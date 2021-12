Quyển sách 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai của tác giả Mauro F. Guillén là bản phân tích sâu rộng về xã hội loài người trong thập niên tới.

Con người đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Nếu như ngày trước, con người mất hàng nghìn năm để hình thành các xã hội sơ khai, thì giờ đây, chỉ trong khoảng thời gian nửa thế kỷ, một người có thể chứng kiến biết bao cuộc chiến bừng lên rồi dập tắt, biết bao thể chế từ lúc hưng thịnh cho đến khi suy tàn.

Do đó, 2030 hứa hẹn là cột mốc đánh dấu cho vô vàn biến động nằm ngoài trí tưởng tượng của chúng ta khi khoa học, công nghệ thông tin và quá trình toàn cầu hóa phát triển với tốc độ vũ bão.

Quyển sách 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai được viết bằng văn phong hấp dẫn đan xen các dẫn chứng khoa học.

Bên cạnh đó, những tác động tàn phá từ dịch bệnh Covid-19 cũng là một trong những lý do khiến tác giả Mauro F. Guillén khẳng định con người của năm 2030 không thể tiếp tục sống theo lối truyền thống. Vậy nên cuốn sách 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai của ông ra đời nhằm giúp độc giả có một cái nhìn khái quát về các xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu, đồng thời tự trang bị trước những cơ hội lẫn thách thức của thế giới mới để không bị tụt lại phía sau.

Quyển sách là một bản phân tích sâu rộng, chặt chẽ và đầy thuyết phục về xã hội loài người trong tương lai gần, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ nhân khẩu học, kinh tế, đô thị hóa cho đến những cách tân công nghệ mới nhất như tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo.

Theo phân tích của Mauro F. Guillén, trong thập niên tới, số trẻ sơ sinh sẽ ít đi do hiện tượng giảm sinh toàn cầu. Thay vào đó, thế hệ “đầu bạc” có thêm cơ hội tiến vào thị trường việc làm, trở thành nhóm khách hàng được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu.

Không dừng lại ở đó, nhiều phụ nữ giàu có xuất hiện ngày càng nhiều khiến cơ cấu quyền lực của xã hội dần chuyển hóa, nhưng họ cũng phải đối mặt với nhiều áp lực hơn và xu hướng này có thể dẫn đến xung đột giữa các nhóm phụ nữ khác nhau trong xã hội.

Về khía cạnh kinh tế, tầng lớp trung lưu mới và cũ sẽ tranh giành vị thế khi trọng tâm tiêu dùng toàn cầu dịch chuyển sang các lục địa nằm ngoài châu Âu và Mỹ.

"Mauro Guillen nhắc nhở ta về tính liên kết và những lỗ hổng của chúng ta. Và do đó, đây là một cuốn sách phải đọc, một cuốn sách mà đơn giản là ta không thể phớt lờ” - Dambisa Moyo, tác giả của Edge of Chaos.

Các vấn đề về môi trường vẫn tiếp tục là một đề tài nan giải khi các thành phố tăng trưởng mạnh mẽ tạo ra hàng loạt vấn đề mới như biến đổi khí hậu, khủng hoảng nhu cầu nước và đất đai.

Hàng loạt công nghệ đột phá như AI (trí tuệ nhân tạo), xe điện, in 3D, công nghệ nano… mở ra rất nhiều tiềm năng để giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời cũng đưa đến nhiều tình thế nan giải khi các phương thức truyền thống và lớp người lao động cũ bị thế chỗ.

Qua những minh chứng và lập luận chặt chẽ, quyển sách 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Với Adam Grant - tác giả của Originals - đây là một "cuốn sách táo bạo và đầy khiêu khích của Mauro Guillen sẽ khai sáng cho chúng ta lý do tại sao tỉ lệ sinh lại giảm đi, giới trung lưu thì trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp luôn biến động, cũng như những thế lực mới đang không ngừng vươn lên".

Richard Florida - tác giả của The Rise of the Creative Class - cho rằng: “Những thay đổi trong cách chúng ta sống và làm việc, trong chính trị và văn hóa của chúng ta, cả thời gian tồn tại của chúng ta trên trái đất này đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn trong lịch sử nhân loại”

Trúc Thy