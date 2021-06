Nhà văn Bình Ca, tác giả 'Quân khu Nam Đồng' nhận giải Khát vọng Dế Mèn trong Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 2.

Nhà văn Bình Ca, tác giả cuốn tiểu thuyết 'Đi trốn'.

Lễ Công bố và trao giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 2 năm 2021 đã tổ chức thành công trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Hà Nội. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên buổi lễ được diễn ra mà không có khán giả trực tiếp.

Đây là giải thưởng thường niên do Báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) sáng lập và tổ chức bắt đầu từ năm 2020. Giải thưởng nhằm tôn vinh các sáng tác, trình diễn nghệ thuật - giải trí xuất sắc "của thiếu nhi" (thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc "vì thiếu nhi" (thiếu nhi là đối tượng phục vụ). Cơ cấu giải thưởng bao gồm Giải thưởng Lớn tên Hiệp sĩ Dế Mèn (Cricket Knight) và một số giải Khát vọng Dế Mèn (Cricket Desire).

Chất lượng của mùa giải năm nay được đánh giá cao. Trong suốt những ngày chấm thi, ban giám khảo nhận được gần 120 tác phẩm dự thi, tăng gần 20 tác phẩm so với mùa giải năm ngoái. Ban giám khảo đã cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra 16 tác phẩm tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo, gồm 8 tác phẩm sách - truyện tranh, 2 tác phẩm mỹ thuật, 3 tác phẩm điện ảnh và 3 tác phẩm âm nhạc.

Hội đồng giám khảo do nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, làm Chủ tịch, đã có hai phiên họp chung khảo trực tuyến với sự tham gia của các thành viên gồm: nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; họa sĩ Thành Chương; nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Thụy Kha; họa sĩ Thần đồng Đất Việt Lê Linh và nhà báo Lê Xuân Thành.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa (ngoài cùng bên phải) trao giải Khát vọng Dế Mèn cho nhà văn Bình Ca (giữa).

Mùa giải đầu tiên với danh hiệu Hiệp sĩ Dế Mèn được trao cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng cuốn sách Làm bạn với bầu trời và một gia tài 40 cuốn cho thiếu nhi và tuổi mới lớn. Tuy nhiên, một điều tiếc nuối là mùa giải năm nay chưa tìm được Nguyễn Nhật Ánh thứ hai, đồng nghĩa với việc danh hiệu Hiệp sĩ Dế Mèn lần 2 đã không tìm được chủ nhân của nó. Dẫu vậy, việc tìm ra 5 giải Khát vọng Dế Mèn cũng đã làm nên một mùa giải chất lượng.

5 giải Khát vọng Dế Mèn năm nay gồm: tiểu thuyết Đi trốn của nhà văn Bình Ca; sách tranh 4 cuốn Khác biệt mới tuyệt làm sao do một tác giả 9X - Nguyễn Hoàng Vũ, sinh năm 1993 viết lời cùng 4 họa sĩ là Gà's little world (tên thật Minh Trang), Hoàng Trung, Ru-oi (tên thật Thanh Xuân) và Linh Vương thực hiện; truyện tranh Ly & Chũn - Tết là nhất, nhất là Tết của tác giả Đặng Quang Dũng (bút danh Mèo Mốc); chùm tranh về thiên nhiên và cuộc sống của hoạ sĩ nhí Xèo Chu (tên thật Phó Vạn An); phim hoạt hình Khúc gỗ mục của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

Phương Linh