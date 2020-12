Thông qua cách kể chuyện hấp dẫn, 'Luôn là ngày đầu tiên' mang đến cho người đọc một cái nhìn thú vị về những “gã khổng lồ” tại thung lũng Silicon: Amazon, Facebook, Google, Apple và Microsoft.

Luôn là ngày đầu tiên (tựa gốc: Always day one) là phương châm hoạt động suốt 25 năm nay của Amazon: Sáng tạo như một công ty khởi nghiệp và làm việc điên cuồng như một nhân viên còn ở vạch xuất phát. Sau mỗi sáng tạo thành công, Amazon lại quay về với "ngày đầu tiên" và tìm kiếm thử thách tiếp theo.

“Ngày thứ 2 sẽ như thế nào ư”, Bezos hỏi lại, “Ngày thứ 2 sẽ là sự trì trệ, là sự vô nghĩa, là sự tụt dốc đầy đau đớn và sau đó là cái chết”. Và đó là lý do tại sao phải luôn là ngày đầu tiên", trích lời giới thiệu cuốn 'Luôn là ngày đầu tiên'.

Thông qua cách viết và kể chuyện hấp dẫn, trực tiếp, Alex Kantrowitz – một nhà báo kỳ cựu chuyên mảng công nghệ của Buzzfeed, đã mang đến cho người đọc một cái nhìn thú vị về phong cách lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, quy trình hoạt động và công nghệ của những “gã khổng lồ” tại thung lũng Silicon: Amazon, Facebook, Google, Apple và Microsoft trong quyển sách Luôn là ngày đầu tiên.

Cuốn sách này không đề cập tới sự phát triển, cách để phát triển hay cách đánh bại các công ty nhỏ hơn. Nó nói về việc xây dựng các nền văn hóa sáng tạo mà tác giả tin rằng mọi người, tất cả doanh nghiệp đều có thể học hỏi được, một ngày nào đó trở thành “khổng lồ” như những tên tuổi trên.

Luôn là ngày đầu tiên là hành trình 2 năm với hơn 130 cuộc phỏng vấn của tác giả Alex Kantrowitz. Những nhận định trong cuốn sách từng được dẫn lại trên nhiều nguồn uy tín như: The New Yorker, The Wall Street Journal…

Ở Amazon thì luôn là ngày đầu tiên. Còn tại Facebook, theo câu châm ngôn nội bộ mới chỉ có 1% đã hoàn thành. Hình thức khác nhau nhưng bí quyết thành công của các "ông lớn" công nghệ chỉ có một: tái sáng tạo, tái phát minh chính mình mà không bận tâm đến những gì mình đã có.

Từ cuốn sách, độc giả được nghe kể những câu chuyện khác nhau của mỗi "gã khổng lồ": văn hóa sáng tạo ở Amazon, văn hóa phản hồi của Mark Zuckerberg hay văn hóa hợp tác tại Google… Bằng cách liên tục quay lại ngày đầu tiên, họ vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu.

Bên cạnh đó, tác giả Alex Kantrowitz cũng đề cập đến những công ty đang ở giai đoạn “ngày thứ hai” và nhiều khả năng mất đi vị thế nếu không tự tái phát minh chính mình.

Trong khi mỗi sản phẩm mới của Google đều thách thức những sản phẩm hiện có của họ, thì việc Apple làm chỉ là ngày qua ngày hoàn thiện chiếc iPhone “di sản” theo cách trở nên bóng bẩy hơn và họ đang thất bại.

Scott Galloway, tác giả 2 cuốn The Four và The Algebra of Happiness nhận xét: "Luôn là ngày đầu tiên đem đến cái nhìn vào sâu bên trong nền văn hóa đã và đang giúp cho những gã khổng lồ đánh bại các đối thủ mới hình thành của mình trong cuộc chiến công nghệ. Thận trọng và đầy nghiêm khắc, Alex Kantrowitz nhắc chúng ta phải luôn lạc quan về một tương lai chung sống cùng những công ty công nghệ quyền lực nhất thế giới".

Trong khi đó, Charles Duhigg (tác giả của The Power of Habit, Smarter faster better...) cho rằng: "Đây là một cuốn sách đáng đọc cho bất kỳ ai đang cố gắng tìm hiểu cách thức vận hành của những công ty thành công trong thời đại của những gã khổng lồ công nghệ và bất kỳ ai mong muốn khám phá những bí quyết ẩn sau sự thống trị của họ".

Cẩm Loan