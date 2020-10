Ấn tượng Hà Nội – Từ kí họa những công trình thời Pháp tập hợp gần 150 bức tranh minh họa độc đáo bằng nhiều chất liệu khác nhau đến từ các tác giả, kiến trúc sư, họa sĩ.

Wings Books vừa ra mắt ấn phẩm Artbook song ngữ Việt - Anh Ấn tượng Hà Nội – Từ kí họa những công trình thời Pháp (Impressions of Hanoi - from the sketches of French colonial buildings).

Cuốn sách là tác phẩm của Kí hoạ đô thị Hà Nội (Urban Sketchers Hanoi) - nhóm tác giả được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2019, và là tác phẩm song hành cùng cuốn Artbook Phố cổ Hà Nội – Kí họa và hồi ức cùng tác giả đã được Wings Books xuất bản năm 2019.

Ấn tượng Hà Nội – Từ kí họa những công trình thời Pháp tập hợp gần 150 bức tranh minh họa độc đáo bằng nhiều chất liệu khác nhau đến từ các tác giả, kiến trúc sư, họa sĩ chuyên và không chuyên có chung một tình yêu nồng nàn với Hà Nội. Không chỉ thế, cuốn sách còn ghi chép lại những nghiên cứu, khảo cứu của nhiều giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư và những chuyên gia, học giả hàng đầu Việt Nam về một thời lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội gắn liền với những công trình thời Pháp.

Ấn tượng Hà Nội – Từ kí họa những công trình thời Pháp tập hợp gần 150 bức tranh minh họa độc đáo bằng nhiều chất liệu khác nhau đến từ các tác giả, kiến trúc sư, họa sĩ.

Hiện nay, nhiều công trình kiến trúc kiểu Pháp vẫn đang tồn tại và trở thành không gian di sản văn hóa của Hà Nội như Nhà hát Lớn, Nhà thờ Lớn, Ga Hà Nội, ĐH Tổng hợp, Viện Bảo tàng Lịch sử, Nhà giam Hỏa Lò, Cầu Long Biên, Ngân hàng Nhà nước… Mỗi công trình có một câu chuyện riêng song hành cùng lịch sử ở từng giai đoạn phát triển của đô thị.

Các bức ký họa trong cuốn sách đều là góc nhìn đầy thân thương của những người yêu mến Hà Nội. Đặc biệt hơn, cuốn sách có riêng một chương sách tập hợp lại những ấn tượng về nhà Pháp cổ trong mắt các thành viên nhí của Nhóm Kí họa Đô thị Hà Nội. Thành viên nhỏ nhất chỉ mới 6 tuổi nhưng bức tranh em mang đến lại ghi lại hình ảnh một căn biệt thự Pháp đầy màu sắc và chân thực. Nhiều bức tranh độc đáo về Đại sứ quán Pháp, Trung tâm văn hóa Pháp, Nhà hát Lớn, Nhà thờ Cửa Bắc… cũng được các em minh họa bằng những nét ký họa đa dạng và thú vị.

Vẽ lại một phần không thể tách rời của Hà Nội bằng các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc, mỗi bức tranh, mỗi bài viết trong Ấn tượng Hà Nội – Từ kí họa những công trình thời Pháp sẽ tái hiện trong lòng bạn đọc một Hà Nội quyến rũ, tinh tế đầy chất thơ của quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Tình Lê