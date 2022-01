Mừng tuổi bằng sách do NXB Kim Đồng phát động nhiều năm nay. Cùng với việc ra mắt nhiều ấn phẩm sách Tết với những câu chuyện thú vị, tươi vui, giàu giá trị nhân văn, được đầu tư về mỹ thuật, sách Tết đang dần trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của các em thiếu nhi mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Cùng với việc ra mắt 4 ấn phẩm mới: Nhâm Nhi Tết – Nhâm Dần, Mỗi tuổi mỗi tài – 12 con giáp, Tết ơi Tết đâu rồi?, Bé hỏi mẹ - Mẹ ơi Tết màu gì?, NXB Kim Đồng cũng tái bản lại các tựa sách được độc giả yêu thích như: Đúng là Tết, This is Tết, Tết xưa thơ bé, Nhớ ơi là Tết, Kể chuyện Tết Nguyên Đán, Những ngày Tết Tây, Những ngày Tết Ta, Lễ Tết quê hương - Tạm biệt chép vàng, Lễ Tết quê hương - Mí đi xông đất. Những ấn phẩm này sẽ giúp bạn đọc nhỏ tuổi tìm hiểu về các phong tục, hoạt động, lễ hội trong dịp Tết Nguyên Đán từ xưa đến nay, trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhâm Nhi Tết là thương hiệu sách Tết chiếm được nhiều tình cảm yêu mến của bạn đọc. Nhâm Nhi Tết – Nhâm Dần là tuyển tập văn - thơ - họa của các tác giả nổi tiếng tâm huyết dành những trang viết đặc sắc nhất chào năm mới 2022. Cùng những minh họa đượm chất dân gian mà hiện đại, mỗi trang sách là một cánh nhỏ cửa ẩn chứa những điều ước và bí mật nho nhỏ của mùa xuân.

Mỗi tuổi mỗi tài – 12 con giáp - cuốn sách tranh xinh xắn, ngộ nghĩnh sẽ giúp các bạn nhỏ khám phá bí mật về 12 con giáp như: 12 con giáp là gì? Tại sao 12 con giáp có thứ tự như vậy? Cuốn sách cũng gợi mở những thông tin thú vị như: Các bạn nhỏ sinh năm con giáp đó sẽ có tính cách như thế nào? Điểm mạnh là gì? Làm thế nào để khắc phục điểm yếu trong tính cách của con giáp đó?

Tết ơi Tết đâu rồi? của tác giả Thao Le và Mẹ ơi Tết màu gì (Thơ: Phạm Thanh Vân – Tranh: Quyên Thái) sẽ dẫn dắt các bạn nhỏ bước vào không gian Tết, hòa trong những màu Tết dần biến đổi trong từng chồi cây, từng nụ hoa, từng con đường ngõ phố và cảm nhận được hơi thở mùa Xuân, hương vị Tết trong những đồ vật gần gũi xung quanh. Tất cả đều bừng lên “Tết màu của diệu kì/Của ước mơ, hi vọng”.

Tình Lê

Tác giả mong muốn những người đọc sách 'Tâm an ắt bình an' có thể tìm kiếm được sự bình an trong tâm hồn.