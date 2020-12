Hai cuốn sách "Giải mật Ngoại hạng Anh" và "Disney’s Land: Hành trình đưa ý tưởng điên rồ thành cỗ máy kinh doanh siêu lợi nhuận" giúp người đọc hiểu hơn về ngành công nghiệp giải trí siêu lợi nhuận.

Alpha Books vừa ra mắt hai cuốn sách: Giải mật Ngoại hạng Anh được chắp bút bởi Joshua Robinson và Jonathan Clegg - hai cây viết, biên tập viên thể thao kỳ cựu của tạp chí Phố Walls và Disney’s Land: Hành trình đưa ý tưởng điên rồ thành cỗ máy kinh doanh siêu lợi nhuận của nhà sử học, tác giả nổi tiếng Richard Snow. Đây là hai cuốn sách đầu tiên vén màn bí mật về những chiến lược kinh doanh đằng sau giải bóng đá Ngoại hạng Anh và Disney's Land – hai trong số những đế chế giải trí có ảnh hưởng nhất hành tinh.

Giải mật Ngoại hạng Anh

Giải mật Ngoại hạng Anh (The Club: How the English Premier League Became the Wildest, Richest, Most Disruptive Force in Sports) là câu chuyện nội tình chưa từng được kể về cách Giải Ngoại hạng Anh trở thành "một con quái vật khổng lồ", mang đẳng cấp toàn cầu ở cả ba phương diện thể thao, kinh doanh và giải trí. Tác phẩm liên tục nằm trong top 20 cuốn sách bán chạy trên Amazon cho thể loại sách về ngành công nghiệp giải trí và về bóng đá.

Trong tác phẩm Giải mật Ngoại hạng Anh, Robinson và Clegg đưa người đọc khám phá lịch sử trỗi dậy của giải đấu thể thao nổi tiếng nhất hành tinh. Phía sau đó là câu chuyện kinh doanh thú vị về cách mà tiền bạc, tham vọng và 25 năm biến động đã biến một tổ chức lỗi thời trở thành đế chế giải trí hàng đầu thế giới trong thế kỷ XXI.

Chỉ trong vòng 25 năm, tổng giá trị 20 câu lạc bộ của giải đã gia tăng tới hơn 10.000%, từ khoảng 50 triệu Bảng Anh năm 1992 thành 10 tỷ Bảng Anh ngày nay. Trong thời gian đó, giải đấu này cũng đã xuất khẩu những sản phẩm của nó tới mọi ngóc ngách trên khắp hành tinh.

Cuốn sách còn cung cấp một khía cạnh của lịch sử bóng đá Anh hiện đại chưa từng được tiết lộ - cách mà Giải Ngoại hạng Anh đã chuyển sang tồn tại ở dạng một công ty - tập đoàn ngoại hạng.

Nội dung cuốn sách được xây dựng dựa trên những nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng và thông tin từ 100 cuộc phỏng vấn độc quyền với những người ra quyết định chính của mọi đội bóng lớn tại Anh: từ các quý tộc như Manchester United và Arsenal, đến những kẻ mới phất như Chelsea và Manchester City. Bên cạnh việc đánh giá các sự kiện cũng như những nhân vật ở phía sau chúng, Robinson và Clegg còn phân tích các yếu tố lịch sử, văn hóa và thương mại đã góp phần thúc đẩy hoặc hoặc cản trở sự phát triển của giải đấu.

Disney’s Land

Cuốn Disney’s Land (Disney's Land: Walt Disney and the Invention of the Amusement Park That Changed the World) như một thước phim tư liệu sống động về hậu trường của một công viên giải trí được mệnh danh là xứ sở hạnh phúc của thế giới, từng xuất phát từ một ý tưởng được coi là điên rồ của người đàn ông mang tên Walt Disney.

Trong Disney’s Land, Snow kể lại câu chuyện lịch sử hấp dẫn, ghi lại quá trình hình thành và phát triển công viên giải trí Disneyland mang tính biểu tượng và sáng tạo hơn bất kỳ công viên giải trí nào vào thời điểm đó. Đó là một câu chuyện ngoạn mục, một chuyến đi hoang dã từ tầm nhìn đến hiện thực, một bản hùng ca về sự đổi mới và sai lầm, sự độc đáo của người đàn ông quyết tâm xây dựng "nơi hạnh phúc nhất trên trái đất" với độ chính xác của một thợ đồng hồ, niềm tin của một nghệ sĩ và sự liều lĩnh đến tột cùng của một con bạc.

Một ngày đầu những năm 1950, Walt Disney đứng nhìn hơn 240 mẫu đất nông nghiệp ở Anaheim, California và tưởng tượng mình sẽ xây dựng một công viên nơi mọi người "có thể sống giữa Chuột Mickey và Bạch Tuyết trong một thế giới vẫn được vận hành bằng năng lượng hơi nước và lửa, trong vòng một ngày hoặc một tuần, thậm chí là mãi mãi".

Vào thời điểm đó, các công viên giải trí như Đảo Coney, thường là nơi bị coi thường trong lĩnh vực kinh doanh. Bởi vậy, bất chấp sự giàu có và nổi tiếng của Disney, không một ai muốn ông xây dựng một công viên như vậy, từ Roy – người anh trai phụ trách điều hành tài chính của công ty; các chủ ngân hàng; đến cả vợ của ông – Lillian.

Nhưng Walt Disney vẫn kiên trì, ban đầu ông dựa vào nguồn tiền bảo hiểm nhân thọ của chính mình để vận hành công viên và sau đó là từ tài trợ của ABC và doanh thu bán hàng nghìn chiếc mũ da bò Davy Crockett. Disney đã tập hợp một đội ngũ tài năng gồm các kỹ sư, kiến ​​trúc sư, nghệ sĩ, nhà làm phim hoạt hình, cảnh quan và thậm chí là một đô đốc đã nghỉ hưu để biến những ý tưởng của mình thành một thế giới thần tiên bay bổng nhưng nhẹ nhàng cho công viên. Họ có một năm và một ngày để xây dựng nó.

Vào ngày 17/7/1955, Disneyland khai trương và ngày đầu tiên là một thảm họa. Disney suýt tự tử vì sự thất bại trên quy mô lớn này. Nhưng theo thời gian số đông tò mò vẫn tiếp tục đến công viên, và phần còn lại đã tạo nên lịch sử trong ngành giải trí. Kể từ đó đến nay, công viên Disney's Land đã đón hơn 800 triệu du khách tới thăm.

Trong Disney's Land, Snow kết hợp cái nhìn của một nhà sử học, sự thích thú của một đứa trẻ, và khả năng kể chuyện tuyệt vời để mang đến một cậu chuyện đầy giải trí đầy lôi cuốn cho những người yêu thích Disney’s Land nói chung.

Tình Lê