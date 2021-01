Đầu năm mới 2021, Nhã Nam tiếp tục ra mắt bốn tác phẩm tiếp theo trong bộ Việt Nam danh tác: 'Những ngày thơ ấu' của Nguyên Hồng, 'Lạnh lùng' của Nhất Linh, 'Gánh hàng hoa' của Khái Hưng - Nhất Linh, 'Sợi tóc' của Thạch Lam.

Việt Nam danh tác là tên bộ sách các tác phẩm kinh điển của văn học Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, được Nhã Nam tuyển chọn và in lại dựa trên những ấn bản toàn vẹn nhất, thường là các bản gốc hoặc gần với bản gốc nhất. Đây là một nỗ lực vinh danh, giới thiệu lại với bạn đọc những gì đã một thời là tinh túy của văn học Việt Nam.

Ra mắt bốn tác phẩm tiếp theo trong bộ sách Việt Nam danh tác.

Từ năm 2014 đến nay, bộ sách Việt Nam danh tác ra mắt 44 tác phẩm, của 27 tác giả, chia thành hai mảng: văn xuôi và thơ. Đầu năm mới 2021, Nhã Nam tiếp tục ra mắt bốn tác phẩm tiếp theo trong bộ Việt Nam danh tác: Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Lạnh lùng của Nhất Linh, Gánh hàng hoa của Khái Hưng - Nhất Linh, Sợi tóc của Thạch Lam.

Nhân dịp này, Nhã Nam cũng tổ chức triển lãm trưng bày tranh bìa 12 tác phẩm cả cũ và mới tại tầng lửng Viện Pháp. Mỗi tác phẩm đều có tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Triển lãm sẽ diễn ra từ 15-30/1. Danh sách 12 tác phẩm trong bộ Việt Nam danh tác được trưng bày bìa gồm có: Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Lạnh lùng của Nhất Linh, Gánh hàng hoa của Khái Hưng - Nhất Linh, Sợi tóc của Thạch Lam, Kép tư bền của Nguyễn Công Hoan, Ai hát giữa rừng khuya của Tchya, Lều Chõng của Ngô Tất Tố, Bốn mươi năm “nói láo” của Vũ Bằng, Mười hai bến nước của Nguyễn Bính, Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, Tiếng thu của Lưu Trọng Lư, Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân.

Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng - là một trong những tác phẩm đặc sắc nhất của Nguyên Hồng, bao gồm thiên hồi ký cùng tên Những ngày thơ ấu và bốn truyện ngắn khác, được NXB Đời Nay in lần đầu năm 1940. Với lối viết chân thực giản dị mà thắm đượm trữ tình, tác phẩm đã tái hiện những kỷ niệm sâu sắc về thời thơ ấu nhiều cay đắng của tác giả trong một gia đình không hạnh phúc.

Ấn bản này của Nhã Nam được thực hiện theo bản in Những ngày thơ ấu của NXB Đời Nay năm 1940, chỉ sửa một số cách viết cho phù hợp với quy tắc chính tả hiện nay như "theo dõi" thay cho "theo rõi", "trầy trật" thay cho "chầy chật"… Các ảnh minh họa trong sách được lấy lại trong các truyện của Nguyên Hồng đã đăng trên báo Ngày Nay.

Cầm bút khi chưa có nhiều kinh nghiệm sáng tác, lại đúng lúc văn đàn đang bày chật nhiều câu chuyện tả thực, Nguyên Hồng chỉ lựa chọn cách kể lại tường tận câu chuyện gia đình mình mà đã có vị thế của nhà văn tả chân nhưng Những ngày thơ ấu không bị sa vào thói quen bi kịch hóa những khốn khổ nhân sinh như văn học tả chân hay đề cao. Trái lại, Những ngày thơ ấu lấp lánh niềm vui sống trong những điều nhỏ nhặt.

Lạnh lùng - tiểu thuyết của tác giả Nhất Linh đăng dài kỳ trên báo Ngày nay, từ số 16 (ngày 12/7/1936) đến số 37 (ngày 6/12/1936), NXB Đời Nay xuất bản lần đầu năm 1937. Lạnh lùng là câu chuyện về Nhung - một góa phụ trẻ tuổi, lòng đầy khát khao yêu đương nhưng bị trói buộc trong nghĩa vụ thủ tiết thờ chồng. Tác phẩm là tiếng nói lên án lễ giáo phong kiến kìm hãm và đi ngược lại quyền sống của con người, đồng thời ngợi ca và cổ vũ tình yêu tự do, giải phóng cá nhân.

Ấn bản này của Nhã Nam được thực hiện theo bản in Lạnh lùng của NXB Đời Nay in xong ngày 7/6/1940, chỉ sửa một số cách viết cho phù hợp với quy tắc chính tả hiện.

Người đọc đã quen thuộc với Nhất Linh trong tư cách là thủ lĩnh và cây bút chủ đạo của Tự Lực văn đoàn nhưng ông còn là một hoạ sĩ. Thi đỗ vào Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1925, sau này với bút danh Đông Sơn, Nhất Linh là người vẽ tranh minh họa cho rất nhiều những tiểu thuyết đăng báo nhiều kỳ của các thành viên trong Tự Lực văn đoàn.

Ấn bản này ngoài kênh chữ còn có sự kiện diện của kênh hình với những tranh minh họa do chính Nhất Linh vẽ. Trong 32 bức họa thì 24 bức có sự xuất hiện của Nhung. Qua những bức họa, bạn đọc cũng có thể bắt gặp không gian sinh hoạt, những phong cảnh truyền thống của làng quê Việt Nam với cổng làng, lũy tre, rặng cây, dò hoa thủy tiên ngày Tết…

Gánh hàng hoa - là tiểu thuyết viết chung của Khái Hưng và Nhất Linh, đăng dài kỳ trên báo Phong hóa, từ số 66 (ngày 29/9/1933) đến số 88 (ngày 9/3/1934). Xuất bản lần đầu năm 1934, NXB Đời Nay. Tác phẩm mang đậm màu sắc lãng mạn với câu chuyện tình cao thượng của ba người bạn trẻ Minh, Liên và Văn nơi trại Hàng Hoa ven đô Hà Nội. Đây được xem là tác phẩm đi đầu cho chủ trương cổ vũ lối văn chương mới yêu đời, ham sống của Tự Lực văn đoàn.

Ấn bản này của Nhã Nam được thực hiện theo bản in Gánh hàng hoa của NXB Đời Nay in năm 1934, chỉ sửa một số cách viết cho phù hợp với quy tắc chính tả hiện nay. Các tranh minh họa là do Đông Sơn, tức Nhất Linh vẽ.

Sợi tóc - tập truyện ngắn của Thạch Lam xuất bản lần đầu năm 1942, NXB Đời Nay. Gồm năm truyện ngắn: Dưới bóng hoàng lan, Tối ba mươi, Cô hàng xén, Tình xưa, Sợi tóc. Các truyện ngắn của Thạch Lam tuy nhẹ nhàng và giàu tính trữ tình, nhưng chứa đựng những trăn trở sâu sắc về con người, thời thế.

Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan nhận xét: "… những truyện Tối ba mươi, Cô hàng xén, Tình xưa, Sợi tóc, đều là những truyện vào hạng những đoản thiên tiểu thuyết đáng kể là hay nhất trong văn chương Việt Nam".

Ấn bản này của Nhã Nam được thực hiện theo bản in Sợi tóc của NXB Đời Nay in xong ngày 30/1/1942, chỉ sửa một số cách viết cho phù hợp với quy tắc chính tả hiện nay. Các ảnh minh họa trong sách được lấy từ các truyện ngắn của Thạch Lam đăng trên báo Ngày Nay (1938-1940).

Tình Lê