nhanh gọn hơn sách. Theo Hải My, vai trò của sách có giảm đi? Sách điện tử liệu có làm giảm giá trị của sách giấy?



Theo tôi, giờ đây chắc chắn có khá nhiều người ưu tiên dùng mạng xã hội hay internet hơn sách vì bằng cách đó, mọi người có thể tìm và tra được thông tin ngay lập tức. Nhưng tôi tin sách sẽ mãi là nguồn tri thức mà không thể thiếu dù cuộc sống có hiện đại đến mức nào chăng nữa. Được cầm, lật giở từng trang sách và nhất là ngửi mùi sách mới sẽ là những cảm giác mạng xã hội hay tri thức từ mạng internet không thể thay thế.

Sách điện tử và sách giấy đều có những cái hay riêng. Sách điện tử nếu miễn phí còn giúp cho mọi người giảm bớt gánh nặng tiền mà vẫn có thể tiếp thu tri thức đầy đủ. Cá nhân tôi vẫn yêu thích và chọn đọc sách giấy.

- Bạn vận dụng tri thức từ sách vào cuộc sống như thế nào?

Với học tập, tất nhiên sách là công cụ không thể thiếu. Từ khi còn là học sinh, bên cạnh sách vở trên lớp, tôi đã có niềm yêu thích với nhiều thể loại sách đa dạng khác. Những tri thức từ quá trình đọc sách bổ trợ rất nhiều cho bài học, giúp tôi hiểu một vấn đề đầy đủ hơn. Lên đại học, việc tự học là vô cùng cần thiết nên các kiến thức sách đọc thêm cũng khiến tôi tự tin hơn trong các bài thực hành, dự án.

Tôi nghĩ, cân bằng giữa việc đọc sách và trải nghiệm thực tế là phù hợp nhất. Tri thức sách vở được tôi áp dụng hiệu quả khi tích cực tham gia các hoạt động xã hội và giao tiếp, ứng xử. Nếu đọc xong mà để những dòng chữ đó trôi tuột hay mãi chỉ là lý thuyết viển vông, chúng ta sẽ không thể đạt hiệu quả tối đa từ sách.

- Một bộ phận giới trẻ hiện nay thích đọc những cuốn truyện ngôn tình sướt mướt; bên cạnh việc làm phong phú thêm tình cảm, nhiều người cho rằng truyện ngôn tình khiến con người uỷ mị, thiếu thực tế. Hải My nghĩ sao về điều này?



Mỗi thể loại và cuốn sách đều có câu chuyện và ý nghĩa riêng để khi đọc, mỗi người sẽ rút ra cho mình những bài học, trải nghiệm riêng. Điều quan trọng là cách đưa những điều tốt đẹp, hữu ích từ sách vào thực tế và liệu những kiến thức đó có phù hợp với bản thân, giúp ích cho đời sống của mình hay không.

Truyện ngôn tình cũng vậy, có thể là ủy mị, vô ích với người này nhưng lại làm dịu mát tâm hồn người khác. Thế giới sách đa dạng, đọc những gì mình thích và phù hợp sẽ mang lại giá trị tích cực.

- Hải My đã từng tặng sách cho bạn bè, người thân thay cho món quà khác chưa và phản ứng của họ?

Có chứ! Tôi là người rất thích tặng sách cho người khác, bởi tôi nghĩ ai cũng sẽ có thể thích đọc sách, chỉ cần họ tìm được cuốn sách phù hợp với tính cách, tâm hồn mình. Khi tặng sách cho bạn bè hay người thân, tôi luôn nghĩ tới điều đó đầu tiên. Có vẻ nhờ vậy, mọi người đều thích món quà tôi tặng.

- Hiện nay, nhiều người đọc sách theo trào lưu mà không quan tâm tới chất lượng. Theo bạn, cần có những giải pháp nào để nâng cao văn hoá đọc cho người Việt?

Tôi nghĩ, thói quen này nên được hình thành và nuôi dưỡng từ bé tới khi trưởng thành. Điều đó vừa giúp cho việc tư duy logic, nhìn nhận vấn đề toàn diện và phát triển những kỹ năng sống cần thiết.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên có thêm nhiều thư viện chứa những đầu sách phù hợp, đa dạng với nhiều lứa tuổi: từ truyện tranh cho trẻ em tới sách kiến thức, chuyên ngành, kỹ năng cho học sinh, sinh viên, những người trưởng thành để mọi người có thể tiếp thu tri thức từ sách sách tốt hơn.

- Từ quá trình đọc sách và trải nghiệm, Hải My quan niệm thế nào về người phụ nữ độc lập? Người phụ nữ hiện đại có nhất thiết phải gắn với sách?



Tôi từng nghe một câu rất tâm đắc trong cuốn sách từng đọc: “Phụ nữ nên cố gắng chủ động độc lập về tinh thần và tài chính”. Người phụ nữ độc lập khi tự làm chủ được bản thân, có trái tim yêu thương mà mạnh mẽ và tạo cho mình nền tảng vững chắc.

Đối với tôi, người phụ nữ hiện đại cũng nên trang bị những kiến thức, kỹ năng để tự tin khẳng định mình. Không nhất thiết phải gắn với sách nhưng tôi tin, sách là hành trang cho bất cứ cô gái nào học hỏi và trải nghiệm để trở nên độc lập.





