"Khi đã thành hình quen đọc sách, chỉ vài ngày không đọc gì, tôi đã thấy đầu óc trống trống, thiếu thiếu", Minh Dự nói.

Diễn viên/tác giả Minh Dự.

Bật mí cách tạo thói quen đọc

Trong túi xách của Minh Dự khi ra đường luôn có cuốn sách đọc dở để khi chờ bạn bè đến hoặc xử lý xong việc là lôi ra đọc vài trang. Đây là cách anh tập cho mình thói quen đọc. Đến nay, trừ những hôm làm việc cả ngày, còn lại cứ rảnh là anh đọc sách.

"Tôi không ép bản thân phải đọc được nhiều. Tôi thấy thích thú khi đọc được những câu từ ấn tượng đáng để dừng lại, suy nghĩ và “ghim” vào đầu. Sách tôi thường đọc đa số là của tác giả Việt Nam vì văn hóa, ngôn ngữ gần gũi với mình", Minh Dự nói.

Là diễn viên và cũng là tác giả trẻ, Minh Dự thừa nhận không thể viết hay, nói tốt nếu như không chăm đọc. Thói quen đọc của anh xuất hiện từ thời học cấp 1. Ngày trước, Minh Dự không thích chỉ học những gì cô dạy mà thường nhờ ba chở ra nhà sách mua vài cuốn sách tham khảo để đọc thêm.

Anh thừa nhận nghề diễn có những lúc cực kỳ bận rộn, làm việc từ sáng đến tối khuya, về đến nhà chỉ muốn ngủ ngay. Nhưng theo Minh Dự khi mỗi cá nhân đã quen đọc sách, chỉ vài ngày không đọc gì đã thấy đầu óc trống trống, thiếu thiếu. Thế là, anh lại canh thời gian rảnh để đọc và chỉ viết khi thực sự có cảm hứng.

Minh Dự chăm đọc để tạo vốn viết, nói.

Đến đây, Minh Dự hào hứng chia sẻ cuốn sách đọc gần đây là Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất của nhà báo Jonas Jonasson. Ngay từ tựa đề và bìa sách ông già tóc bạc kéo vali đã khiến Minh Dự tò mò. Cách kể chuyện lồng ghép song song 2 câu chuyện thời trẻ và lúc già của nhân vật Allan, người bỏ trốn khỏi Nhà Già vào sinh nhật lần thứ 100 của mình. Anh bị lôi cuốn vì cả 2 giai đoạn đều thú vị, đặc sắc như nhau.

"Nhân vật Allan luôn lạc quan, tích cực trong mọi hoàn cảnh, cả khi ông sắp bị giết. Trong cuộc sống, chúng ta nên tìm cách hơn là than thở. Ông sống thuận theo tự nhiên, không bỏ nhiều công sức để sắp xếp đời mình, ghét khuôn khổ và sợ gò bó bản thân. Khi sắp phải đến đâu, dù rằng nơi đó lạnh giá hay nóng bức, thuận lợi hay khổ sở... ông luôn nghĩ về thứ mình yêu thích, có khi chỉ là một chai vodka. Ông luôn muốn bản thân phải vui trước đã.

Đi đến nhiều vùng đất, trôi dạt đến nhiều nơi, điều khiến ông tồn tại và sống sót là luôn biết mình đang ở đâu, đang nói chuyện với ai, từ đó nghĩ cách ứng xử để bảo vệ mình. Tôi nhận ra rằng, thói quen của mỗi người cũng chính là khuyết điểm của họ. Cuốn tiểu thuyết đầy hóm hỉnh, trào phúng sẽ khiến chúng ta không chán ngán khi cùng Allan chu du thế giới", Minh Dự nói.

Vì thế nếu được, Minh Dự đề xuất độc giả nên tìm đọc Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, nhất là những ai thích du lịch, phiêu lưu, mạo hiểm để tìm hiểu văn hóa, con người. Qua hành trình của nhân vật Allan, những sự kiện lịch sử, văn hóa, nhận thức... hiện lên, đều đáng để người đọc biết và học hỏi. Chính Minh Dự cũng có cơ hội rèn luyện độ tập trung và tưởng tượng khi đọc cuốn sách này.

Bìa sách "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất".

Diễn viên hài náo nhiệt và tác giả viết về tình yêu, tâm hồn

Giữa việc đọc sách in và sách điện tử, Minh Dự vẫn thích sách in vì sẽ có nhiều loại sách, nhiều kiến thức không tìm thấy khi đọc online. Hơn nữa, khi đọc sách in, người đọc không bị xao lãng hay rời mắt bởi tin nhắn, cuộc gọi, quảng cáo... từ chiếc điện thoại thông minh. "Khi cần tìm đọc lại, so với việc loay hoay từ đường dẫn này tới đường dẫn khác trên Internet, thậm chí không nhớ nổi từng đọc được ở đâu khi đang lướt mạng thì việc đến kệ sách, cầm đúng quyển sách mình cần lại dễ dàng, đỡ “quạu” hơn", Minh Dự hóm hỉnh.

Với vai trò tác giả, Minh Dự có cuốn thơ - tản văn đầu tay Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau. Hỏi anh cuốn này có gì khác so với hầu hết tựa sách văn trẻ có thể tìm thấy nhan nhản trên thị trường?, Minh Dự nói: "Rất nhiều sách của tác giả trẻ viết về tình yêu được đón nhận. Viết về chia tay, sự cô đơn, thất tình, sự chóng vánh... rất nhiều nhưng để thẳng thắn nêu quan điểm: Yêu thương hôm nay đừng tưởng tượng ngày mai, hành động chứ đừng hứa hẹn và nhìn nhận rằng buồn đau, thất vọng phần nhiều đến từ những lời hứa thì Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau là 1 quyển đáng để đồng điệu! Tôi vẫn đang ấp ủ quyển sách tiếp theo, vẫn viết về tình yêu nhưng chắc cái nhìn sẽ khác đi".

Minh Dự với tư cách tác giả.

Từ diễn viên hài ồn ào, náo nhiệt đến tác giả viết về tình yêu, Minh Dự sẽ làm gì để được công nhận là nhà văn thay vì "diễn viên viết sách"?, anh trầm ngâm nói: "Tôi nghĩ để biết cách làm người ta cười, ít ra bạn đã phải khóc rất nhiều. Hài cũng có nhiều hình thức. Tôi muốn cái hài của mình không bị sáo rỗng, có thông điệp phải đọc, viết, phải nuôi dưỡng cảm xúc để ngày càng sâu sắc hơn. Hơn nữa, tôi muốn mình không chỉ giới hạn ở việc diễn hài mà còn đa dạng vai khiến khán giả cười được, khóc được, nên việc nuôi nỗi cô đơn, gìn giữ nỗi buồn cũng là điều xứng đáng.

Để được công nhận ở một vai trò nào cũng cần thời gian và sản phẩm đáng nhớ. Quan trọng là tâm huyết, công sức mà chúng ta đầu tư cho vai trò đó. Nói dễ không dễ, khó cũng không khó, bản thân hết lòng công chúng mới mở lòng công nhận. Với tôi, viết sách không để đánh bóng tên tuổi mà là khát khao tìm kiếm sự đồng điệu từ công chúng. Cảm xúc thật chính là cầu nối".

Năm cuốn sách diễn viên/tác giả Minh Dự đề xuất cho độc giả VietNamNet gồm: Ông già trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất (Jonas Jonasson); Đong tấm lòng (Nguyễn Ngọc Tư); Không biết đâu mà lần (Văn Thành Lê), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh); và Nhà giả kim (Paulo Coelho, Lê Chu Cầu dịch).

Gia Bảo ghi