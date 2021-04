Đông A Books kết hợp với NXB Văn học vừa ra mắt ấn bản đầy đủ nhất của 'Truyện cổ Grimm' gồm 215 truyện.

Đây là ấn bản đầy đủ nhất gồm 215 truyện và hướng tới đối tượng người sưu tầm và chơi sách. Sách có bổ sung 184 minh họa của hai họa sĩ Philipp Grot Johann (1841-1892) và Robert Leinweber (1845-1921).

Ngay từ khi ra đời năm 1812, tập Kinder-und Hausmärchen (Chuyện kể cho trẻ em và trong gia đình) của hai anh em Jacob & Wilhelm Grimm đã trở nên nổi tiếng và gây tiếng vang trong cộng đồng các nhà nghiên cứu ở Đức. Hơn 200 trôi qua, cả thế giới đọc cuốn sách ấy, bất kể lứa tuổi, thế hệ, thời đại. Ngày nay chúng ta thường biết đến cuốn sách với tên gọi Truyện cổ Grimm.

Xuất phát điểm là một công trình sưu tầm chuyện kể dân gian, Truyện cổ Grimm vô tình lại được yêu thích và trở thành những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ của hàng triệu triệu trẻ em trên thế giới. Tuy vậy, ở lần xuất bản này, Đông A gửi đến bạn đọc một ấn phẩm với nhiều điểm khác biệt:

Bộ Truyện cổ Grimm đầy đủ nhất bằng tiếng Việt gồm 215 truyện. Trong đó có 211 truyện đúng số lượng và thứ tự theo bản năm 1857, là ấn bản cuối cùng của anh em nhà Grimm trước khi hai ông qua đời (bao gồm 10 truyện thuộc phần Huyền thoại cho trẻ em, có tính giáo dục và mang đậm màu sắc tôn giáo), ngoài 211 truyện này, còn có 4 truyện xuất hiện trong các ấn bản trước nhưng về sau đã bị anh em Grimm loại ra do sự tương đồng với các tác phẩm của những nhà văn khác.

Để giúp bạn đọc hình dung bối cảnh ra đời, quá trình hình thành, cũng như nguyên tắc làm việc của các tác giả trong quá trình tạo nên công trình Truyện cổ Grimm, trong ấn bản này, Đông A bổ sung lời tựa của bản Truyện cổ Grimm xuất bản trong thập niên đầu thế kỷ XX tại Đức của nhà xuất bản Deutsche Verlags-Anstalt, bao gồm lời tựa cho lần in thứ hai (xuất bản năm 1819) do chính anh em nhà Grimm viết, và phần giới thiệu những thay đổi, chỉnh lý trong các lần in tiếp theo.

Ấn bản Truyện cổ Grimm này bao gồm bản dịch của ba dịch giả khác nhau. Dịch giả Hữu Ngọc là dịch giả đã nổi tiếng với các bản dịch Truyện cổ Grimm được tái bản thường xuyên trong suốt 50 năm qua. Dịch giả Lương Văn Hồng là người đã dịch và biên soạn nhiều bộ sách tiếng Đức, trong đó bao gồm cả Truyện cổ Grimm. Dịch giả Ngụy Hữu Tâm - người từng học tập, làm việc lâu năm tại Đức và có nhiều ấn phẩm dịch đã phát hành tại Việt Nam.

Trong ấn bản lần này, Đông A tuân theo tinh thần của hai tác giả - giữ lại những câu chuyện theo nguyên bản nhằm truyền tải được tinh thần nguyên gốc và mang đậm hơi thở của một nước Đức cổ kính thế kỷ XIX.

Cuốn sách sử dụng bộ minh họa Truyện cổ Grimm đầy đủ đầu tiên của hai họa sĩ Philipp Grot Johann (1841-1892) và Robert Leinweber (1845-1921) xuất bản tại Đức. Đây cũng là lần đầu bản minh họa của hai họa sĩ tài năng này được giới thiệu đến độc giả Việt Nam, với hầu hết các truyện đều có hình ảnh, giúp người đọc dễ hình dung hơn bối cảnh, nhân vật, trang phục và các vật dụng được miêu tả trong câu chuyện.

Là ấn bản đầy đủ dành cho người sưu tầm và chơi sách, Truyện cổ Grimm được làm bìa cứng đơn giản, trang nhã, có bìa áo. Mỗi cuốn sách sẽ đi kèm 2 postcards và 1 bookmark được thiết kế đồng bộ và in ấn trên chất liệu cao cấp.

Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) & Wilhelm Carl Grimm (1786-1859) là con thứ hai và thứ ba trong một gia đình có chín người con ở Hanau, Hessen (Đức). Sau cái chết đột ngột của người cha vào năm 1796, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, hai anh em phải chuyển đến Kassel, sống nhờ vào tiền trợ cấp của người dì. Họ cùng theo học tại Đại học Marburg với dự định tiếp nối nghiệp luật gia của cha, nhưng mối quan hệ với các trí thức đương thời ở đây đã khiến hai anh em dấn thân vào công cuộc nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa nước Đức, và đạt được nhiều thành tựu. Mặc dù thành công trong vai trò các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, nhưng công trình để lại dấu ấn và tên tuổi của hai anh em Grimm là Kinder-und Hausmärchen, một tuyển tập sưu tầm truyện cổ dân gian truyền miệng, xuất bản lần đầu năm 1812 và nổi tiếng với tên gọi mà ta vẫn biết đến ngày nay: một tuyển tập sưu tầm truyện cổ dân gian truyền miệng, xuất bản lần đầu năm 1812 và nổi tiếng với tên gọi mà ta vẫn biết đến ngày nay: Truyện cổ Grimm. Cho đến khi các tác giả lần lượt qua đời vào các năm 1859 và 1863, tập truyện đã được bổ sung, chỉnh lý và tái bản đến bảy lần. Năm 2005, Truyện cổ Grimm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Tình Lê