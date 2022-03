Krishnamurti khuyên độc giả hãy bắt đầu thay đổi, chia sẻ yêu thương từ chính bản thân mình.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 (International Day of Happiness) là ngày mặt trời nằm ngang đường xích đạo nên độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Nhưng làm thế nào để mang lại hạnh phúc cho mọi người?

Cuốn sách Thế giới trong bạn tập hợp 80 bài đối thoại của nhà tư tưởng Krishnamurti về căn nguyên của mọi niềm vui và đau khổ của con người, từ đó tìm ra con đường thay đổi chính mình, thay đổi thế giới - “vì bạn chính là câu chuyện của nhân loại”.

Thế giới trong bạn là cuốn sách lược trích các buổi đối thoại của Krishnamurti trong giai đoạn ông sống lánh đời khi Thế chiến thứ 2 nổ ra. Loạt đối thoại trong cuốn sách liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau, từ các vấn đề thường thức như sinh kế, lòng từ thiện, dục vọng, sự cô đơn... đến sâu xa hơn, phổ quát hơn là tôn giáo, tâm linh, cầu nguyện, chiến tranh và xã hội. Trên tất cả, tác giả nhấn mạnh chỉ có tình yêu thương cùng sự bao dung mới mang lại hạnh phúc cho mỗi người và bình an cho thế giới.

Bản ngã là căn nguyên của mọi khổ đau

Tình thương của cha mẹ đối với con cái, tình yêu nam nữ, hay đơn thuần là sự gắn kết giữa con người với con người đều đáng quý, nhưng chúng cũng có thể là khơi mào của mọi khổ đau và bất hạnh nếu chúng ta quá coi trọng bản ngã mà không nhận thức được bản chất của tình yêu.

"Tình yêu thuộc về lòng nhân ái và khoan dung, sự tha thứ và phục vụ, sự hợp nhất mang tính sáng tạo và bình an. Không có những thứ này, tình yêu không tồn tại", Krishnamurti nói. Nên tình yêu là vô điều kiện, nó không phải là phần thưởng của sự hy sinh, mà phải "được cảm nhận trong những khoảnh khắc không có nhận thức về bản ngã, trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cái tôi bị quên đi". Khi quên đi bản ngã, nghĩa là bạn đã gạt đi những ích kỷ, ham muốn, sợ hãi, đố kỵ để biết bao dung hơn, thấu hiểu hơn.

Không chỉ vậy, ông còn tin rằng tình yêu là không biên giới. Bởi những hàng rào sắc tộc, kinh tế, tôn giáo dựng lên sẽ gây chia rẽ và chiến tranh, chỉ có tình yêu, lòng trắc ẩn mới giúp con người gần nhau hơn, mang lại bình an cho thế giới: "Tình thương, lòng trắc ẩn và thiện chí – các yếu tố này không cần một nhãn dán, chúng chính là những gì mang lại bình an cho thế giới. Không phải là sự điều chỉnh thuần túy về mặt kinh tế, sự thống trị của một hoặc hai dân tộc, cũng không phải sự tiến bộ về kỹ thuật có thể mang lại sự bình an. Trái lại, nếu không có sự thay đổi của con tim, thì những thứ này chỉ có thể mang lại những thảm họa lớn hơn và gây hủy diệt nhiều hơn mà thôi".

Mọi hành trình đều nên bắt đầu từ chính mình

Krishnamurti cũng khuyên độc giả hãy bắt đầu thay đổi, chia sẻ yêu thương từ chính bản thân mình, vì "bạn không thể cải tạo người khác hay mang lại điều tốt lành cho họ chừng nào còn chưa sửa đổi được chính mình, chừng nào còn chưa hoàn thiện bản thân".

Bắt đầu từ chính mình, nghĩa là bạn phải đào sâu vào những tư duy, cảm nhận để tự biết mình. Trong cái tĩnh tại, bạn sẽ nhận ra điều vô tận. Đây cũng là khởi đầu cho tư duy đúng, vốn rất quan trọng của thiền định.

Những cuộc vấn đáp này của Krishnamurti dù đã diễn ra từ nhiều năm về trước nhưng vẫn còn giá trị to lớn đến ngày nay, vượt ra khỏi mọi khuôn khổ về khác biệt màu da, tôn giáo hay các hệ thống tư tưởng, tín điều.

Thế giới ngoại tại ngày nay phức tạp và hiện đại hơn nhưng thế giới nội tại thì vẫn luôn như vậy. Nếu bạn trau dồi để có được tư duy đúng về các vấn đề dục vọng, bản ngã, ham muốn chiếm hữu... thì sẽ không còn những đau khổ, tai ương, bất hạnh và chiến tranh, vì bạn hạnh phúc thì thế giới mới hạnh phúc.

Tú Oanh