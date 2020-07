Từ cú hích Song Lang, diễn viên Liên Bỉnh Phát tìm đến sách trong những thời khắc khó khăn nhất để tiếp thêm sự lạc quan và cả may mắn cho mình.

Sách với tôi như bạn

Vì sao Liên Bỉnh Phát thích đọc sách?

- Tôi không phải là người đọc sách quá thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng có đọc. Tôi đọc sách để có thêm chất liệu sống, biết thêm nhiều quan điểm khác nhau. Khi gặp khó khăn, tôi thường tìm đến những nguồn động viên, tư vấn khác nhau, sách là một trong số đó.

Thường sách là sự đúc kết và quan điểm của người đã có nhiều trải nghiệm ít nhất ở lĩnh vực, vấn đề họ viết trong sách. Khi bế tắc, tôi tìm đến sách như một cách tự tiếp thêm động lực, có thêm tư vấn, và đôi lúc cảm thấy không cô đơn khi mắc kẹt trong một thử thách nào đó.

Liên Bỉnh Phát coi sách như một người bạn.

Anh có thể chia sẻ một tình huống cụ thể?

- Tôi dễ bị căng thẳng, đặc biệt với những vấn đề liên quan đến công việc. Một năm trở lại đây, có lần tôi bị căng thẳng vì công việc không thuận lợi, không như mình mong muốn, hay bị rơi vào trạng thái không có tâm trạng để làm việc.

Tôi cũng có bạn, những lúc đó, tôi hay tìm đến một hai người bạn để ngồi tâm sự cho quên chuyện ấy đi, hoặc bạn sẽ nói, rồi mình chọn cách giải quyết… Nhưng đa phần tôi cũng hay tìm đến sách.

Thời điểm đó, tôi đã đọc Lối sống tối giản của người Nhật. Cuốn này được bạn tặng nhưng đến giờ tôi vẫn chưa đọc hết. Khi đọc vài trang, tự nhiên tôi cảm thấy mình không cô đơn. Tôi nhận ra sự việc của mình thật ra vẫn còn quá nhỏ, ở bên ngoài người ta có những việc còn nhiều hơn và tự an ủi được bản thân.

Đọc cuốn sách đó, tôi cảm thấy giá trị của cuộc sống không chỉ có một vấn đề. Ví dụ như, bị căng thẳng về công việc sẽ ảnh hưởng tới tài chính, nhưng giá trị cuộc sống không chỉ có tiền bạc mà còn có những thứ khác đáng sống hơn, từ đó an ủi tôi, cảm thấy xoa dịu được áp lực, bớt căng thẳng.

Vậy mới nói, tôi tìm đến sách như một lời động viên, một nguồn động lực giúp tôi cảm thấy mình vượt qua được khi gặp chuyện khó khăn..

Jun Phạm có chia sẻ, khi nhóm 365 tan rã cũng gặp áp lực, và cảm thấy không ai có thể an ủi được mình. Có phải sách giúp anh làm điều này, vì trước khi tìm đến sách anh đã tìm đến bạn?

- Sách đối với tôi cũng như một người bạn. Nếu so sánh một người bạn và một cuốn sách - ai sẽ có lời khuyên tốt hơn - phải tuỳ vào người bạn đó nữa.

Thực ra, tôi cũng không có quá nhiều người bạn ở xung quanh mình, chỉ có một người bạn thôi. Người bạn này cũng phát huy được “hiệu quả” trong lúc cần thiết (cười). Có những vấn đề tôi tìm đến bạn, có những vấn đề thì tìm đến sách.

Một số cuốn sách anh đang đọc gần đây?

- Tôi đang đọc Nhà giả kim, Điểm đến của cuộc đời và Bí mật của sự may mắn.

Anh ấn tượng với cuốn sách nào nhất trong đó?

- Ấn tượng nhất chắc có lẽ là Bí mật của sự may mắn, vì cuốn sách như giúp tôi khẳng định và tin vào sự quyết định ở chính con người. Cuốn sách làm mình tin mọi thứ đều có thể thực hiện được, giúp mình luôn phấn đấu mỗi ngày. Cuốn sách này đã tác động lớn đến lối tư duy và tiếp thêm sự lạc quan cho tôi.

Bản thân anh đã có sự chuyển biến tích cực sau khi đọc cuốn sách đó?

- Khi đọc xong Bí mật của sự may mắn, tôi cảm nhận được may mắn lần lượt đến với mình theo từng giai đoạn của cuộc đời.

Anh có thể trích dẫn một hoặc hai câu đáng nhớ nhất trong đó?

- “May mắn là do chính con người tạo ra”, “Đừng ngồi chờ may mắn, mà hãy tạo ra may mắn”

Anh đọc sách để tăng cường chuyên môn, hiểu biết của mình, hay thường dựa vào kinh nghiệm thực tế và tự đúc rút?

- Để có được kiến thức tôi thường tìm đến sách, hoặc thông tin ở bất cứ nơi đâu. Còn kỹ năng tất nhiên là phải trải nghiệm rồi.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi mơ một cuộc sống tự do đúng nghĩa'

Tư tưởng phải luôn lạc quan

Sau khi nổi tiếng, anh có nhiều bạn hơn?

- Tuỳ thuộc vào việc xác định khái niệm bạn như thế nào nữa. Trước đây, làm bên lĩnh vực du lịch, tôi có khá nhiều mối quan hệ bên ngoài xã hội. Đi làm chung, biết nhau ở một dịp nào đó, thỉnh thoảng gặp cà phê cũng có thể gọi là bạn. Bạn như vậy có thể gọi là nhiều, nhưng bạn có những chuyện mình có thể chia sẻ được không nhiều, chỉ có một đến hai người thôi.

Trước hay sau khi vào showbiz vẫn như vậy, bây giờ tôi có nhiều mối quan hệ nhiều hơn, đồng nghiệp trong lĩnh vực giải trí và nghệ thuật nhiều hơn, biết người này người kia, nhưng để gọi là bạn với khái niệm thứ hai vẫn cũng giống như trước đây, chỉ là 1-2 người đó.

Người bạn anh tìm đến tâm sự đó không phải trong showbiz?

- Không phải.

Cảm giác trong showbiz có vẻ cô đơn?

- Tôi không thuộc kiểu người quá thường xuyên rơi vào cảm giác cần tìm đến bạn để chia sẻ. Tôi luôn tạo cho mình tư tưởng phải luôn lạc quan, mạnh mẽ, luôn có một động lực để bước đi. Chính vì thế, có lẽ tôi không cần quá nhiều bạn.

Anh từng giới thiệu những cuốn sách mà mình tâm đắc cho bạn bè hay người thân? Nếu viết một cuốn sách, anh hình dung nó sẽ như thế nào?

- Tôi luôn háo hức khi kể về những cuốn sách mình đã được đọc với bạn bè, và thúc giục họ đọc. Một số thì đọc ngay sau đó, một số thì để mãi vẫn chưa đọc (cười lớn).

Tôi không giỏi viết cho lắm, và thực ra cũng chỉ mới tập thói quen đọc sách trong thời gian gần đây thôi, nên chắc chưa đủ trình để viết riêng cho mình một quyển sách đâu. Nhưng giả dụ là có, tôi thích viết về các chủ đề quan điểm sống.

Danh sách những cuốn sách anh tâm đắc muốn chia sẻ với độc giả VietNamNet?

- Là Bí mật của sự may mắn, Đắc nhân tâm, Nhà giả kim, Điểm đến của cuộc đời, Quẳng gánh băng đồng ra thế giới.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi mơ một cuộc sống tự do đúng nghĩa'

Mơ ước riêng của anh là gì?

- Mơ ước của tôi cũng bình thường, không có gì quá cao siêu, là có một cuộc sống thoải mái nhất cho cả mình, cả những người thân xung quanh mình.

Thoải mái ở đây tuỳ vào quan điểm của mỗi người. Ví dụ với tôi, tôi sẽ cảm thấy thoải mái nếu vật chất ở mức vừa đủ đáp ứng cho mình. Cuộc sống phải phục vụ cho mình, sống phải vui vẻ ở mức tài chính vừa đủ để làm gì mình làm, hưởng thụ lúc nào thì hưởng thụ, thích học tập, nghiên cứu lúc nào cũng có thể làm được, không bị phụ thuộc, không bị áp lực. Có những lúc, tôi thích làm cái này nhưng bắt buộc phải làm cái khác bởi vì bị ảnh hưởng hay bị áp lực, chi phối bởi một vấn đề khác.

Tôi chỉ ước cuộc sống của tôi sẽ thoải mái, dung dị, tự do đúng nghĩa… Thích thì làm, không thích không làm, mà vẫn có thể hưởng thụ được cuộc sống. Đó là mơ ước của tôi.

Trần Sam