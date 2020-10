3 cuốn sách đạt Giải A: - Lịch sử (Historiai), tác giả Herodotus, người dịch: Lê Đình Chi, NXB Thế giới liên kết với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam xuất bản. - Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu (2 tập) do PGS.TS. Nguyễn Văn Thường (Chủ biên) và tập thể tác giả, NXB Y học xuất bản. - Đoàn binh Tây Tiến (Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt), tác giả Quang Dũng, NXB Kim Đồng xuất bản. 10 cuốn sách đạt Giải B: - Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tập thể tác giả và tác giả Mai Trực (Chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản. - Mặt trái của công nghệ, tác giả Peter Townsend, người dịch: Quế Chi, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản. - Các khuynh hướng và trường phái ngôn ngữ học hiện đại, tác giả Nguyễn Thiện Giáp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản. - Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam do PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh, NXB Khoa học xã hội xuất bản. - Thực phẩm chức năng do tập thể tác giả và PGS.TS Y học Trần Đáng (Chủ biên), NXB Y học xuất bản. - Biến động môi trường lớp phủ và giải pháp phát triển bền vững tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa, tác giả Đỗ Huy Cường, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản. - Lược khảo văn học (03 tập), tác giả Nguyễn Văn Trung, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh xuất bản. - Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam (03 cuốn), biên soạn: NS. Đặng Hoành Loan, Ths. Phạm Minh Hương, Ths. Nguyễn Thủy Tiên, NXB Văn hóa dân tộc xuất bản. - Bộ sách: Dòng tranh dân gian Kim Hoàng, Dòng tranh dân gian Đông Hồ (02 cuốn), tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa (Chủ biên) đồng tác giả Trịnh Sinh, Lê Bích, NXB Thế giới xuất bản. - Sài Gòn của em (02 cuốn), tranh: Lê Thư; lời: Hoàng Nguyên; Sách tương tác của tác giả Lê Thư và Thiện Kiều, NXB Trẻ xuất bản. 14 cuốn sách đạt Giải C: - Công tác địch vận trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), tác giả, TS. Lê Văn Cử, NXB Quân đội nhân dân xuất bản. - Chiến lược đại dương xanh, tác giả W. Chan Kim và Renée Mauborgne, người dịch: Phương Thúy, hiệu đính: Ngô Phương Hạnh, NXB Lao động - Xã hội xuất bản liên kết với Công ty Cổ phần Sách Alpha. - GEN - Lịch sử và tương lai của nhân loại, tác giả Siddhartha Mukherjee, người dịch: Bùi Thanh Châu, NXB Dân trí xuất bản liên kết với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam. - Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ, tác giả GS.TS. Đinh Xuân Dũng, NXB Văn học và Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam liên kết xuất bản. - Nét Việt trên bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tác giả Trần Hậu Yên Thế, Trần Trung Hiếu, NXB Mỹ thuật xuất bản. - Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (02 tập), tác giả Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. - Bộ sách Hóa học phân tích hiện đại (03 cuốn): Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích điện hóa; Các kỹ thuật và phương pháp chuẩn bị mẫu phân tích; Các phương pháp phân tích hóa học tác giả Phạm Luận, NXB Bách khoa Hà Nội xuất bản. - Vật liệu biến hóa có chiết suất âm - Công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng, tác giả PGS.TS. Vũ Đình Lãm, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản. - Được học, tác giả Tara Westover, người dịch: Nguyễn Bích Lan, NXB Phụ nữ xuất bản. - Nghệ thuật và nghệ nhân vùng Kinh thành Huế, tác giả Léopold Michel Cadière, Edmond Gras, người dịch và chú giải: Lê Đức Quang, NXB Hà Nội liên kết với Công ty Cổ phần Sách Thái Hà xuất bản. - Chào thế giới bây giờ con đã đến, tác giả Lê Minh Quốc lấy cảm hứng từ Coco Mì, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh xuất bản. - Vào bếp nấu ăn săn ngay điểm tốt, tác giả Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp, NXB Lao động Công ty Cổ phần Sách Thái Hà liên kết xuất bản. - Bộ sách: Giáo dục đa giác quan (04 cuốn): Ú òa, sa mạc và nước xiết; Ú òa, rừng rậm và tuyết phủ; Ái chà, kỳ thú rừng xanh; Ái chà, bí mật vườn nhà tác giả Pavla Hanácková, minh họa: Linh Dao, Irene Gough, người dịch: Hoàng My, NXB Hà Nội và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản. - Bộ sách: Lật mở cùng con (04 cuốn): Con từ đâu tới?; Tự lập không hấp tấp!; Làm việc nhà dễ thôi mà!; Bình tĩnh chuyện giới tính, lời: Bảo Ngọc, tranh: Thu Nấm, Hoàng Đậu Xanh, NXB Thanh niên và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị phát hành.