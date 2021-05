Dù không kỳ vọng trở thành những người nổi tiếng tại Việt Nam hay trên thế giới, nhưng nhìn vào cuộc đời của những người xuất chúng, độc giả sẽ thấy rằng mình hoàn toàn có thể tự tạo một con đường của riêng mình để đi đến thành công.

Tất cả những câu chuyện, bài học, kinh nghiệm quý giá trong cuốn sách Khơi nguồn cảm hứng từ những doanh nhân khởi nghiệp vĩ đại (Tân Việt Books phát hành) mà tác giả Daniel Smith kể lại cho tất cả mọi người - những ai đã, đang và sắp đi trên con đường kinh doanh - đều ngập tràn cảm xúc.

Bạn có biết Coco Chanel không? Một người phụ nữ huyền thoại đã xây dựng một đế chế mỹ phẩm, thời trang... trở thành thương hiệu toàn cầu như thế nào? Bạn có biết điểm xuất phát của bà là một người con ngoài giá thú của một phụ nữ giặt là và bán hàng rong không?

Mẹ bà mất khi bà mới 12 tuổi và bà phải vào sống nhờ ở một Tu viện nước Pháp. Từ nơi đây bà được học nghề may vá, sửa chữa quần áo. Nhưng chính nơi đây, với sự nhanh nhạy, khôn khéo và khả năng quan sát, Coco Chanel đã phát hiện ra khoảng trống của thị trường, nhìn ra sự thay đổi của chính mình để đưa Chanel trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới cho tới ngày nay.

Oprah Winfrey thì sao? Bà được xem như là biểu tượng của toàn cầu, từ một phát thanh viên, diễn viên bà được đề cử giải Oscar, trở thành bà chủ của một đế chế truyền hình khổng lồ nước Mỹ với tổng tài sản lên đến 2,7 tỷ USD vào năm 2019.

Điểm xuất phát của bà bắt đầu từ đâu? Bà là người da màu sinh ra ở một vùng nông thôn nước Mỹ. Tuổi thơ của bà là những năm tháng đói nghèo, cùng kiệt. Thậm chí bà cũng đã bị xâm hại tình dục và mang thai ở tuổi 14, trở thành một bà mẹ đơn thân da màu.

Tương lai của bà không có gì sáng sủa, nếu không muốn nói là tối tăm, mù mịt. Không ai có thể nghĩ rằng một người yếu thế như bà có thể làm nên một điều gì lớn lao. Nhưng bà đã thay đổi cuộc sống của mình.

Bà suy nghĩ rằng: "Bạn hãy là trách nhiệm của chính mình, nếu hiểu rõ điều này bạn sẽ làm được bất cứ điều gì... Bạn hãy làm thứ mà bạn cho là không thể. Vấp ngã. Thử lại. Làm tốt hơn ở lần thứ hai. Những người không vấp ngã là những người không bao giờ leo đến đỉnh cao của thành công!"

Soi chiếu vào cuộc đời của mình, rất nhiều độc giả sẽ thấy rằng mình có xuất phát điểm tốt hơn nhiều so với quá khứ của những nhân vật xuất chúng kể trên. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải làm gì và nên làm gì để ngay bây giờ mỗi người có thể bước những bước chân đầu tiên đi về phía thành công.

Và rất may, bằng cách viết giản dị và lôi cuốn, với 30 chương sách ngắn gọn trong cuốn sách Khơi nguồn cảm hứng từ những doanh nhân khởi nghiệp vĩ đại, tác giả Daniel sẽ khích lệ cũng như cung cấp cho bất cứ ai quan tâm những bài học, kinh nghiệm khởi nghiệp thành công của những doanh nhân khởi nghiệp vĩ đại trên thế giới, với những tên tuổi được rất nhiều người biết đến như Andrew Carnegie, Warren Buffett, Bill Gates, Jack Ma, Mark Zuckerberg…

Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ để tạo nên một con đường lớn để bạn và mọi người cùng đi. Thành công hay không phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của chính bạn. Hãy coi thất bại là phép thử của thành công sắp tới. Thành công thường ít khi đến ngay trên những đoạn đầu con đường mà chỉ dành cho những ai luôn biết kiên cường chờ đợi nó.

Daniel Smith sống ở London và là tác giả của hơn 30 cuốn sách về các chủ đề đa dạng khác nhau bao gồm chính trị, kinh tế và lịch sử xã hội. Ông là tác giả của bộ sách How to think like gồm 12 cuốn, trong đó có cuốn Khơi nguồn cảm hứng từ những doanh nhân khởi nghiệp vĩ đại. Bộ sách hiện đã được xuất bản bằng 20 thứ tiếng và bán được được hơn 450.000 bản trên toàn cầu.

Việt Hà